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03. júna 2026

Americká armáda tvrdí, že odrazila iránske útoky v Perzskom zálive


Tagy: Hormuzský prieliv iránsky režim Mierové rokovania Napätie na Blízkom východe Perzský záliv Útok na Irán

Washington zároveň podnikol údery na iránsky ostrov Kešm po raketových a dronových útokoch na spojencov USA. Americká armáda v utorok oznámila, že „úspešne ...



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lebanon_israel_iran_war_89651 676x451 3.6.2026 (SITA.sk) - Washington zároveň podnikol údery na iránsky ostrov Kešm po raketových a dronových útokoch na spojencov USA.

Americká armáda v utorok oznámila, že „úspešne odrazila“ sériu iránskych raketových a dronových útokov v Perzskom zálive a zároveň podnikla obranné údery proti iránskym cieľom na ostrove Kešm v Hormuzskom prielive.



Nič netrafili


Veliteľstvo ozbrojených síl USA pre Blízky východ (CENTCOM) zároveň odmietlo tvrdenia iránskych Revolučných gárd, podľa ktorých Teherán zasiahol veliteľstvo americkej Piatej flotily v Bahrajne a ďalšiu vojenskú základňu v regióne.


„Irán vypálil niekoľko balistických rakiet smerom k regionálnym susedom, no žiadna z nich nezasiahla zamýšľané ciele,“ uviedol CENTCOM vo vyhlásení.


Podľa americkej armády dve iránske rakety vypálené na Kuvajt nezasiahli cieľ alebo sa rozpadli počas letu a tri rakety smerujúce na Bahrajn zachytila protivzdušná obrana USA a Bahrajnu.



Nepriateľské rakety


Kuvajtská armáda potvrdila, že jej systémy protivzdušnej obrany zasahovali proti „nepriateľským“ raketám a dronom.


CENTCOM neskôr oznámil, že ďalšia vlna iránskych dronov smerujúcich na americké sily v Kuvajte taktiež zlyhala a viaceré bezpilotné lietadlá boli zostrelené.


Američania zároveň zničili tri útočné drony vypustené Iránom proti civilným lodiam plaviacim sa v regióne.



Rokovania viaznu


Ostrov Kešm leží v strategickom Hormuzskom prielive, cez ktorý prechádza významná časť svetových dodávok ropy a plynu. Teherán ho po vypuknutí vojny s USA a Izraelom koncom februára prakticky uzavrel.


Veliteľstvo uviedlo, že americké útoky zasiahli „iránske vojenské pozemné riadiace stanovište“ na ostrove Kešm.


Podľa armády neutrpel žiadny americký vojak zranenia. „Všetky iránske útoky proti americkým silám zlyhali,“ zdôraznil CENTCOM na sociálnej sieti X.


Prímerie medzi Spojenými štátmi a Iránom vstúpilo do platnosti 8. apríla, rokovania o trvalejšom ukončení konfliktu však zatiaľ nepriniesli hmatateľný výsledok.




Zdroj: SITA.sk - Americká armáda tvrdí, že odrazila iránske útoky v Perzskom zálive © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hormuzský prieliv iránsky režim Mierové rokovania Napätie na Blízkom východe Perzský záliv Útok na Irán
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