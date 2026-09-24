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24. septembra 2026

Liberáli pripravia uznesenie k Ukrajine, chcú potvrdenie postojov, ktoré prezentoval Pellegrini z OSN – VIDEO


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Opozícia Premiér Slovenskej republiky Uznesenie uznesenie Národnej rady uznesenie NR SR Zahraničný výbor NR SR

SaS chce uznesenie k postojom prezidenta. Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) pripraví uznesenie Národnej ...



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snimka obrazovky 2026 09 24 o 15 34 18 676x361 24.9.2026 (SITA.sk) - SaS chce uznesenie k postojom prezidenta.

Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) pripraví uznesenie Národnej rady SR, ktorým chce od vládnej koalície potvrdenie postojov prezidenta Petra Pellegriniho, ktoré prezentoval na pôde Organizácie Spojených národov (OSN) v New Yorku. SaS poukazuje najmä na rešpektovanie medzinárodného práva, územnej celistvosti Ukrajiny a princípu, že hranice nemožno meniť silou.

Tímlíder SaS pre zahraničnú politiku Ivan Novotný poukázal na rozdiel medzi domácou rétorikou predstaviteľov vlády a vystúpením prezidenta v OSN. „Slová prezidenta Pellegriniho, ktoré zazneli v New Yorku, zodpovedajú postaveniu Slovenska ako členskej krajiny NATO a Európskej únie. Prezident hovorí o rešpektovaní medzinárodného práva, územnej celistvosti Ukrajiny a potrebe zastaviť útoky na civilistov. Sú to však presne tie postoje, ktoré predstavitelia súčasnej koalície doma často spochybňujú,“ uviedol Novotný.



SaS kritizuje vládu pre bezpečnostné hrozby


SaS upozorňuje na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu v Európe a kritizuje vládu Roberta Fica, že napriek varovaniam spojencov neprijíma konkrétne opatrenia na posilnenie bezpečnosti Slovenska. Strana chce uznesením potvrdiť rešpektovanie územnej celistvosti Ukrajiny vrátane neuznania anexie Krymu a ďalších území Ukrajiny Ruskom, ako aj princípu, že hranice nemožno meniť silou.



„Chceme, aby predstavitelia vládnej koalície jasne povedali, či stále platí to, k čomu sa hlásili po vypuknutí plnoformátovej ruskej agresie v roku 2022. Teda, že ide o porušenie Charty OSN, že územná celistvosť Ukrajiny musí byť rešpektovaná a že hranice nemožno meniť silou,“ povedal Novotný.


Poslanec a tímlíder SaS pre bezpečnosť Juraj Krúpa zároveň kritizoval vládu Roberta Fica za podľa neho nedostatočné reakcie na bezpečnostné hrozby. „Vidíme varovania spravodajských služieb aj našich spojencov pred ruskými hrozbami a sabotážnymi útokmi. Naši susedia hovoria otvorene o rizikách, ktoré predstavuje Rusko. Na Slovensku však máme predstaviteľov vlády, ktorí tieto hrozby nevedia pomenovať,“ uviedol. Vládu zároveň kritizuje za spochybňovanie významu NATO a článku 5 a za absenciu konkrétnej prípravy na možné bezpečnostné incidenty.


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Novotný sa pýta na Lajčáka


Novotný zároveň otvoril otázku prítomnosti bývalého ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka v blízkosti slovenskej delegácie počas Pellegriniho vystúpenia v OSN. Podľa Novotného Lajčák sedel pri stole slovenskej delegácie, pričom sám uviedol, že jej členom nebol a mal VIP vstup do OSN. „Pýtam sa, z akého titulu sedel Miroslav Lajčák pri slovenskej delegácii počas vystúpenia prezidenta. Prezident týmto krokom vyvoláva otázky, ktoré si Slovensko na pôde medzinárodných organizácií nemôže dovoliť ignorovať,“ povedal Novotný.



Na jeho vyjadrenia reagoval predseda Zahraničného výboru NR SR a poslanec za Smer-SD Marián Kéry. „Som prekvapený, že pán Novotný absolútne netuší, že bývalí predsedovia Valného zhromaždenia OSN každý rok môžu prichádzať, pohybovať sa v priestoroch OSN bez obmedzenia,“ uviedol Kéry.


Zdôraznil, že Lajčák nebol členom delegácie prezidenta SR ani ministra zahraničných vecí. „Udivuje ma, že takéto triviálne veci pán Novotný neovláda,“ dodal Kéry.




Zdroj: SITA.sk - Liberáli pripravia uznesenie k Ukrajine, chcú potvrdenie postojov, ktoré prezentoval Pellegrini z OSN – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Opozícia Premiér Slovenskej republiky Uznesenie uznesenie Národnej rady uznesenie NR SR Zahraničný výbor NR SR
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