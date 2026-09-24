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24. septembra 2026

Iniciatíva Inakosť považuje rozhodnutie Ústavného súdu za zlú správu pre páry rovnakého pohlavia


Tagy: Páry rovnakého pohlavia rozhodnutie súdu Ústava SR

Pokračujeme ďalej. Toto konanie bolo iba jedným z krokov v našej dlhodobej stratégii, doplnila iniciatíva Inakosť. Iniciatíva Inakosť upozorňuje na dopady ...



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lgbt 676x449 24.9.2026 (SITA.sk) - Pokračujeme ďalej. Toto konanie bolo iba jedným z krokov v našej dlhodobej stratégii, doplnila iniciatíva Inakosť.


Iniciatíva Inakosť upozorňuje na dopady rozhodnutia Ústavného súdu (ÚS) SR týkajúce sa súladu viacerých zákonov s Ústavou SR na páry rovnakého pohlavia a ich rodiny.

Ako pripomenula na svojom webe, ústavný súd na neverejnom zasadnutí pléna nevyhovel návrhu skupiny 33 poslancov a poslankýň parlamentu, ktorí navrhovali vyslovenie nesúladu častí zákona o rodine, Občianskeho zákonníka, zákona o sociálnom poistení a zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia s ústavou, Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Medzinárodným paktom o občianskych a politických právach.

Rozhodnutie súdu je zlou správou


Podnet bol ešte z roku 2023 a vznikol v spolupráci Iniciatívy Inakosť a poslancov z viacerých poslaneckých klubov. Iniciatíva zdôraznila, že rozhodnutie súdu rešpektujú, no zároveň upozornila na to, že pre páry rovnakého pohlavia, ich deti a rodiny je zlu správou.

Naďalej zostávajú bez pomoci pri úplne konkrétnych životných situáciách: dedenie po partnerovi alebo partnerke, vdovské a vdovecké dôchodky, ošetrovanie chorého blízkeho človeka, úprava vzájomných povinností, ako napríklad vyživovacia povinnosť, peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Sú to chvíle, keď je človek najzraniteľnejší a štát mu povie, že jeho najbližší človek pre neho právne neexistuje,” uvádza Iniciatíva Inakosť. Prízvukovala ale, že záväzok štátu sa rozhodnutím ústavného súdu nekončí.

Vyplýva z Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva, podľa ktorej majú štáty pozitívnu povinnosť zabezpečiť právne uznanie a ochranu vzťahov párov rovnakého pohlavia. Túto povinnosť má Národná rada SR aj naďalej a rozhodnutie ústavného súdu ju žiadnym spôsobom neovplyvnilo,” podotkla iniciatíva s tým, že zatiaľ nie je známe odôvodnenie rozhodnutia Ústavného súdu SR.

Iniciatíva pokračuje ďalej


Až to ukáže, čo odmietnutie návrhu znamená, a teda či ide skutočne o odmietnutie právneho uznania, alebo či súd naznačuje inú cestu k rovnosti, napríklad prostredníctvom sťažností konkrétnych párov a ich životných situácií. K ďalším krokom sa Iniciatíva Inakosť plánuje vyjadriť, keď bude poznať odôvodnenie súdu.

Pokračujeme ďalej. Toto konanie bolo iba jedným z krokov v našej dlhodobej stratégii. Aj naďalej poskytujeme právne poradenstvo a zastupovanie párom, rodinám a ľuďom, ktorí sa pre absenciu právnej úpravy dostávajú do neriešiteľných situácií, a budeme využívať všetky dostupné právne prostriedky na Slovensku aj v Európe. Mrzí nás, že o právach ľudí, ktorí tu žijú, pracujú a starajú sa o svojich blízkych sa nedokážeme dohodnúť doma a že cestu k spravodlivosti musia hľadať pred európskymi súdmi,” uzatvára Iniciatíva Inakosť.


Zdroj: SITA.sk - Iniciatíva Inakosť považuje rozhodnutie Ústavného súdu za zlú správu pre páry rovnakého pohlavia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Páry rovnakého pohlavia rozhodnutie súdu Ústava SR
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