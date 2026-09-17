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17. septembra 2026
Tréner Klopp vyzval nemecký tím na obnovenie národnej hrdosti pred hrozbou pravicového extrémizmu
Tréner nemeckej reprezentácie Jürgen Klopp reaguje na politické napätie vo vlasti. Na súboje Ligy národov nominoval až 44 hráčov. Tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Jürgen Klopp zdôraznil, že ...
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17.9.2026 (SITA.sk) - Tréner nemeckej reprezentácie Jürgen Klopp reaguje na politické napätie vo vlasti. Na súboje Ligy národov nominoval až 44 hráčov.
Tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Jürgen Klopp zdôraznil, že nemecký futbalový tím môže pomôcť zabezpečiť, aby "národná hrdosť nebola zverená nesprávnym ľuďom" po nedávnom volebnom víťazstve pravicovej strany AfD.
Päťdesiatdeväťročný bývalý tréner anglického FC Liverpool na tlačovej konferencii ohlásil svoj prvý tím na novom poste a reagoval na výrazné víťazstvo protimigrantskej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) v spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko. Táto strana získala takmer 44 percent hlasov a očakáva silné výsledky aj vo voľbách v Berlíne a Meklenbursku-Predpomoransku.
Klopp, ktorý prevzal funkciu po predčasnom vypadnutí Nemecka z MS 2026, uviedol, že chce prijať „pozitívny patriotizmus“. "Nechcem zveriť národnú hrdosť nesprávnym ľuďom. Stalo sa množstvo vecí, ktoré niektorí označili za normálne, ale iní si pomysleli: ‚Pane Bože, čo sa tu deje?‘" uviedol Klopp.
"Z pohľadu športu chcem vybojovať späť vlajku pre seba a pre nás. Keď ju vztýčite, nech nechcú ľudia povedať: 'Čo sa s vami deje?' Chcem, aby si mysleli, že ste šťastní a rozumiete, akí ste šťastní, že ste sa narodili v tejto úžasnej krajine alebo ste sa sem presťahovali a žijete tu," pokračoval.
V Nemecku sú témy patriotizmu a nacionalizmu citlivé, vzhľadom na jeho ťaživú históriu nacistického režimu, druhej svetovej vojny a holokaustu. Klopp priznal, že termín "národná hrdosť" je často nepochopený: "Nie som si istý, či sa tento pojem ešte dá alebo má používať bez toho, aby bol nesprávne chápaný. Môžem byť hrdý na to, že som Nemec, a zároveň byť otvorený, rozmanitý, láskavý a priateľský."
Podľa Kloppa je dôležité, aby krajina mala dostatok lekárov a opatrovateľov, ale futbal môže zároveň "posilniť pocit spolupatričnosti a skutočne ukázať silu športu".
Na štyri stretnutia v Lige národov nominoval až 44 hráčov, do jedného duelu však môže zasiahnuť len 23 futbalistov. Svoju voľbu zdôvodnil tým, že počas náročného obdobia s viacerými zápasmi za dva týždne chce spoznať čo najviac hráčov.
Zdroj: SITA.sk - Tréner Klopp vyzval nemecký tím na obnovenie národnej hrdosti pred hrozbou pravicového extrémizmu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Jürgen Klopp zdôraznil, že nemecký futbalový tím môže pomôcť zabezpečiť, aby "národná hrdosť nebola zverená nesprávnym ľuďom" po nedávnom volebnom víťazstve pravicovej strany AfD.
Päťdesiatdeväťročný bývalý tréner anglického FC Liverpool na tlačovej konferencii ohlásil svoj prvý tím na novom poste a reagoval na výrazné víťazstvo protimigrantskej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) v spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko. Táto strana získala takmer 44 percent hlasov a očakáva silné výsledky aj vo voľbách v Berlíne a Meklenbursku-Predpomoransku.
Klopp, ktorý prevzal funkciu po predčasnom vypadnutí Nemecka z MS 2026, uviedol, že chce prijať „pozitívny patriotizmus“. "Nechcem zveriť národnú hrdosť nesprávnym ľuďom. Stalo sa množstvo vecí, ktoré niektorí označili za normálne, ale iní si pomysleli: ‚Pane Bože, čo sa tu deje?‘" uviedol Klopp.
"Z pohľadu športu chcem vybojovať späť vlajku pre seba a pre nás. Keď ju vztýčite, nech nechcú ľudia povedať: 'Čo sa s vami deje?' Chcem, aby si mysleli, že ste šťastní a rozumiete, akí ste šťastní, že ste sa narodili v tejto úžasnej krajine alebo ste sa sem presťahovali a žijete tu," pokračoval.
V Nemecku sú témy patriotizmu a nacionalizmu citlivé, vzhľadom na jeho ťaživú históriu nacistického režimu, druhej svetovej vojny a holokaustu. Klopp priznal, že termín "národná hrdosť" je často nepochopený: "Nie som si istý, či sa tento pojem ešte dá alebo má používať bez toho, aby bol nesprávne chápaný. Môžem byť hrdý na to, že som Nemec, a zároveň byť otvorený, rozmanitý, láskavý a priateľský."
Podľa Kloppa je dôležité, aby krajina mala dostatok lekárov a opatrovateľov, ale futbal môže zároveň "posilniť pocit spolupatričnosti a skutočne ukázať silu športu".
Na štyri stretnutia v Lige národov nominoval až 44 hráčov, do jedného duelu však môže zasiahnuť len 23 futbalistov. Svoju voľbu zdôvodnil tým, že počas náročného obdobia s viacerými zápasmi za dva týždne chce spoznať čo najviac hráčov.
Zdroj: SITA.sk - Tréner Klopp vyzval nemecký tím na obnovenie národnej hrdosti pred hrozbou pravicového extrémizmu © SITA Všetky práva vyhradené.
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