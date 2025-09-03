Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

03. septembra 2025

Fyzický útok na Babiša podľa politologičky môže vyvolať vlnu súcitu


Fyzický útok na šéfa hnutia ANO a lídra českej opozície Andreja Babiša podľa českej politologičky Lenky Zlámalovej „môže vyvolať veľkú vlnu súcitu". „On navyše úlohu obete, ktorú všetci ...



czech_republic_presidential_election_56767 3 676x451 3.9.2025 (SITA.sk) - Fyzický útok na šéfa hnutia ANO a lídra českej opozície Andreja Babiša podľa českej politologičky Lenky Zlámalovej „môže vyvolať veľkú vlnu súcitu". „On navyše úlohu obete, ktorú všetci prenasledujú a ktorá stojí proti všetkým, vie veľmi dobre hrať. A keď si vezmeme, že jeho kľúčovou voličskou skupinou sú predovšetkým ženy seniorky, možno predpokladať, že s ním budú veľmi výrazne solidarizovať," dodala politologička pre web TN.cz.


Babiša v pondelok v obci Dobrá v okrese Frýdek-Místek neďaleko Ostravy jeden z účastníkov mítingu udrel barlou po hlave. Reakcie politikov na napadnutie Babiša Zlámalová oceňuje. „Všetci zástupcovia z parlamentných aj z veľkej časti neparlamentných strán ten útok veľmi tvrdo odsúdili a vyjadrili s Babišom účasť. Zachovali sa skutočne predpisovo," zhodnotila. Reakciu hnutia ANO, ktoré označilo za vinníka útoku predovšetkým nenávistnú atmosféru v spoločnosti, čo je do značnej miery vyvolané správaním sa vládnych politikov, naopak politologička vôbec nechápe.

Babiš pre napadnutie zrušil svoj utorkový a stredajší program. „Zajtra sa ešte pán Babiš plánovaného programu nezúčastní, od lekárov má stále odporúčaný pokoj,“ povedal v utorok pre portál iDNES.cz hovorca ANO Martin Vodička. Vladislav N., ktorý Babiša napadol, v utorok prehovoril pre iDNES.cz o svojom motíve. Podľa jeho slov to bol skrat, ktorý ani on sám nečakal. „Bolo to vo mne,“ dodal však vzápätí. Na českej politike mu vraj najviac prekáža, keď niekto „donekonečna klame“.


Zdroj: SITA.sk - Fyzický útok na Babiša podľa politologičky môže vyvolať vlnu súcitu © SITA Všetky práva vyhradené.

