Američanka Collinsová ovládla dvojhry žien v Miami a získala najdôležitejší titul v kariére (foto)

Ovládla podujatia Miami Open

Tri víťazstvá

31.3.2024 (SITA.sk) - Tridsaťročná americká tenistka Danielle Collinsová v januári počas Australian Open v Melbourne informovala o konci hráčskej kariéry po skončení aktuálnej sezóny a teraz si na konto pripísala zatiaľ najvážnejší turnajový triumf.Rodáčka z Floridy totiž ovládla podujatia Miami Open kategórie WTA 1000, vo finálovom súboji zdolala Kazašku Jelenu Rybakinovú 7:5, 6:3.„Do tohto zápasu som toho musela vložiť veľmi veľa, Jelena ma tlačila na celom kurte. Na konci som si vydýchla," uviedla Collinsová, ktorá po víťaznom fiftíne zostala stáť ako prikovaná približne 10 sekúnd. Počas slávnostného ceremoniálu sa jej tisli slzy do očí.„Odohrala som už veľa zápasov, aj nejaké finále. Nič sa však nevyrovná pocitom, ktoré teraz mám. Som doma a tisícky fanúšikov aj priatelia ma potlačili aj cez poslednú prekážku, to ma dojalo," zhodnotila.Collinsová sa na hlavnom okruhu predstavila v treťom finále a pripísala si v nich tri víťazstvá. Do súboja o titul sa dostala aj vlani na Australian Open, v Melbourne vtedy nestačila na domácu Ashleigh Bartyovú Okrem troch singlových titulov má na svojom konte aj jeden deblový, získala ho vlani v Charlestone. V sobotu zdolaná Kazaška Rybakinová vyzdvihla hru súperky.„Hrá veľmi agresívne. Ja nie som fyzickej stránke na vrchole a nedokázala som sa prekonať. Možno som mohla viac riskovať pri brejkbaloch," povedala štvorka „pavúka" po prehre s nenasadenou súperkou.Finále dvojhry mužov je v Miami na programe v nedeľu, sily si zmerajú Talian Jannik Sinner a Bulhar Grigor Dimitrov.