Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 1.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Arnold
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

01. októbra 2026

Američanka Navarrová odhalila boj s chorobou a ukončila sezónu


Tagy: WTA Tour

Emma Navarrová sa po troch rokoch zdravotných problémov rozhodla na konci roka oddýchnuť si. Americká tenistka Emma Navarrová, víťazka troch turnajov na okruhu WTA, otvorene priznala, že už tri roky ...



Zdieľať
us_open_tennis_71136 676x451 1.10.2026 (SITA.sk) - Emma Navarrová sa po troch rokoch zdravotných problémov rozhodla na konci roka oddýchnuť si.


Americká tenistka Emma Navarrová, víťazka troch turnajov na okruhu WTA, otvorene priznala, že už tri roky bojuje so zdravotnými problémami. Počas tohto obdobia dosahovala úspechy na kurte, no napokon sa rozhodla vynechať zvyšok sezóny 2026, aby sa mohla pripraviť na návrat v roku 2027 v Austrálii.

Navarrovej aktuálne patrí 24. miesto v rebríčku WTA a vo svojom emotívnom príspevku na sociálnych sieťach uviedla, že si chce tento rok odpočinúť, doladiť si liečbu a stravovacie režimy, aby sa mohla cítiť opäť úplne zdravá.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


V roku 2026 získala titul v Štrasburgu a bola finalistkou v Nottinghame, na nedávnych US Open postúpila do štvrťfinále, štvrtého grandslamového v kariére. Napriek úspechom ju však trápili závraty a bolesti hlavy spôsobené nedostatočným prísunom energie pre jej telo, ktoré sa zmiernili len pred niekoľkými mesiacmi.

Prezradila tiež, že vrátiť sa k súťaženiu bez vyčerpania jej trvalo dlho a že sa teší, že na kurte je opäť "sama sebou".

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Bol jej diagnostikovaný relatívny energetický deficit v športe a Hašimotovu hypotyreóza. Lekári jej v novembri 2025 povedali, že dlhodobo nedostatočne dopĺňala energiu, čo spôsobilo zápas jej tela proti týmto defektom.

Po tomto zistení sa Navarrová začala plne venovať liečbe a úprave stravovacích návykov. Hoci to znamenalo, že pribrala, získala svoju energiu a kvalitu života späť, vďaka čomu môže naplno trénovať, súťažiť a žiť aj mimo tenisu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


V roku 2023 sa cítila frustrovaná, často chorá a mala problémy s myslením a pamäťou. Jej mozog bol "pomalý a unavený", čo sa prejavilo aj na kurtoch v Číne po semifinále US Open 2024. Vtedy sa v jej hre objavili výrazné ťažkosti.

Dodala tiež, že plánuje naďalej pracovať na svojom zdraví a v novej sezóne príde silnejšia.


Zdroj: SITA.sk - Američanka Navarrová odhalila boj s chorobou a ukončila sezónu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: WTA Tour
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Zverev je proti skráteniu zápasov na grandslamových turnajoch, zdôrazňuje ich históriu
<< predchádzajúci článok
Južná Amerika ju ohromila a bola rada, že ju môže objavovať. Potom lyžiarku zasiahla lavína a neprežila to

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 