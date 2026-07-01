Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 1.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Diana
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

01. júla 2026

Píšu históriu na MS ako štyridsiatnici. Legendy Portugalska a Chorvátska v pikantnom vzájomnom zápase


Tagy: MS vo futbale 2026

Dve futbalové legendy sa stretnú v zápase svetového šampionátu. Cristiano Ronaldo a Luka Modrič sa zapíšu do dejín futbalu ako prví hráči v poli vo veku nad 40 rokov, ktorí si zmerajú sily vo ...



Zdieľať
liechtenstein_portugal_soccer_euro_2024_90326 scaled 1 676x451 1.7.2026 (SITA.sk) - Dve futbalové legendy sa stretnú v zápase svetového šampionátu.


Cristiano Ronaldo a Luka Modrič sa zapíšu do dejín futbalu ako prví hráči v poli vo veku nad 40 rokov, ktorí si zmerajú sily vo vzájomnom súboji na majstrovstvách sveta. Portugalčania a Chorváti si zahrajú proti sebe vo štvrtok v šestnásťfinále, ktoré sľubuje fascinujúci súboj dvoch ikon. Pre spomenutú dvojicu legiend to je pravdepodobne posledný svetový šampionát v ich kariérach.

Obaja veteráni, ktorí spolu získali štyri tituly v Lige majstrov za šesť sezón v drese Realu Madrid, síce už majú svoj vek, no stále sú dôležitými piliermi svojich tímov. Štyridsaťjedenročný Ronaldo sa stal prvým futbalistom, ktorý skóroval na šiestich svetových šampionátoch, keď v súboji proti Uzbekistanu strelil dva góly.

Napriek tomu, že Portugalsko dosiahlo nad Uzbekistanom presvedčivé víťazstvo 5:0, pripísalo si aj dve remízy, čo zhoršilo jeho pozíciu v ťažkej časti "pavúka".

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


CR7 v profesionálnom futbale pôsobí už 23 rokov. Prehlásil, že nepriaznivé reakcie kritikov na jeho výkony sú pre neho známe a stále ich prekonáva. Tréner Roberto Martínez potvrdil, že legenda je fit a pripravená hrať v plnom rozsahu zápasu, pričom ani na okamih neuvažoval o tom, že ho nechá v úvode duelu sedieť na lavičke.

Na druhej strane, štyridsaťročný Luka Modrič počas úvodného zápasu Chorvátska proti Anglickom prejavil znaky únavy, keď spôsobil pokutový kop a neskôr ho tréner Zlatko Dalič posadil na lavičku ešte pred uplynutím 60. minúty. Chorváti sa však po prehre 2:4 dokázali "zotaviť", zdolali Panamu aj Ghanu a sú vo vyraďovacej časti. A Modrič už má na konte 200 reprezentačných duelov, čím sa pridal k elitnej štvorke hráčov s takýmto počtom štartov.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Chorvátsky stredopoliar zároveň prihral na rozhodujúci gól proti Ghane, čo podčiarkuje jeho význam pre tím. Krajina s menej ako štyrmi miliónmi obyvateľov dosiahla vo futbalových vrcholových súťažiach veľké úspechy vrátane semifinále na MS 2018 aj MS 2022.

Víťaz zápasu medzi Portugalskom a Chorvátskom sa v osemfinále stretne so Španielskom alebo Rakúskom.


Zdroj: SITA.sk - Píšu históriu na MS ako štyridsiatnici. Legendy Portugalska a Chorvátska v pikantnom vzájomnom zápase © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale 2026
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Američania odmietajú hovoriť o európskom prekliatí. Cez Bosnu a Hercegovinu chcú postúpiť do osemfinále
<< predchádzajúci článok
Olympique Marseille už má nového trénera, povedie ho skúsený Génésio

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 