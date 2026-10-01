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01. októbra 2026
Američanka Navarrová odhalila boj s chorobou a ukončila sezónu
Tagy: WTA Tour
Emma Navarrová sa po troch rokoch zdravotných problémov rozhodla na konci roka oddýchnuť si. Americká tenistka Emma Navarrová, víťazka troch turnajov na okruhu WTA, otvorene priznala, že už tri roky ...
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1.10.2026 (SITA.sk) - Emma Navarrová sa po troch rokoch zdravotných problémov rozhodla na konci roka oddýchnuť si.
Americká tenistka Emma Navarrová, víťazka troch turnajov na okruhu WTA, otvorene priznala, že už tri roky bojuje so zdravotnými problémami. Počas tohto obdobia dosahovala úspechy na kurte, no napokon sa rozhodla vynechať zvyšok sezóny 2026, aby sa mohla pripraviť na návrat v roku 2027 v Austrálii.
Navarrovej aktuálne patrí 24. miesto v rebríčku WTA a vo svojom emotívnom príspevku na sociálnych sieťach uviedla, že si chce tento rok odpočinúť, doladiť si liečbu a stravovacie režimy, aby sa mohla cítiť opäť úplne zdravá.
V roku 2026 získala titul v Štrasburgu a bola finalistkou v Nottinghame, na nedávnych US Open postúpila do štvrťfinále, štvrtého grandslamového v kariére. Napriek úspechom ju však trápili závraty a bolesti hlavy spôsobené nedostatočným prísunom energie pre jej telo, ktoré sa zmiernili len pred niekoľkými mesiacmi.
Prezradila tiež, že vrátiť sa k súťaženiu bez vyčerpania jej trvalo dlho a že sa teší, že na kurte je opäť "sama sebou".
Bol jej diagnostikovaný relatívny energetický deficit v športe a Hašimotovu hypotyreóza. Lekári jej v novembri 2025 povedali, že dlhodobo nedostatočne dopĺňala energiu, čo spôsobilo zápas jej tela proti týmto defektom.
Po tomto zistení sa Navarrová začala plne venovať liečbe a úprave stravovacích návykov. Hoci to znamenalo, že pribrala, získala svoju energiu a kvalitu života späť, vďaka čomu môže naplno trénovať, súťažiť a žiť aj mimo tenisu.
V roku 2023 sa cítila frustrovaná, často chorá a mala problémy s myslením a pamäťou. Jej mozog bol "pomalý a unavený", čo sa prejavilo aj na kurtoch v Číne po semifinále US Open 2024. Vtedy sa v jej hre objavili výrazné ťažkosti.
Dodala tiež, že plánuje naďalej pracovať na svojom zdraví a v novej sezóne príde silnejšia.
Zdroj: SITA.sk - Američanka Navarrová odhalila boj s chorobou a ukončila sezónu © SITA Všetky práva vyhradené.
Americká tenistka Emma Navarrová, víťazka troch turnajov na okruhu WTA, otvorene priznala, že už tri roky bojuje so zdravotnými problémami. Počas tohto obdobia dosahovala úspechy na kurte, no napokon sa rozhodla vynechať zvyšok sezóny 2026, aby sa mohla pripraviť na návrat v roku 2027 v Austrálii.
Navarrovej aktuálne patrí 24. miesto v rebríčku WTA a vo svojom emotívnom príspevku na sociálnych sieťach uviedla, že si chce tento rok odpočinúť, doladiť si liečbu a stravovacie režimy, aby sa mohla cítiť opäť úplne zdravá.
V roku 2026 získala titul v Štrasburgu a bola finalistkou v Nottinghame, na nedávnych US Open postúpila do štvrťfinále, štvrtého grandslamového v kariére. Napriek úspechom ju však trápili závraty a bolesti hlavy spôsobené nedostatočným prísunom energie pre jej telo, ktoré sa zmiernili len pred niekoľkými mesiacmi.
Prezradila tiež, že vrátiť sa k súťaženiu bez vyčerpania jej trvalo dlho a že sa teší, že na kurte je opäť "sama sebou".
Bol jej diagnostikovaný relatívny energetický deficit v športe a Hašimotovu hypotyreóza. Lekári jej v novembri 2025 povedali, že dlhodobo nedostatočne dopĺňala energiu, čo spôsobilo zápas jej tela proti týmto defektom.
Po tomto zistení sa Navarrová začala plne venovať liečbe a úprave stravovacích návykov. Hoci to znamenalo, že pribrala, získala svoju energiu a kvalitu života späť, vďaka čomu môže naplno trénovať, súťažiť a žiť aj mimo tenisu.
V roku 2023 sa cítila frustrovaná, často chorá a mala problémy s myslením a pamäťou. Jej mozog bol "pomalý a unavený", čo sa prejavilo aj na kurtoch v Číne po semifinále US Open 2024. Vtedy sa v jej hre objavili výrazné ťažkosti.
Dodala tiež, že plánuje naďalej pracovať na svojom zdraví a v novej sezóne príde silnejšia.
Zdroj: SITA.sk - Američanka Navarrová odhalila boj s chorobou a ukončila sezónu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: WTA Tour
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