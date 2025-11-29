Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 29.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Vratko
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

29. novembra 2025

Pellegrini ocenil silu parašportu, na galavečeri SPV vyzdvihol solidaritu, odhodlanie aj ľudské príbehy športovcov


Tagy: Prezident Slovenskej republiky SPV Slovenský paralympijský výbor

Paralympijský šport podľa prezidenta Petra Pellegriniho ukazuje, že víťazstvo spočíva nielen vo výsledkoch, ale aj v solidarite a ...



Zdieľať
29.11.2025 (SITA.sk) -

Paralympijský šport podľa prezidenta Petra Pellegriniho ukazuje, že víťazstvo spočíva nielen vo výsledkoch, ale aj v solidarite a vzájomnej pomoci. Prezident to uviedol počas galavečera pri príležitosti 30. výročia Slovenského paralympijského výboru (SPV).


Podujatím si pripomenuli tri dekády úspechov slovenských parašportovcov. Galavečer sa niesol aj v znamení udeľovania ocenenia Paralympionik tridsaťročia. Najvyšší titul Paralympionik 30 ročia získala najlepšia paralympionočka v histórii Slovenska Henrieta Farkašová. Ocenení boli aj tréneri a realizačné tímy. Galavečer súčasne pripomenul aj najvýznamnejšie osobnosti slovenského paralympizmu.



Prezident prevzal dve ocenenia


Prezident prevzal nad podujatím záštitu a súčasne si z rúk predstaviteľov SPV prevzal dve prestížne ocenenia, najvyššie vyznamenanie SPV Zlatý Agitos a Cenu charakteru R. K. Ignis za dlhodobú podporu paralympijského hnutia na Slovensku. Prezident sa v rámci svojho príhovoru poďakoval za ocenenie a zdôraznil, že si uvedomuje silný záväzok, ktorý mu z toho vyplýva.



„Je to pre mňa obrovská česť, ale aj obrovský záväzok, aby som spolu s vami a s vašimi kolegami ďalej pokračoval v podpore Slovenského paralympijského hnutia, aby som podporoval tie všetky nádherné myšlienky, ktoré s týmto hnutím súvisia, a nie sú to vždy len športové výkony,“ povedal Pellegrini.



Spomienky na paralympiádu v Paríži


Súčasne pripomenul aj svoju účasť na paralympijských hrách v Paríži. Stretol sa tam s mnohými slovenskými športovcami a ocenil atmosféru vzájomnej podpory. „Bolo nádherné vidieť to nadšenie, vidieť ľudí, ktorí nenosia štátne symboly len ako SR len na svojich dresoch, ale že bolo vidno, že SR ako svoju vlasť nosia vo svojich srdciach,“ dodala hlava štátu.



Zároveň zdôraznil, že paralympijský šport v sebe nesie mimoriadnu silu ľudského osudu a parašportovci neprekonávajú len svojich súperov, ale najmä životné prekážky. Tým sa podľa prezidenta stávajú inšpiráciou pre spoločnosť. Pellegrini počas podujatia vyzdvihol prístup SPV, ktoré vníma úspechy športovcov bez rozdielu medzi olympijskými a paralympijskými hrami. Takýto postoj podľa neho ukazuje skutočnú rovnosť a plnohodnotné miesto každého športovca v spoločnosti, či si podľa neho zaslúži veľké uznanie.




Zdroj: SITA.sk - Pellegrini ocenil silu parašportu, na galavečeri SPV vyzdvihol solidaritu, odhodlanie aj ľudské príbehy športovcov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Prezident Slovenskej republiky SPV Slovenský paralympijský výbor
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Americké akciové trhy zamierili nahor
<< predchádzajúci článok
Najčastejšia zimná chyba: podľa čoho zistíte, že vám chýba vitamínu D?

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 