Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 29.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vratko
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Ekonomika

29. novembra 2025

Americké akciové trhy zamierili nahor


Tagy: americký akciový trh

Americké akciové trhy v piatok vzrástli. Hlavné akciové indexy ukončili skrátené piatkové obchodovanie v pluse, čím nadviazali na týždeň rastu pred štvrtkovým Dňom vďakyvzdania. „Akcie ...



Zdieľať
gettyimages 1387556342 scaled 1 768x512 1 676x451 29.11.2025 (SITA.sk) - Americké akciové trhy v piatok vzrástli. Hlavné akciové indexy ukončili skrátené piatkové obchodovanie v pluse, čím nadviazali na týždeň rastu pred štvrtkovým Dňom vďakyvzdania.


„Akcie počas dnešného skráteného obchodovania vymazali novembrové straty, keďže trhy veria, že v decembri príde k zníženiu úrokových sadzieb,“ uviedol Jose Torres zo spoločnosti Interactive Brokers.

Pozornosť sa teraz sústreďuje na údaje, ktoré zverejnia v priebehu budúceho týždňa a ktoré môžu zohrávať úlohu pri konečnom rozhodnutí centrálnej banky.

Priemyselný index Dow Jones stúpol o 0,6 percenta na 47 716,42 bodu. Index S&P 500 vzrástol o 0,5 percenta na 6 849.09 bodu a technologický Nasdaq si prilepšil o 0,7 percenta na 23 365,69 bodu.


Zdroj: SITA.sk - Americké akciové trhy zamierili nahor © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americký akciový trh
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Šutaj Eštok nechápe, prečo premiér Fico stále stojí za Lajčákom, pripomenul aj jeho kontakty s Epsteinom
<< predchádzajúci článok
Pellegrini ocenil silu parašportu, na galavečeri SPV vyzdvihol solidaritu, odhodlanie aj ľudské príbehy športovcov

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 