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 24hod.sk    Šport

17. septembra 2026

Americká futbalistka žaluje lekárov za to, že nepredišli jej infarktu priamo na ihrisku


Tagy: Americká futbalová reprezentácia Lekárska starostlivosť

Savannah DeMelová podáva žalobu za zanedbanie zdravotnej starostlivosti po kolapse v zápase NWSL. Americká futbalistka Savannah DeMelová z tímu Racing Louisville, ktorá má na konte sedem reprezentačných ...



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gettyimages 2198728871 676x356 17.9.2026 (SITA.sk) - Savannah DeMelová podáva žalobu za zanedbanie zdravotnej starostlivosti po kolapse v zápase NWSL.


Americká futbalistka Savannah DeMelová z tímu Racing Louisville, ktorá má na konte sedem reprezentačných štartov, podala žalobu na nemocnicu University of Louisville Health (UofL Health) a dvoch lekárov za zanedbanie zdravotnej starostlivosti po tom, čo v septembri 2025 počas zápasu Národnej ženskej futbalovej ligy (NWSL) utrpela kolaps súvisiaci so zástavou srdca.

DeMelová spadla na trávnik v prvej polovici zápasu proti Seattle Reign a následne jej diagnostikovali komorovú tachykardiu, čo je abnormálny srdcový rytmus. V žalobe podanej v sídle klubu sa uvádza, že nemocnica a lekári Sarabjeet Suri a Jennifer Dailyová "nezachovali štandard primeranej a kompetentnej lekárskej starostlivosti, čo výrazne prispelo k jej vážnemu fyzickému zraneniu vrátane infarktu".

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Dailyová, ktorá je podľa svojho online profilu hlavnou lekárkou v spomenutej nemocnici, sa o DeMelovú starala od januára 2024 do júla 2026. V marci 2025 ju poslala na vyšetrenie k doktorovi Surimu, keďže trpela bolesťou na hrudi, závratmi a dýchavičnosťou. Suri vykonal anamnézu, fyzikálne vyšetrenie a diagnostické testy.

DeMelová od incidentu nehrala a na instagrame vyhlásila, aký ťažký rok prežila: "Pred rokom som na ihrisku skolabovala pre nediagnostikovanú arytmiu, ktorá spôsobila zástavu srdca. Veľmi si vážim súkromie, ktoré mi ľudia počas tohto obdobia poskytli. Nikdy nevyjadrím slovami, aké emocionálne náročné to bolo. Bol to rok plný neistoty a zmiešaných pocitov."


Zdroj: SITA.sk - Americká futbalistka žaluje lekárov za to, že nepredišli jej infarktu priamo na ihrisku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americká futbalová reprezentácia Lekárska starostlivosť
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