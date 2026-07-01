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01. júla 2026
Američania odmietajú hovoriť o európskom prekliatí. Cez Bosnu a Hercegovinu chcú postúpiť do osemfinále
Argentínsky kouč na americkej lavičke Mauricio Pochettino nepovažuje sériu prehier proti európskym súperom za problém. Tréner americkej futbalovej reprezentácie Mauricio Pochettino odmietol predstavu, že ...
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1.7.2026 (SITA.sk) - Argentínsky kouč na americkej lavičke Mauricio Pochettino nepovažuje sériu prehier proti európskym súperom za problém.
Tréner americkej futbalovej reprezentácie Mauricio Pochettino odmietol predstavu, že desaťzápasová séria prehier tímu USA s európskymi tímami je akýmsi prekliatím. Argentínsky kouč tvrdí, že ide o náhodu a jeho tím sa na MS 2026 teší na duel vyraďovacej časti proti Bosne a Hercegovine.
Američania prehrali ostatných desať zápasov s európskymi výbermi v priebehu piatich rokov, no zároveň sú pred stredajším duelom považovaní za favoritov. Pochettino, ktorý pred nástupom do funkcie trénera USA pôsobil vo futbale v Španielsku, Francúzsku aj Anglicku, uviedol, že jeho tím nemá so štýlom európskych súperov žiadne špecifické problémy.
"Nemyslím si to. Možno je to len náhoda. Máme príležitosť bojovať nielen proti Bosne a Hercegovine, ale aj proti histórii posledných piatich rokov. Je to pre nás ďalšia výzva," povedal Pochettino na tlačovej konferencii v San Franciscu.
Nateraz posledné víťazstvo USA proti európskemu tímu prišlo v roku 2021 pri prípravnom zápase proti práve Bosne. Odvtedy zaznamenali Američania prehry s Holandskom, Srbskom, Slovinskom, Švajčiarskom, Belgickom, Portugalskom a dvakrát s Nemeckom aj Tureckom.
Príprava na šampionát zahŕňala aj zápasy proti silným svetovým mužstvám, čo podľa Pochettina americkému tímu pomohlo. Hráči USA odštartovali turnaj triumfami nad Paraguajom a Austráliou. Nasledovala prehra s Tureckom, domáci však už mali istý postup a nastúpili v pozmenenej zostave.
Návrat v plnej kondícii zažil hviezdny útočník Christian Pulisic, ktorý nastúpil ako náhradník v zápase proti Turecku a je pripravený začať proti Bosne a Hercegovine. Američania sú v najnovšom rebríčku FIFA o 46 miest vyššie než ich šestnásfinálový súper, ktorý sa do vyraďovacej časti dostala z 3. miesta v B-skupine.
Pochettino popiera, že by futbalisti USA boli jasný favorit duelu. Poukázal na vyradenie Nemecka a Holandska či tesné víťazstvo Brazílie nad Japonskom. "Musíme byť opatrní, keď hovoríme o favoritovi. Máme veľký rešpekt voči Bosne," dodal.
Tréner súpera Sergej Barbarez to vidí inak. "Samozrejme, že sú favorit. Sú domáci tím a majú kvalitných hráčov. My sme sa však nikdy nebáli pozície outsidera," vyhlásil.
Zdroj: SITA.sk - Američania odmietajú hovoriť o európskom prekliatí. Cez Bosnu a Hercegovinu chcú postúpiť do osemfinále © SITA Všetky práva vyhradené.
Tréner americkej futbalovej reprezentácie Mauricio Pochettino odmietol predstavu, že desaťzápasová séria prehier tímu USA s európskymi tímami je akýmsi prekliatím. Argentínsky kouč tvrdí, že ide o náhodu a jeho tím sa na MS 2026 teší na duel vyraďovacej časti proti Bosne a Hercegovine.
Američania prehrali ostatných desať zápasov s európskymi výbermi v priebehu piatich rokov, no zároveň sú pred stredajším duelom považovaní za favoritov. Pochettino, ktorý pred nástupom do funkcie trénera USA pôsobil vo futbale v Španielsku, Francúzsku aj Anglicku, uviedol, že jeho tím nemá so štýlom európskych súperov žiadne špecifické problémy.
"Nemyslím si to. Možno je to len náhoda. Máme príležitosť bojovať nielen proti Bosne a Hercegovine, ale aj proti histórii posledných piatich rokov. Je to pre nás ďalšia výzva," povedal Pochettino na tlačovej konferencii v San Franciscu.
Nateraz posledné víťazstvo USA proti európskemu tímu prišlo v roku 2021 pri prípravnom zápase proti práve Bosne. Odvtedy zaznamenali Američania prehry s Holandskom, Srbskom, Slovinskom, Švajčiarskom, Belgickom, Portugalskom a dvakrát s Nemeckom aj Tureckom.
Príprava na šampionát zahŕňala aj zápasy proti silným svetovým mužstvám, čo podľa Pochettina americkému tímu pomohlo. Hráči USA odštartovali turnaj triumfami nad Paraguajom a Austráliou. Nasledovala prehra s Tureckom, domáci však už mali istý postup a nastúpili v pozmenenej zostave.
Návrat v plnej kondícii zažil hviezdny útočník Christian Pulisic, ktorý nastúpil ako náhradník v zápase proti Turecku a je pripravený začať proti Bosne a Hercegovine. Američania sú v najnovšom rebríčku FIFA o 46 miest vyššie než ich šestnásfinálový súper, ktorý sa do vyraďovacej časti dostala z 3. miesta v B-skupine.
Pochettino popiera, že by futbalisti USA boli jasný favorit duelu. Poukázal na vyradenie Nemecka a Holandska či tesné víťazstvo Brazílie nad Japonskom. "Musíme byť opatrní, keď hovoríme o favoritovi. Máme veľký rešpekt voči Bosne," dodal.
Tréner súpera Sergej Barbarez to vidí inak. "Samozrejme, že sú favorit. Sú domáci tím a majú kvalitných hráčov. My sme sa však nikdy nebáli pozície outsidera," vyhlásil.
Zdroj: SITA.sk - Američania odmietajú hovoriť o európskom prekliatí. Cez Bosnu a Hercegovinu chcú postúpiť do osemfinále © SITA Všetky práva vyhradené.
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