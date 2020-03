L. Bílá ukázala veľké srdce: Som rada, že som krajčírka

Najpopulárnejšia česká speváčka Lucie Bílá opäť ukázala veľké srdce a to, že v krízovej situácii myslí na druhých. Pred pár dňami oznámila svojim fanúšikom na sociálnej sieti, že využije svoju pôvodnú profesiu krajčírky a chystá balík ochranných rúšok, ktoré sú nedostatkovým tovarom nielen v Českej republike.





"Len taká malá bilancia, pred chvíľkou som poslala do kladnianskej nemocnice prvý balík svojich rúšok a poslala som tam aj 100.000 korún, pretože aj peniaze sú neskutočne potrebné," uviedla aktuálne speváčka na svojej facebookovej stránke s tým, že nemocnicu v Kladne si vybrala, pretože je blízko.Bílá, ktorá pochádza a žije v českej dedinke Otvovice (okres Kladno), tiež reagovala na otázky fanúšikov, ako by mohli v momentálnej ťažkej situácii a v boji proti šíreniu nového koronavírusu pomáhať oni. "Šírte okolo seba optimizmus a dobrú náladu, to je veľmi potrebné," odkazuje charizmatická speváčka.