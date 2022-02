Taliansko prijalo nové nariadenie týkajúce sa očkovacieho certifikátu, po tretej dávke bude platiť neobmedzene

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.2.2022 (Webnoviny.sk) - Platnosť európskeho očkovacieho certifikátu po zaočkovaní treťou posilňujúcou dávkou vakcíny proti koronavírusu má v Taliansku neobmedzenú platnosť. Nariadenie vstúpilo do platnosti v pondelok 7. februára. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) o tom informuje na svojej webovej stránke.Od piatka 11. februára sa v krajine zároveň ruší povinnosť nosiť rúško v exteriéri. Pre ubytovanie v hoteloch, cestovanie diaľkovou dopravou a MHD, pre vstupy do lyžiarskych areálov a pre ďalšie aktivity je potrebný takzvaný Super Green Pass. Ten má potvrdzovať ukončené úplné zaočkovanie alebo prekonanie ochorenia COVID-19.„Povinnosť preukázať sa pri vstupe do krajiny testom je pre zaočkované a uzdravené osoby zrušená. Pri vstupoch na letisko môže byť ale negatívny výsledok testu na koronavírus požadovaný, rovnako oň môžu žiadať aj letecké spoločnosti,“ upozorňuje rezort diplomacie.Aj naďalej sa pri vstupe do Talianska musia cestujúci z krajín Európskej únie preukázať dokladom o plnom zaočkovaní alebo o prekonaní ochorenia COVID-19. Ostatní sa musia preukázať negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 48 hodín, prípadne negatívnym výsledkom PCR testu nie starším ako 48 hodín.