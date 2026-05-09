09. mája 2026

Trump oznámil trojdňové prímerie medzi Moskvou a Kyjevom aj veľkú výmenu zajatcov


Kyjev aj Moskva potvrdili zastavenie bojov počas osláv konca druhej svetovej vojny, ešte predtým však obe strany podnikli mohutné dronové útoky.



9.5.2026 (SITA.sk) - Kyjev aj Moskva potvrdili zastavenie bojov počas osláv konca druhej svetovej vojny, ešte predtým však obe strany podnikli mohutné dronové útoky.

Rusko a Ukrajina v piatok potvrdili trojdňové prímerie sprostredkované Spojenými štátmi a rozsiahlu výmenu vojnových zajatcov počas osláv 81. výročia víťazstva nad nacistickým Nemeckom.


Obe krajiny sa pritom ešte pred oznámením dohody vzájomne ostreľovali dronmi a obviňovali sa z porušovania jednostranných prímerí.



Trumpovo prímerie


Americký prezident Donald Trump oznámil, že prímerie bude platiť od 9. do 11. mája a bude zahŕňať aj výmenu tisíc zajatcov na každej strane.


„S potešením oznamujem, že vo vojne medzi Ruskom a Ukrajinou bude TROJDŇOVÉ PRÍMERIE,“ uviedol Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.


Dodal, že o prímerie osobne požiadal ruského prezidenta Vladimira Putina aj ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.


„Dúfajme, že je to začiatok konca veľmi dlhej, smrteľnej a tvrdo vybojovanej vojny,“ napísal Trump.



Drony za zajatcov


Zelenskyj následne vyhlásil, že prímerie „musí byť zavedené“ a nariadil ukrajinskej armáde, aby počas osláv neútočila na moskovské Červené námestie, kde sa bude konať tradičná vojenská prehliadka. Tá sa tento rok uskutoční bez vojenskej techniky prvýkrát za takmer dve desaťročia.


Zdroj z ukrajinskej prezidentskej kancelárie pre AFP uviedol, že Kyjev „vymenil absenciu dronov nad Moskvou za tisíc vojnových zajatcov“.



Útoky pokračovali


Ešte pred oznámením dohody obe strany pokračovali v útokoch. Ukrajinské letectvo uviedlo, že Rusko počas noci vyslalo 67 dronov, čo je najmenej za posledný mesiac.


Zelenskyj však tvrdil, že Moskva „neznížila intenzitu útočných operácií“.


Rusko oznámilo zostrelenie viac než 400 ukrajinských dronov vrátane približne stovky smerujúcich na Moskvu. Ukrajina zároveň tvrdí, že zasiahla dve rafinérie v Jaroslavlianskej a Permskej oblasti.



Najkrvavejší konflikt


Napätie pred oslavami zvýšili aj ruské hrozby masívnym útokom na Kyjev v prípade narušenia priebehu vojenskej prehliadky.


Moskva dokonca vyzvala zahraničných diplomatov, aby pred podujatím opustili ukrajinské hlavné mesto.


Rokovania o ukončení vojny, ktorá sa po ruskom vpáde vo februári 2022 stala najkrvavejším konfliktom v Európe od druhej svetovej vojny, zatiaľ nepriniesli výrazný posun.




Zdroj: SITA.sk

