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 24hod.sk    Šport

01. júla 2026

Američania odmietajú hovoriť o európskom prekliatí. Cez Bosnu a Hercegovinu chcú postúpiť do osemfinále


Tagy: Americká futbalová reprezentácia MS vo futbale 2026

Argentínsky kouč na americkej lavičke Mauricio Pochettino nepovažuje sériu prehier proti európskym súperom za problém. Tréner americkej futbalovej reprezentácie Mauricio Pochettino odmietol predstavu, že ...



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france_soccer_league_one_73452 063142d2a5d3485d82e30ea94dfbe405 scaled 1 676x481 1.7.2026 (SITA.sk) - Argentínsky kouč na americkej lavičke Mauricio Pochettino nepovažuje sériu prehier proti európskym súperom za problém.


Tréner americkej futbalovej reprezentácie Mauricio Pochettino odmietol predstavu, že desaťzápasová séria prehier tímu USA s európskymi tímami je akýmsi prekliatím. Argentínsky kouč tvrdí, že ide o náhodu a jeho tím sa na MS 2026 teší na duel vyraďovacej časti proti Bosne a Hercegovine.

Američania prehrali ostatných desať zápasov s európskymi výbermi v priebehu piatich rokov, no zároveň sú pred stredajším duelom považovaní za favoritov. Pochettino, ktorý pred nástupom do funkcie trénera USA pôsobil vo futbale v Španielsku, Francúzsku aj Anglicku, uviedol, že jeho tím nemá so štýlom európskych súperov žiadne špecifické problémy.

"Nemyslím si to. Možno je to len náhoda. Máme príležitosť bojovať nielen proti Bosne a Hercegovine, ale aj proti histórii posledných piatich rokov. Je to pre nás ďalšia výzva," povedal Pochettino na tlačovej konferencii v San Franciscu.

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Nateraz posledné víťazstvo USA proti európskemu tímu prišlo v roku 2021 pri prípravnom zápase proti práve Bosne. Odvtedy zaznamenali Američania prehry s Holandskom, Srbskom, Slovinskom, Švajčiarskom, Belgickom, Portugalskom a dvakrát s Nemeckom aj Tureckom.

Príprava na šampionát zahŕňala aj zápasy proti silným svetovým mužstvám, čo podľa Pochettina americkému tímu pomohlo. Hráči USA odštartovali turnaj triumfami nad Paraguajom a Austráliou. Nasledovala prehra s Tureckom, domáci však už mali istý postup a nastúpili v pozmenenej zostave.

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Návrat v plnej kondícii zažil hviezdny útočník Christian Pulisic, ktorý nastúpil ako náhradník v zápase proti Turecku a je pripravený začať proti Bosne a Hercegovine. Američania sú v najnovšom rebríčku FIFA o 46 miest vyššie než ich šestnásfinálový súper, ktorý sa do vyraďovacej časti dostala z 3. miesta v B-skupine.

Pochettino popiera, že by futbalisti USA boli jasný favorit duelu. Poukázal na vyradenie Nemecka a Holandska či tesné víťazstvo Brazílie nad Japonskom. "Musíme byť opatrní, keď hovoríme o favoritovi. Máme veľký rešpekt voči Bosne," dodal.

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Tréner súpera Sergej Barbarez to vidí inak. "Samozrejme, že sú favorit. Sú domáci tím a majú kvalitných hráčov. My sme sa však nikdy nebáli pozície outsidera," vyhlásil.


Zdroj: SITA.sk - Američania odmietajú hovoriť o európskom prekliatí. Cez Bosnu a Hercegovinu chcú postúpiť do osemfinále © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americká futbalová reprezentácia MS vo futbale 2026
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