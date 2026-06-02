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02. júna 2026

Podvodníci pripravili ženu o takmer 30-tisíc eur, predstavili sa ako policajt a pracovník NBS


Tagy: Podvodníci prešovská krajská policajná hovorkyňa

Polícia v tejto súvislosti opätovne upozorňuje verejnosť, že občanov nikdy nevyzýva na prevody finančných prostriedkov na iné účty. O takmer 29 500 eur prišla 39-ročná žena, ktorú podvodníci ...



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gettyimages 1139600307 scaled 676x451 2.6.2026 (SITA.sk) - Polícia v tejto súvislosti opätovne upozorňuje verejnosť, že občanov nikdy nevyzýva na prevody finančných prostriedkov na iné účty.


O takmer 29 500 eur prišla 39-ročná žena, ktorú podvodníci presvedčili, že spolupracuje s políciou a Národnou bankou Slovenska (NBS). Polícia v Humennom prípad vyšetruje ako trestný čin podvodu.

Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, poškodenú v uplynulých dňoch telefonicky, e-mailom aj prostredníctvom aplikácie kontaktoval muž, ktorý sa predstavil ako policajt. Neskôr ju rovnakými spôsobmi oslovil ďalší muž vystupujúci ako pracovník NBS. „Oznámili jej, že v jej mene sa niekto pokúsil v banke vybrať pôžičku a preto je potrebné aby žena s nimi spolupracovala,“ uviedla Ligdayová.

Na základe ich pokynov žena elektronicky požiadala o úver vo výške 30-tisíc eur. Po jeho schválení banka peniaze previedla na jej osobný účet. V presvedčení, že komunikuje s políciou a NBS, následne postupne prevádzala finančné prostriedky na účty určené podvodníkmi. Celková škoda dosiahla približne 29 500 eur. „Ide o závažné protiprávne konanie, kde zákon pre páchateľa stanovuje trest odňatia slobody až na štyri roky, nakoľko spôsobil väčšiu škodu,“ dodala policajná hovorkyňa.

Polícia v tejto súvislosti opätovne upozorňuje verejnosť, že takýmto spôsobom s občanmi nekomunikuje. Nikdy od nich telefonicky nežiada osobné ani citlivé údaje a nevyzýva ich na prevody finančných prostriedkov na iné účty. Ak majú občania podozrenie na podvodné alebo podozrivé konanie, môžu si informácie overiť na tiesňovej linke 158.


Zdroj: SITA.sk - Podvodníci pripravili ženu o takmer 30-tisíc eur, predstavili sa ako policajt a pracovník NBS © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Podvodníci prešovská krajská policajná hovorkyňa
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