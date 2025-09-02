Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 2.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Linda
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

02. septembra 2025

Rusko by s USA mohlo podľa Putina spolupracovať v riadení Zaporižskej jadrovej elektrárne. Kyjev hovorí o pasci.



Rusko by s USA mohlo podľa Putina spolupracovať v riadení Zaporižskej jadrovej elektrárne, ktorú okupanti obsadili krátko po začiatku invázie. Podľa ruských médií o tom hovoril so slovenským premiérom Robertom Ficom na ich stretnutí v Pekingu. Kyjev hovorí o pasci.



Zdieľať
Rusko by s USA mohlo podľa Putina spolupracovať v riadení Zaporižskej jadrovej elektrárne. Kyjev hovorí o pasci.

„Môžeme spolupracovať s americkými partnermi na jadrovej elektrárni v Zaporižii. V zásade sme s nimi už tieto otázky preberali, zatiaľ však nepriamo,“ povedal Putin. Ruské agentúry nespresnili, akú formu by spolupráca mohla mať.

Putin tiež uviedol, že s Američanmi hovoril aj o tom, že ak by sa vyvinuli priaznivé okolnosti, je možná aj spolupráca s Ukrajinou.

Ukrajinský minister zahraničia Andrij Sybiha tieto návrhy značil za pascu. „Zaporižská jadrová elektráreň patrí Ukrajine a Rusko nemá žiadne právo s ňou nakladať,“ uviedol. Dodal, že jedine demilitarizácia areálu a jeho návrat Ukrajincom bude znamenať obnovenie jadrovej bezpečnosti na Ukrajine a v Európe.

Prevádzkovateľom elektrárne, ktorá leží v meste Enerhodar na brehoch Kachovskej priehrady, zničenej Ruskom, formálne zostáva ukrajinský Enerhoatom. Fakticky podnik nekontroluje a šesť reaktorov je odstavených.

Zástupcovia Bieleho domu po nástupe Donalda Trumpa k moci tvrdili, že Spojené štáty by sa v rámci dohody o zastavení vojny na Ukrajine mohli podieľať na správe elektrárne.

Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov neskôr povedal, že Moskva takýto návrh od Washingtonu nedostala, a ak by sa tak stalo, vysvetlila by Američanom, že elektráreň riadi ruský Rosatom a dohliada na ňu personál Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu a zmeniť sa to len tak nedá.


   Tlač    Pošli

   

Súvisiace články:


 Nemecký kancelár Friedrich Merz: Putin je možno najhorší vojnový zločinec našej doby (2. 9. 2025)
 Samit Trumpa a Putina na Aljaške sa začne v piatok o 21.30 h nášho času medzi štyrmi očami a za prítomnosti tlmočníkov (14. 8. 2025)
 Medvedev: Trumpove ultimátum môže viesť k vojne Ruska a USA (28. 7. 2025)
 Zelenskyj mal na schôdzke s Trumpom v Haagu sako (25. 6. 2025)
 Trump: Putin sa zahráva s ohňom (27. 5. 2025)
 Trump: Kým sa nestretnem s Putinom, nič sa v otázke Ukrajiny nezmení (15. 5. 2025)
 Zelenskyj na rokovania s Ruskom osobne nepôjde, vyšle delegáciu (15. 5. 2025)
 Putin navrhol rokovania s Ukrajinou bez akýchkoľvek podmienok 15. mája (11. 5. 2025)
 Putin: Vojna proti Ukrajine má podporu celého Ruska (9. 5. 2025)
 Putin verí vo víťazstvo pre Rusko, jadrové zbrane použiť nechce (4. 5. 2025)



<< predchádzajúci článok
Nemecký kancelár Friedrich Merz: Putin je možno najhorší vojnový zločinec našej doby

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 