Slovenský zväz chovateľov predstavuje národné plemená zvierat

Ilustračná foto Foto: TASR/Henrich Mišovič Ilustračná foto Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 23. novembra (TASR) – Tisícky holubov, hydiny, králikov i exotického vtáctva prezentujú chovatelia na 22. ročníku Celoštátnej výstavy zvierat na národnom výstavisku v Nitre. Súčasťou výstavy je aj tretí ročník Vyšehradskej výstavy zvierat a štvrtý ročník Majstrovstiev Slovenska v králičom hope. „Pre slovenských chovateľov je veľmi pozitívna účasť vystavovateľov zo susedných krajín, s ktorými si môžu porovnať svoje chovateľské výsledky,“ uviedla ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná (SNS).Organizátorom výstavy zvierat je Slovenský zväz chovateľov, ktorý na výstave prezentuje aj národné plemená v jednotlivých kategóriách. „Tie najstaršie máme v pavilóne králikov, sú to holíčsky králik a slovenský sivomodrý rex, ktorý je prvým slovenským národným plemenom králikov. U holubov máme slovenského hrvoliaka, ktorého začiatky je ťažko datovať, u hydiny majú zastúpenia oravka, slovenská hus. Hrdí sme na zoborského či nitrianskeho králika, ale aj štrbského gepardieho králika, ktorý je zaujímavý svojou výraznou farbou,“ povedal predseda Slovenského zväzu chovateľov Július Szabó.Národné plemená predstavuje aj nová publikácia, ktorú v sobotu uviedli do života členovia Slovenského zväzu chovateľov. „Aj táto kniha svedčí o tom, že šľachtili naši starí rodičia, šľachtíme my a verím, že šľachtiť budú aj ďalšie generácie,“ povedala Matečná, podľa ktorej máme v súčasnosti registrovaných spolu zhruba 30 národných plemien v jednotlivých kategóriách. Podľa Szabóa je šľachtenie dlhý proces, pre niekoho aj celoživotné dielo. „Na začiatku si treba určiť cieľ, čo chceme šľachtením dosiahnuť. Niekedy na tom pracujeme päť, sedem rokov, a zistíme, že tadiaľto cesta nevedie a treba začať odznova,“ poznamenal.Slovenský zväz chovateľov má v súčasnosti 5500 členov, z toho zhruba 500 mladých. Najväčšou členskou základňou disponoval zväz na prelome 90. rokov minulého storočia, odvtedy počet chovateľov klesá. „Potrebujeme omladiť našu členskú základňu, no prilákať dnes k chovateľstvu mladých ľudí je problém,“ skonštatoval Szabó.