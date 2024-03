Chcem odkázať športovom z Ruska a Bieloruska, že v Paríži nie sú vítaní, vyhlásila Hidalgová

Cesta do Kyjeva

Neutrálni športovci a iba ako jednotlivci

31.3.2024 (SITA.sk) - Medzinárodný olympijský výbor (MOV) síce povolil účasť úzkej skupine športovcov z Ruska a Bieloruska na tohtoročných olympijských hrách v Paríži, no starostka francúzskej metropoly má jasno."Chcem odkázať športovom z Ruska a Bieloruska, že v Paríži nie sú vítaní. Tiež chcem odkázať športovcom z Ukrajiny a všetkým Ukrajincom, že ich podporujeme," povedala Anne Hidalgová vo videu, ktorý zverejnil ukrajinská kanál na United News na platforme YouTube.Web insidethegames.biz upozornil, že Hidalgová má za sebou cestu to Kyjeva, v ktorom navštívila tréningové centrum pre ukrajinských športovcov. Anne Hidalgová je starostkou Paríža od roku 2014 a aj jej zásluhou hlavné mesto Francúzska organizuje v lete OH, keďže úzko spolupracovala so šéfom organizačného výboru Tonym Estanguetom.Rusi aj Bielorusi môžu štartovať na OH 2024 v Paríži, avšak len ako neutrálni športovci a iba ako jednotlivci. Účastníci z týchto krajín už teraz vedia, že nebudú súčasťou otváracieho ceremoniálu podujatia, ktoré sa uskutoční od 26. júla do 11. augusta.Reakciou Moskvy bola zúrivá tiráda proti MOV, obmedzenia pre svojich športovcov označila hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová za "rasizmus a neonacizmus".MOV zakázal účasť Ruska na OH 2024, no "zelenú" dal individuálnym športovcom, ktorí nie sú súčasťou silových zložiek a aktívne nepodporujú Kremeľ vo vojne, ktorú Rusi vedú už viac ako dva roky na území Ukrajiny.Rusko ani Bielorusko zatiaľ nepotvrdili, či sa ich športovci zúčastnia OH ako neutrálni, alebo budú bojkotovať vrcholné športové podujatie. V danej veci existujú názory v oboch smeroch - od "aj tak by sme mali súťažiť" až po "nebudeme súťažiť bez našej vlajky a hymny".