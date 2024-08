NEVYŠLO TO: Schmiedlová prehrala v zápase o bronz so Swiatekovou

Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová nezískala medailu na olympijskom turnaji v Paríži. V piatkovom zápase o 3. miesto podľahla na antuke v areáli Roland Garros najvyššie nasadenej Poľke Ige Swiatekovej hladko 2:6, 1:6. Napriek prehre dosiahla vo francúzskej metropole životný úspech.



Vďaka štvrtej priečke vylepšila slovenské singlové tenisové maximum v ére samostatnosti. Daniela Hantuchová postúpila na OH 2012 v Londýne do osemfinále rovnako ako Dominika Cibulková na OH 2008 v Pekingu a Karina Cíleková Habšudová na OH 2000 v Sydney i na OH 1996 v Atlante. Za éry ČSSR vybojoval Miloslav Mečíř na OH 1988 v Soule zlatú medailu vo dvojhre a bronzovú vo štvorhre po boku Milana Šrejbera.

Schmiedlovej vyšiel úvod zápasu so Swiatekovou a po brejku v tretej hre sa ujala vedenia 2:1. Svetová jednotka však v ďalších minútach získala päť gemov za sebou a prvý set sa stal jej korisťou. Slovenka sa snažila hrať aktívne a umiestňovať loptičky do rohov dvorca, no vo výmenách robila priveľa nevynútených chýb. Swiateková bola v úvodnom dejstve stopercentná pri využívaní brejkbalov.



V druhom sete Poľka odskočila Schmiedlovej na 4:1 a prvý vzájomný zápas s najlepšou slovenskou singlistkou už dotiahla do úspešného konca. V siedmom geme premenila prvý mečbal a získala bronzovú medailu. Napravila si tak chuť po prekvapujúcej semifinálovej prehre s Číňankou Čchin-wen Čeng. Schmiedlová vyhrala v Paríži štyri zápasy, pričom získala cenné skalpy Talianky Jasmine Paoliniovej i Češky Barbory Krejčíkovej.

Schmiedlová napriek 4. miestu nesmúti: Úžasná skúsenosť





Napriek prehre v zápase o bronz na OH v Paríži sa slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová neutápala v slzách. Po životnom úspechu verí, že jej olympijský turnaj pomôže v napredovaní. Vo francúzskej metropole zdolala štyri hráčky s vyšším renkingom, pričom najcennejšie triumfy dosiahla nad hráčkami z prvej desiatky.



V piatkovom zápase o tretiu priečku podľahla na antuke v areáli Roland Garros najvyššie nasadenej Poľke Ige Swiatekovej hladko 2:6, 1:6. Po náročnom programe jej už chýbali sily, aby svetovú jednotku potrápila viac. "Program bol náročný, ale všetci majú rovnaké podmienky, niektorí hrali aj štvorhry. Je to tu veľmi ťažké, ale taká je olympiáda. Sú tu náročné podmienky, najmä keď sa tak ako včera skončí neskoro večer a kým vôbec zaspím, tak veľa času na regeneráciu nie je. Možno trošku ku koncu som už mala menej síl, ale hovorím, všetci to majú rovnaké," uviedla 29-ročná tenistka.



Napriek prehre dosiahla vo francúzskej metropole životný úspech a podľa vlastných slov si bude pamätať tento turnaj navždy: "Posledné dva dni boli ťažké, ale inak si z toho skúsim zobrať tie pozitívne veci. Zdolala som štyri výborné hráčky po sebe, to sa mi asi ešte v kariére nepodarilo. Bola to úžasná skúsenosť a zážitky. Zapamätám si to asi navždy, odohrala som obrovské zápasy na obrovských kurtoch. To ja nehrám tak často a myslím, že mi to môže veľa dať aj do budúcnosti, keďže možno teraz viem, na čom pracovať. Hrala som 6-krát po sebe proti hráčkam, ktoré sú v top 30, dokonca trom z top desať. Takže viem, asi ako hrajú tie najlepšie hračky sveta."



Ja som o medaily ešte asi nikdy nehrala. Na EYOF som hrala len o útechu, možno na nejakých ´európach´ som hrala o medailu. Ale to neviem, či sa nejako počíta. Takže áno, je to taký šok," zdôraznila Schmiedlová.



So Swiatekovou jej vyšiel úvod duelu a po brejku v tretej hre sa ujala vedenia 2:1. Svetová jednotka však v ďalších minútach získala päť gemov za sebou a prvý set sa stal jej korisťou. Slovenka sa snažila hrať aktívne a umiestňovať loptičky do rohov dvorca, no vo výmenách robila priveľa nevynútených chýb. "Semifinálový zápas mi až tak nevyšiel, takže to mi veľa sebavedomia nedodalo. A ona je jednotka na svete, nikdy som proti nej nehrala, takže ťažší zápas o tretie miesto ani nemohol byť. Chcela som, aby to bol čo najlepší zápas, aby som si trochu zlepšila pocit zo včera, aby som hrala dobré výmeny a dúfala som, že možno bude trochu nervóznejšia z toho, že aj ona prehrala, a že možno urobí trochu viac chýb. Myslím si, že si zaslúži byť svetová jednotka. Je úžasná tenistka a obrovský profesionál, takže jej prajem len to najlepšie."



Slovenská tenistka zdolala v Paríži postupne Britku Katie Boulterovú, Beatriz Haddadovú Maiovú z Brazílie a Talianku Jasmine Paoliniovú. Vo štvrťfinále triumfovala nad Češkou Barborou Krejčíkovou. Potom prišla semifinálová prehra s Donnou Vekičovou a piatková so Swiatekovou. "Nezažívam to každý deň, asi nikdy som nezažila, aby mi toľko ľudí písalo, sledovalo ma, a povzbudzovalo. Možno už dnes to na mňa trochu doliehalo, lebo hrať proti Swiatekovej o medailu, keď ja som okolo 70. miesta v rebríčku a ona je svetová jednotka, to je veľký rozdiel. Myslím si, že štvrté miesto a to, ako som hrala niektoré zápasy, je pre mňa úžasné. Pred zápasom vo štvrťfinále som na medailu vôbec ani nepomyslela, nemala som čo stratiť. Potom si to už človek začne trochu uvedomovať, ale s tým sa nedá nič spraviť, len s tým môže skúsiť trochu bojovať."



Dvojnásobná olympionička verí, že úspech pod piatimi kruhmi pomôže nielen jej, ale aj celému tenisu na Slovensku. "Že som prehrala v zápase o bronz ma mrzí, ale s odstupom času to bude trochu iné. Ale samozrejme, veľmi by som sa tešila, keby možno ľudia na Slovensku tenis teraz sledovali viac, aby to uznali a ocenili. A bolo by fajn, ak by aj deti hrávali zasa viac, aby prišli nejaké nové vzory, ktoré to trošku potiahnu," povedala Schmiedlová.

tenis - ženy - dvojhra - o 3. miesto



Iga Swiateková (Poľ.-1) - Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) 6:2, 6:1