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01. júla 2026
Píšu históriu na MS ako štyridsiatnici. Legendy Portugalska a Chorvátska v pikantnom vzájomnom zápase
Tagy: MS vo futbale 2026
Dve futbalové legendy sa stretnú v zápase svetového šampionátu. Cristiano Ronaldo a Luka Modrič sa zapíšu do dejín futbalu ako prví hráči v poli vo veku nad 40 rokov, ktorí si zmerajú sily vo ...
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1.7.2026 (SITA.sk) - Dve futbalové legendy sa stretnú v zápase svetového šampionátu.
Cristiano Ronaldo a Luka Modrič sa zapíšu do dejín futbalu ako prví hráči v poli vo veku nad 40 rokov, ktorí si zmerajú sily vo vzájomnom súboji na majstrovstvách sveta. Portugalčania a Chorváti si zahrajú proti sebe vo štvrtok v šestnásťfinále, ktoré sľubuje fascinujúci súboj dvoch ikon. Pre spomenutú dvojicu legiend to je pravdepodobne posledný svetový šampionát v ich kariérach.
Obaja veteráni, ktorí spolu získali štyri tituly v Lige majstrov za šesť sezón v drese Realu Madrid, síce už majú svoj vek, no stále sú dôležitými piliermi svojich tímov. Štyridsaťjedenročný Ronaldo sa stal prvým futbalistom, ktorý skóroval na šiestich svetových šampionátoch, keď v súboji proti Uzbekistanu strelil dva góly.
Napriek tomu, že Portugalsko dosiahlo nad Uzbekistanom presvedčivé víťazstvo 5:0, pripísalo si aj dve remízy, čo zhoršilo jeho pozíciu v ťažkej časti "pavúka".
CR7 v profesionálnom futbale pôsobí už 23 rokov. Prehlásil, že nepriaznivé reakcie kritikov na jeho výkony sú pre neho známe a stále ich prekonáva. Tréner Roberto Martínez potvrdil, že legenda je fit a pripravená hrať v plnom rozsahu zápasu, pričom ani na okamih neuvažoval o tom, že ho nechá v úvode duelu sedieť na lavičke.
Na druhej strane, štyridsaťročný Luka Modrič počas úvodného zápasu Chorvátska proti Anglickom prejavil znaky únavy, keď spôsobil pokutový kop a neskôr ho tréner Zlatko Dalič posadil na lavičku ešte pred uplynutím 60. minúty. Chorváti sa však po prehre 2:4 dokázali "zotaviť", zdolali Panamu aj Ghanu a sú vo vyraďovacej časti. A Modrič už má na konte 200 reprezentačných duelov, čím sa pridal k elitnej štvorke hráčov s takýmto počtom štartov.
Chorvátsky stredopoliar zároveň prihral na rozhodujúci gól proti Ghane, čo podčiarkuje jeho význam pre tím. Krajina s menej ako štyrmi miliónmi obyvateľov dosiahla vo futbalových vrcholových súťažiach veľké úspechy vrátane semifinále na MS 2018 aj MS 2022.
Víťaz zápasu medzi Portugalskom a Chorvátskom sa v osemfinále stretne so Španielskom alebo Rakúskom.
Zdroj: SITA.sk - Píšu históriu na MS ako štyridsiatnici. Legendy Portugalska a Chorvátska v pikantnom vzájomnom zápase © SITA Všetky práva vyhradené.
Cristiano Ronaldo a Luka Modrič sa zapíšu do dejín futbalu ako prví hráči v poli vo veku nad 40 rokov, ktorí si zmerajú sily vo vzájomnom súboji na majstrovstvách sveta. Portugalčania a Chorváti si zahrajú proti sebe vo štvrtok v šestnásťfinále, ktoré sľubuje fascinujúci súboj dvoch ikon. Pre spomenutú dvojicu legiend to je pravdepodobne posledný svetový šampionát v ich kariérach.
Obaja veteráni, ktorí spolu získali štyri tituly v Lige majstrov za šesť sezón v drese Realu Madrid, síce už majú svoj vek, no stále sú dôležitými piliermi svojich tímov. Štyridsaťjedenročný Ronaldo sa stal prvým futbalistom, ktorý skóroval na šiestich svetových šampionátoch, keď v súboji proti Uzbekistanu strelil dva góly.
Napriek tomu, že Portugalsko dosiahlo nad Uzbekistanom presvedčivé víťazstvo 5:0, pripísalo si aj dve remízy, čo zhoršilo jeho pozíciu v ťažkej časti "pavúka".
CR7 v profesionálnom futbale pôsobí už 23 rokov. Prehlásil, že nepriaznivé reakcie kritikov na jeho výkony sú pre neho známe a stále ich prekonáva. Tréner Roberto Martínez potvrdil, že legenda je fit a pripravená hrať v plnom rozsahu zápasu, pričom ani na okamih neuvažoval o tom, že ho nechá v úvode duelu sedieť na lavičke.
Na druhej strane, štyridsaťročný Luka Modrič počas úvodného zápasu Chorvátska proti Anglickom prejavil znaky únavy, keď spôsobil pokutový kop a neskôr ho tréner Zlatko Dalič posadil na lavičku ešte pred uplynutím 60. minúty. Chorváti sa však po prehre 2:4 dokázali "zotaviť", zdolali Panamu aj Ghanu a sú vo vyraďovacej časti. A Modrič už má na konte 200 reprezentačných duelov, čím sa pridal k elitnej štvorke hráčov s takýmto počtom štartov.
Chorvátsky stredopoliar zároveň prihral na rozhodujúci gól proti Ghane, čo podčiarkuje jeho význam pre tím. Krajina s menej ako štyrmi miliónmi obyvateľov dosiahla vo futbalových vrcholových súťažiach veľké úspechy vrátane semifinále na MS 2018 aj MS 2022.
Víťaz zápasu medzi Portugalskom a Chorvátskom sa v osemfinále stretne so Španielskom alebo Rakúskom.
Zdroj: SITA.sk - Píšu históriu na MS ako štyridsiatnici. Legendy Portugalska a Chorvátska v pikantnom vzájomnom zápase © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS vo futbale 2026
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