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03. júna 2026

Dron zasiahol autobus v Rusmi okupovanom ukrajinskom Donbase, sedem ľudí zahynulo


Tagy: Civilné obete Rusko-ukrajinský konflikt útoky dronmi Vojna na Ukrajine

Útok prišiel deň po ruskom bombardovaní Ukrajiny, pri ktorom zahynulo najmenej 23 ľudí a stovky dronov zasiahli mestá. Najmenej sedem ľudí zahynulo a ďalších 11 ...



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trump_putin_ukraine_front_64888 676x451 3.6.2026 (SITA.sk) - Útok prišiel deň po ruskom bombardovaní Ukrajiny, pri ktorom zahynulo najmenej 23 ľudí a stovky dronov zasiahli mestá.

Najmenej sedem ľudí zahynulo a ďalších 11 utrpelo zranenia po dronovom útoku na autobus v Ruskom okupovanej časti Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Oznámili to v stredu predstavitelia dosadení Moskvou.



Tragický útok


Autobus smeroval z Moskvy do Simferopoľa na anektovanom Krymskom polostrove, keď ho podľa okupačných úradov zasiahol bezpilotný prostriedok v meste Jenakijeve.


„V Jenakijeve zaútočil bezpilotný prostriedok na autobus na trase Moskva – Simferopoľ. Podľa predbežných informácií zahynulo sedem civilistov,“ uviedol gubernátor Ruskom okupovanej časti Doneckej oblasti Denis Pušilin na Telegrame.


Podľa neho ďalších 11 ľudí utrpelo zranenia rôzneho stupňa a všetkým poskytli zdravotnú starostlivosť.



Ruský teror


Incident prišiel deň po jednom z najväčších ruských vzdušných útokov od začiatku vojny. Ukrajina uviedla, že Rusko v utorok vypálilo 73 rakiet a vyslalo 656 dronov, pričom pri útokoch zahynulo najmenej 23 ľudí. Zasiahnuté boli mestá vrátane Kyjeva a Dnipra.


Rusko a Ukrajina si od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 pravidelne vymieňajú raketové a dronové útoky.


Ruské ministerstvo obrany zároveň oznámilo, že jeho protivzdušná obrana počas noci na stredu zostrelila 354 ukrajinských dronov nad viacerými regiónmi vrátane Belgorodskej a Kurskej oblasti, okolia Moskvy a Azovského mora.




Zdroj: SITA.sk - Dron zasiahol autobus v Rusmi okupovanom ukrajinskom Donbase, sedem ľudí zahynulo © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Civilné obete Rusko-ukrajinský konflikt útoky dronmi Vojna na Ukrajine
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