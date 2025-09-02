Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 3.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Belo
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

03. septembra 2025

Američania si mysleli, že Trump je mŕtvy


Tagy: Americký prezident špekulácie Zdravie

Dva dni som nič nerobil a už sa hovorilo, že sa mi niečo stalo, reagoval v utorok americký prezident Donald Trump na fámy o tom, že zomrel. Biden nerobil nič celé mesiace, nebolo ho vidieť a nikto nikdy nepovedal, že ...



Zdieľať
trump_space_command_92437 676x451 3.9.2025 (SITA.sk) - Dva dni som nič nerobil a už sa hovorilo, že sa mi niečo stalo, reagoval v utorok americký prezident Donald Trump na fámy o tom, že zomrel. Biden nerobil nič celé mesiace, nebolo ho vidieť a nikto nikdy nepovedal, že sa mu niečo zlé stalo a vieme, že nebol v najlepšej forme, povedal Trump novinárom v Oválnej pracovni.


Biely dom v závere minulého týždňa neohlásil nijaké Trumpove verejné vystúpenia, hoci miluje publicitu. V kombinácii s tým, že je najstarším človekom, aký bol zvolený za prezidenta USA, a nedávnymi zábermi podliatiny na jeho ruke, to vyvolalo špekulácie.

Na predĺžený víkend, keďže v pondelok bol v USA Sviatok práce, mal Trump pôvodne ísť do svojho golfového klubu v New Jersey, ale namiesto toho zostal vo Washingtone. V sociálnych médiách sa šíril hešteg 'kdejetrump'. Internetová komunita spochybnila aj pravosť fotografie prezidenta s miestnym rozhlasovým moderátorom Johnom Fredricksom z nedele.

Trump v utorok povedal, že sociálne médiá, v ktorých boli dohady o jeho úmrtí, nevidel, ale informoval ho o tom jeho personál. Zdravie amerických prezidentov bolo vždy stredobodom záujmu, ale keďže Biely dom od roku 2017 má dvoch najstarších šéfov v histórii, je teraz kontrola ešte prísnejšia. Trump sa často chváli svojím dobrým zdravím a energiou a jeho administratíva dokonca zverejnila obrázok, na ktorom je vyobrazený ako Superman.


Zdroj: SITA.sk - Američania si mysleli, že Trump je mŕtvy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident špekulácie Zdravie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Fyzický útok na Babiša podľa politologičky môže vyvolať vlnu súcitu
<< predchádzajúci článok
Rusko by s USA mohlo podľa Putina spolupracovať v riadení Zaporižskej jadrovej elektrárne. Kyjev hovorí o pasci.

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 