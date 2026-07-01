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01. júla 2026

FC Liverpool získal francúzskeho obrancu. Klub z Rennes získa štedré odstupné


Tagy: Premier League

Dvadsaťročný francúzsky obranca Jérémy Jacquet podpísal s "The Reds" kontrakt na päť rokov. Anglický futbalový klub FC Liverpool získal francúzskeho stopéra Jérémyho Jacqueta z tímu Stade Rennes. ...



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1.7.2026 (SITA.sk) - Dvadsaťročný francúzsky obranca Jérémy Jacquet podpísal s "The Reds" kontrakt na päť rokov.


Anglický futbalový klub FC Liverpool získal francúzskeho stopéra Jérémyho Jacqueta z tímu Stade Rennes. Hodnotu dohody odhadujú na 60 miliónov libier, čo je v prepočte necelých 70 miliónov eur.

Účastník Premier League sa s 20-ročným defenzívnym hráčom dohodol na spolupráci už v januári a Jacquet podpísal zmluvu na päť rokov s možnosťou predĺženia o ďalší rok.

Obranca by mal byť k dispozícii od začiatku predsezónnej prípravy, záver uplynulej sezóny vo Francúzsku vynechal kvôli februárovému zraneniu ramena.

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"Cítim sa veľmi dobre, prvé dojmy sú skvelé a som veľmi šťastný, že môžem tu začať. Je to pre mňa veľký sen,“ povedal Jacquet podľa oficiálneho webu FC Liverpoolu.

Jacquet je odchovanec Rennes a za A-tím odohral 33 ligových zápasov. Sezónu 2024/2025 strávil na hosťovaní v Clermonte.


Zdroj: SITA.sk - FC Liverpool získal francúzskeho obrancu. Klub z Rennes získa štedré odstupné © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Premier League
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