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01. júla 2026
FC Liverpool získal francúzskeho obrancu. Klub z Rennes získa štedré odstupné
Tagy: Premier League
Dvadsaťročný francúzsky obranca Jérémy Jacquet podpísal s "The Reds" kontrakt na päť rokov. Anglický futbalový klub FC Liverpool získal francúzskeho stopéra Jérémyho Jacqueta z tímu Stade Rennes. ...
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1.7.2026 (SITA.sk) - Dvadsaťročný francúzsky obranca Jérémy Jacquet podpísal s "The Reds" kontrakt na päť rokov.
Anglický futbalový klub FC Liverpool získal francúzskeho stopéra Jérémyho Jacqueta z tímu Stade Rennes. Hodnotu dohody odhadujú na 60 miliónov libier, čo je v prepočte necelých 70 miliónov eur.
Účastník Premier League sa s 20-ročným defenzívnym hráčom dohodol na spolupráci už v januári a Jacquet podpísal zmluvu na päť rokov s možnosťou predĺženia o ďalší rok.
Obranca by mal byť k dispozícii od začiatku predsezónnej prípravy, záver uplynulej sezóny vo Francúzsku vynechal kvôli februárovému zraneniu ramena.
"Cítim sa veľmi dobre, prvé dojmy sú skvelé a som veľmi šťastný, že môžem tu začať. Je to pre mňa veľký sen,“ povedal Jacquet podľa oficiálneho webu FC Liverpoolu.
Jacquet je odchovanec Rennes a za A-tím odohral 33 ligových zápasov. Sezónu 2024/2025 strávil na hosťovaní v Clermonte.
Zdroj: SITA.sk - FC Liverpool získal francúzskeho obrancu. Klub z Rennes získa štedré odstupné © SITA Všetky práva vyhradené.
Anglický futbalový klub FC Liverpool získal francúzskeho stopéra Jérémyho Jacqueta z tímu Stade Rennes. Hodnotu dohody odhadujú na 60 miliónov libier, čo je v prepočte necelých 70 miliónov eur.
Účastník Premier League sa s 20-ročným defenzívnym hráčom dohodol na spolupráci už v januári a Jacquet podpísal zmluvu na päť rokov s možnosťou predĺženia o ďalší rok.
Obranca by mal byť k dispozícii od začiatku predsezónnej prípravy, záver uplynulej sezóny vo Francúzsku vynechal kvôli februárovému zraneniu ramena.
"Cítim sa veľmi dobre, prvé dojmy sú skvelé a som veľmi šťastný, že môžem tu začať. Je to pre mňa veľký sen,“ povedal Jacquet podľa oficiálneho webu FC Liverpoolu.
Jacquet je odchovanec Rennes a za A-tím odohral 33 ligových zápasov. Sezónu 2024/2025 strávil na hosťovaní v Clermonte.
Zdroj: SITA.sk - FC Liverpool získal francúzskeho obrancu. Klub z Rennes získa štedré odstupné © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Premier League
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