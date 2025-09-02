|
Utorok 2.9.2025
Meniny má Linda
Denník - Správy
02. septembra 2025
Rusko by s USA mohlo podľa Putina spolupracovať v riadení Zaporižskej jadrovej elektrárne. Kyjev hovorí o pasci.
Rusko by s USA mohlo podľa Putina spolupracovať v riadení Zaporižskej jadrovej elektrárne, ktorú okupanti obsadili krátko po začiatku invázie. Podľa ruských médií o tom hovoril so slovenským premiérom Robertom Ficom na ich stretnutí v Pekingu. Kyjev hovorí o pasci.
„Môžeme spolupracovať s americkými partnermi na jadrovej elektrárni v Zaporižii. V zásade sme s nimi už tieto otázky preberali, zatiaľ však nepriamo,“ povedal Putin. Ruské agentúry nespresnili, akú formu by spolupráca mohla mať.
Putin tiež uviedol, že s Američanmi hovoril aj o tom, že ak by sa vyvinuli priaznivé okolnosti, je možná aj spolupráca s Ukrajinou.
Ukrajinský minister zahraničia Andrij Sybiha tieto návrhy značil za pascu. „Zaporižská jadrová elektráreň patrí Ukrajine a Rusko nemá žiadne právo s ňou nakladať,“ uviedol. Dodal, že jedine demilitarizácia areálu a jeho návrat Ukrajincom bude znamenať obnovenie jadrovej bezpečnosti na Ukrajine a v Európe.
Prevádzkovateľom elektrárne, ktorá leží v meste Enerhodar na brehoch Kachovskej priehrady, zničenej Ruskom, formálne zostáva ukrajinský Enerhoatom. Fakticky podnik nekontroluje a šesť reaktorov je odstavených.
Zástupcovia Bieleho domu po nástupe Donalda Trumpa k moci tvrdili, že Spojené štáty by sa v rámci dohody o zastavení vojny na Ukrajine mohli podieľať na správe elektrárne.
Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov neskôr povedal, že Moskva takýto návrh od Washingtonu nedostala, a ak by sa tak stalo, vysvetlila by Američanom, že elektráreň riadi ruský Rosatom a dohliada na ňu personál Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu a zmeniť sa to len tak nedá.
