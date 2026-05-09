Sobota 9.5.2026
Meniny má Roland
09. mája 2026
Američania strieľali na iránske tankery, napätie v Perzskom zálive rastie
Washington pokračuje v blokáde iránskych prístavov, Teherán hovorí o strategickej kontrole Hormuzského prielivu a Trump čaká na odpoveď Iránu na nový návrh dohody.
Americké sily strieľali na dva tankery plaviace sa pod iránskou vlajkou, ktoré sa podľa Washingtonu pokúsili porušiť blokádu iránskych prístavov. Informovalo o tom v piatok Ústredné velenie USA (CENTCOM).
Stíhačka amerického námorníctva F/A-18 Super Hornet podľa CENTCOM zasiahla tankery presne navádzanou muníciou do komínov a vyradila ich z prevádzky.
Obavy o Hormuz
Spojené štáty tvrdia, že zabránili lodiam vplávať do Iránu. Od zavedenia blokády 13. apríla ide už o štvrté plavidlá zastavené americkými silami.
Napätie v regióne ďalej zvyšujú obavy o bezpečnosť Hormuzského prielivu, ktorým prechádza významná časť svetových dodávok ropy a plynu.
Ako atómová bomba
Poradca iránskeho najvyššieho vodcu Mohammad Mochber vyhlásil, že „Hormuzský prieliv predstavuje príležitosť vzácnu ako atómová bomba“.
Satelitné snímky zároveň naznačujú šírenie ropnej škvrny pri iránskom ostrove Chárg, ktorý je kľúčovým exportným terminálom krajiny.
Mimovládna organizácia Conflict and Environment Observatory uviedla, že pôvod úniku zatiaľ nie je jasný.
Očakáva sa odpoveď
Americký prezident Donald Trump v piatok večer povedal, že ešte „dnes večer“ očakáva odpoveď Iránu na najnovší americký návrh dohody o ukončení konfliktu na Blízkom východe.
Šéf americkej diplomacie Marco Rubio medzitým vyzval európske štáty, aby pomohli zabezpečiť Hormuzský prieliv.
„Svet sa musí začať pýtať, čo je ochotný urobiť, ak sa Irán pokúsi normalizovať kontrolu nad medzinárodnou vodnou cestou,“ povedal po stretnutí s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou.
Emiráty pod paľbou
Spojené arabské emiráty zároveň oznámili nový iránsky raketový a dronový útok, pri ktorom utrpeli zranenia traja ľudia.
Hnutie Hizballáh informovalo o raketových a dronových útokoch na izraelské vojenské základne.
Zdroj: SITA.sk - Američania strieľali na iránske tankery, napätie v Perzskom zálive rastie
