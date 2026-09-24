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24. septembra 2026
Americká CIA údajne varovala pred ruskými dronovými útokmi z mora na juh Európy
Podľa správy zdieľanej medzi európskymi vládami by Rusko mohlo použiť drony Gerbera proti prístavom či letiskám. Americká
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Americká Ústredná spravodajská služba (CIA) údajne varovala európske vlády, že Rusko môže pripravovať dronové útoky z mora proti cieľom vo Francúzsku, Španielsku a Taliansku, informoval denník The Independent.
Podľa zdroja blízkeho litovskému ministerstvu obrany by Moskva mohla použiť dron Gerbera s výbušninou na vyvolanie požiaru, poškodenie nechráneného vybavenia alebo dočasné uzavretie prístavu či letiska.
Päť kilogramov výbušnín
Stroj unesie približne štyri až päť kilogramov nákladu a môže doletieť asi 600 kilometrov. Litva sa o údajných plánoch mala dozvedieť po augustovej návšteve riaditeľa CIA Johna Ratcliffa v Moskve.
Viacerí nemenovaní bezpečnostní analytici uviedli, že poznajú správu CIA, ktorá má kolovať medzi európskymi ministerstvami zahraničných vecí.
CIA sa zatiaľ nevyjadrila
The Independent však jej existenciu nedokázal nezávisle overiť a požiadal CIA o vyjadrenie.
„Na ruskej strane existujú určité úvahy o horizontálnej, teda geografickej eskalácii,“ povedal litovský minister zahraničných vecí Kestutis Budrys.
Podľa neho spravodajské informácie spojencov naznačujú riziko rozšírenia tlaku na NATO prostredníctvom útokov na kritickú infraštruktúru a ďalších hybridných operácií.
Podobne vo štvrtok varovala dánska vojenská rozviedka. „V nasledujúcich mesiacoch Rusko ďalej zintenzívni hybridnú vojnu častejšími útokmi proti Západu a NATO,“ uviedla.
Kallasová aj Sikorski
Šéfka diplomacie Európskej únie (EÚ) Kaja Kallasová tvrdí, že Moskva sa „snaží vystrašiť Európu, aby obmedzila podporu Ukrajiny“.
Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski upozornil, že podľa Varšavy už nejde iba o hrozby. „Nie sú to len hrozby, sú to skutočné útoky,“ povedal s odkazom na podpaľačstvo, výbuchy a narušenia vzdušného priestoru.
Rusko zodpovednosť za podobné operácie odmieta.
Zdroj: SITA.sk - Americká CIA údajne varovala pred ruskými dronovými útokmi z mora na juh Európy © SITA Všetky práva vyhradené.
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