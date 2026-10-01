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 24hod.sk    Šport

01. októbra 2026

Južná Amerika ju ohromila a bola rada, že ju môže objavovať. Potom lyžiarku zasiahla lavína a neprežila to


Tagy: Kariéra Lavína Úmrtie

Bola tam so svojím manželom. Len 29-ročná francúzska freeridová lyžiarka Juliette Willmannová zahynula v utorok 29. septembra 2026 na vrchu Cerro Crestón neďaleko argentínskeho mesta El ...



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thinkstockphotos 523626332 676x451 1.10.2026 (SITA.sk) - Bola tam so svojím manželom.


Len 29-ročná francúzska freeridová lyžiarka Juliette Willmannová zahynula v utorok 29. septembra 2026 na vrchu Cerro Crestón neďaleko argentínskeho mesta El Chaltén.

Bola tam so svojím manželom, keď ich zasiahla lavína. Podľa predbežnej správy ich strhla približne 400 metrov dolu svahom.

Približne o 12:30 h horský vodca nahlásil lavínu, ktorá zasiahla dve osoby. Krátko nato sa do hôr vydal záchranný tím vybavený nosidlami, defibrilátorom, kyslíkom a zdravotníckym materiálom na poskytnutie prvej pomoci. Cesta pešo na miesto nešťastia môže trvať štyri až päť hodín.

Manžel prežil


Ako prví dorazili na miesto iní lyžiari, ktorí našli Willmannovú zasypanú v hĺbke približne 1,5 metra bez známok života. S pomocou lekára, ktorý poskytoval pokyny cez vysielačku, sa pokúsili o resuscitáciu.

Záchranári dorazili na miesto tesne pred 17:00 h a potvrdili smrť Willmannovej a jej manžela našli pri vedomí. Nemal žiadne viditeľné zranenia a zostáva v lekárskej starostlivosti.

"Okolnosti incidentu a prípadné zranenia, ktoré spôsobili smrť ženy, musia byť objasnené na základe príslušného znaleckého posudku," uvádza sa v správe.

Pred nehodou zdieľal pár na sociálnej sieti ich lyžiarsky pobyt v Južnej Amerike. "Máme obrovské šťastie, že môžeme byť tu, v horách Patagónie, a objavovať toto úžasné miesto. Táto cesta po Južnej Amerike nás neustále ohromuje," napísali.

Willmannová sa narodila v Marseille a vyrastala na juhu Francúzska. Pochádzala z lyžiarskej rodiny a svoju kariéru začala ako zjazdárka, no vo veku 19 rokov prešla na freeride - súčasť extrémneho lyžovania na strmých svahoch.


Zdroj: SITA.sk - Južná Amerika ju ohromila a bola rada, že ju môže objavovať. Potom lyžiarku zasiahla lavína a neprežila to © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kariéra Lavína Úmrtie
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