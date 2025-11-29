Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

29. novembra 2025

Šutaj Eštok nechápe, prečo premiér Fico stále stojí za Lajčákom, pripomenul aj jeho kontakty s Epsteinom


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister vnútra Sobotné dialógy

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) nerozumie slabosti premiéra



29.11.2025 (SITA.sk) -

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) nerozumie slabosti premiéra Roberta Fica pre Miroslava Lajčáka. Uviedol to v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy v súvislosti s tým, že predseda vlády si nechal Lajčáka za poradcu aj napriek jeho komunikácii so sexuálnym delikventom Jeffrey Epsteinom. Minister vnútra tomuto vzťahu nerozumie.


Pripomenul, že anglický kráľ Karol III. sa voči svojmu bratovi, ktorý rovnako komunikoval s Epsteinom, postavil tak, že mu odobral všetky výhody, vyznamenania, rentu. A to aj napriek tomu, že bol jeho brat.



Minister poukazuje na závažné body komunikácie


„Tak v tomto prípade vzťah Fica s Lajčákom je taký silný, že je ešte väčší ako bratský,“ uviedol Šutaj Eštok s tým, že najlepšie by bolo, keby Lajčák celý tento vzťah vysvetlil verejnosti. „Ja si vážim prácu pána Lajčáka. Pre Slovensko urobil kus práce, ale je to na ňom, aby vysvetlil, o čom sa bavili a prečo sa takto bavili,“ dodal minister, podľa ktorého je to súčasne aj na vysvetlení premiéra.



„Evidujem komunikáciu Epsteina s mnohými významnými politikmi v rámci celého sveta. Tá komunikácia je autentická, nakoľko pochádza z amerického Kongresu a, pokiaľ viem, ešte veľká časť tej komunikácie bude k dispozícii celej verejnosti. Sú tam niektoré veci pri komunikácii Epsteina s pánom Lajčákom, ktoré sú veľmi závažné aj z pohľadu toho, čo sa tu dialo napríklad v roku 2018, kedy padla vláda Roberta Fica, kde sa hovorí o tom, že všetko pôjde podľa plánu a že tu bude pomaly až ohrozená zvrchovanosť a suverenita krajiny,“ doplnil Šutaj Eštok s tým, že to vytvára mnohé otázniky o tom, aký bol ich vzťah.



Lajčákova komunikácia s Epsteinom vyvoláva otázky


Podľa medializovaných informácií bol bývalý minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák v kontakte s odsúdeným sexuálnym predátorom Jeffrey Epsteinom. Dôkazom má byť viac ako 20-tisíc strán materiálov, ktoré zverejnil Dozorný výbor americkej Snemovne reprezentantov.



Viaceré médiá tieto dokumenty analyzovali a zistili, že sa vo viacerých komunikáciách spomínal Lajčák, dokonca prebehla aj priama komunikácia. Lajčák aktuálne pôsobí ako poradca premiéra. Po jeho odvolaní z tejto pozície volala tak opozícia, ako aj koaličná Slovenská národná strana. Miroslav Lajčák však podľa predsedu vlády neurobil nič, čo by ho nútilo odvolávať ho z pozície poradcu.




Zdroj: SITA.sk - Šutaj Eštok nechápe, prečo premiér Fico stále stojí za Lajčákom, pripomenul aj jeho kontakty s Epsteinom © SITA Všetky práva vyhradené.

