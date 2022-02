Americká armáda nechce pustiť novinárov k vojakom posielaným do Európy

Novinári, ktorí pokrývajú dianie na americkom ministerstve obrany a v americkej armáde, vyjadrili v stredu protest proti odmietnutiu prístupu k približne 3000 americkým vojakom rozmiestňovaným v Európe v reakcii na rastúce napätie medzi Ruskom a Ukrajinou. TASR správu prevzala z agentúry AP.





Novinári z "The Pentagon Press Association" tvrdia, že im bola odopretá možnosť porozprávať sa s vojakmi, ktorí sú posielaní do Poľska, Rumunska a Nemecka. Podľa nich sú takéto plošné obmedzenia v čase mieru zriedkavé a neobvyklé aj v aktívnych vojnových zónach.The Pentagon Press Association zastupuje takmer 100 novinárov. Toto novinárske združenie uviedlo, že administratíva amerického prezidenta Joea Bidena v podstate zakázala novinárom prístup k nasadzovaným radovým vojakom v Európe. Združenie sa obrátilo na Bidenovu administratívu v stredajšom liste adresovanom ministrovi obrany Lloydovi Austinovi a poradcovi pre národnú bezpečnosť Jakeovi Sullivanovi.List popisuje odmietnutie prístupu médií ako "v rozpore so základným princípom slobody tlače" a žiada Bidenovu administratívu, aby obrátila kurz."Ubližuje to americkej verejnosti, v mene ktorej sú tieto jednotky nasadzované v zahraničí, a je to v rozpore so sľubmi prezidenta Bidena o transparentnosti," uvádza sa v liste."Verejnosť v demokratickej spoločnosti si zaslúži nezávislé mediálne pokrytie jej synov a dcér v uniformách, a to sa dnes nedá poskytnúť bez priameho informovania o aktivitách jednotiek v Európe," uviedlo združenie.Tlačový tajomník Pentagónu John Kirby odkázal, že rozhodnutie o týchto obmedzeniach sú súčasťou širšej stratégie vlády USA na zvládnutie ukrajinskej krízy na "geopolitickej scéne" - pri hľadaní diplomatického riešenia."Akékoľvek rozhodnutie poskytnúť médiám prístup k našim vojakom, či už je to v operačnom prostredí, alebo výcvikovom prostredí, je rozhodnutie, ktoré berieme vážne. Teraz jednoducho nie sme v bode, aby sme mohli poskytnúť takýto prístup," uzavrel Kirby.