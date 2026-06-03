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03. júna 2026
Dron zasiahol autobus v Rusmi okupovanom ukrajinskom Donbase, sedem ľudí zahynulo
Útok prišiel deň po ruskom bombardovaní Ukrajiny, pri ktorom zahynulo najmenej 23 ľudí a stovky dronov zasiahli mestá. Najmenej sedem ľudí zahynulo a ďalších 11 ...
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Najmenej sedem ľudí zahynulo a ďalších 11 utrpelo zranenia po dronovom útoku na autobus v Ruskom okupovanej časti Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Oznámili to v stredu predstavitelia dosadení Moskvou.
Tragický útok
Autobus smeroval z Moskvy do Simferopoľa na anektovanom Krymskom polostrove, keď ho podľa okupačných úradov zasiahol bezpilotný prostriedok v meste Jenakijeve.
„V Jenakijeve zaútočil bezpilotný prostriedok na autobus na trase Moskva – Simferopoľ. Podľa predbežných informácií zahynulo sedem civilistov,“ uviedol gubernátor Ruskom okupovanej časti Doneckej oblasti Denis Pušilin na Telegrame.
Podľa neho ďalších 11 ľudí utrpelo zranenia rôzneho stupňa a všetkým poskytli zdravotnú starostlivosť.
Ruský teror
Incident prišiel deň po jednom z najväčších ruských vzdušných útokov od začiatku vojny. Ukrajina uviedla, že Rusko v utorok vypálilo 73 rakiet a vyslalo 656 dronov, pričom pri útokoch zahynulo najmenej 23 ľudí. Zasiahnuté boli mestá vrátane Kyjeva a Dnipra.
Rusko a Ukrajina si od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 pravidelne vymieňajú raketové a dronové útoky.
Ruské ministerstvo obrany zároveň oznámilo, že jeho protivzdušná obrana počas noci na stredu zostrelila 354 ukrajinských dronov nad viacerými regiónmi vrátane Belgorodskej a Kurskej oblasti, okolia Moskvy a Azovského mora.
Zdroj: SITA.sk - Dron zasiahol autobus v Rusmi okupovanom ukrajinskom Donbase, sedem ľudí zahynulo © SITA Všetky práva vyhradené.
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