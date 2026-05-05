 24hod.sk    Zo zahraničia

05. mája 2026

Američania zabili dvoch ľudí pri zásahu proti lodi v Karibiku


Kontroverzná operácia proti údajným pašerákom drog vyvoláva otázky o jej zákonnosti. Americká armáda ...



5.5.2026 (SITA.sk) - Kontroverzná operácia proti údajným pašerákom drog vyvoláva otázky o jej zákonnosti.

Americká armáda oznámila, že pri pondelkovom zásahu proti plavidlu v Karibiku zabila dvoch ľudí, čím sa celkový počet obetí tejto spornej kampane zvýšil najmenej na 187.


Veliteľstvo ozbrojených síl USA pre južný región (US Southern Command) uviedlo, že cieľom bola loď podozrivá z pašovania drog.



Známe trasy


Podľa armády sa plavidlo pohybovalo po známych trasách využívaných na nelegálny obchod s narkotikami a bolo zapojené do pašeráckych aktivít.


„Plavidlo sa pohybovalo po známych trasách pašovania drog v Karibiku a bolo zapojené do týchto operácií,“ uviedlo veliteľstvo vo vyhlásení.


Administratíva prezidenta Donalda Trumpa tvrdí, že vedie boj proti takzvaným „narkoteroristom“ pôsobiacim v Latinskej Amerike a považuje tieto zásahy za súčasť širšej bezpečnostnej stratégie.



Desiatky obetí


Operácie však vyvolávajú kritiku, keďže Washington neposkytol presvedčivé dôkazy o tom, že zasiahnuté plavidlá boli skutočne zapojené do pašovania drog.


Kritici preto spochybňujú zákonnosť a transparentnosť týchto zásahov, ktoré si už vyžiadali desiatky obetí v regióne.




Zdroj: SITA.sk - Američania zabili dvoch ľudí pri zásahu proti lodi v Karibiku © SITA Všetky práva vyhradené.

