|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 23.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Alojzia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
23. októbra 2025
Americké sankcie podľa Putina výrazne neovplyvnia ekonomickú prosperitu Ruska
Najnovšie americké sankcie zamerané na dve veľké ropné spoločnosti Rosnefť a Lukoil sú vážne, ale nie dostatočne silné na to, aby ...
Zdieľať
23.10.2025 (SITA.sk) - Najnovšie americké sankcie zamerané na dve veľké ropné spoločnosti Rosnefť a Lukoil sú vážne, ale nie dostatočne silné na to, aby výrazne ovplyvnili ekonomiku. Vyhlásil to ruský prezident Vladimir Putin. „Samozrejme, sankcie sú pre nás vážne, to je jasné. Budú mať určité dôsledky, ale nebudú mať významný vplyv na našu ekonomickú prosperitu,“ povedal Putin novinárom.
Dodal, že sankcie sú nepriateľským aktom, ktorý neposilňuje vzťahy medzi Ruskom a USA, ktoré sa len prednedávnom začali zotavovať.
Trump sa na začiatku svojho funkčného obdobia pokúsil posilniť vzťahy s Ruskom, ale čoraz viac ho frustruje Putinovo odmietnutie súhlasiť s prímerím a sťažuje sa, že mierové rozhovory s ním nikam nevedú.
Republikánsky prezident mesiace odkladal zavedenie nových obmedzení voči Rusku, ale jeho trpezlivosť sa pretrhla po tom, čo sa plány na nový summit s Putinom v Budapešti zrútili. Napriek tomu, aj po nových sankciách a odložení summitu, sa zdalo, že Putin zostal otvorený dialógu. „Dialóg je vždy lepší ako konfrontácia alebo akékoľvek spory, a najmä vojna. Vždy sme podporovali pokračovanie dialógu,“ povedal Putin novinárom.
„Ak by však bolo Rusko napadnuté americkými raketami Tomahawk, o čo sa Ukrajina usiluje, odpoveď by bola veľmi silná, ak nie drvivá,“ dodal.
Zdroj: SITA.sk - Americké sankcie podľa Putina výrazne neovplyvnia ekonomickú prosperitu Ruska © SITA Všetky práva vyhradené.
Dodal, že sankcie sú nepriateľským aktom, ktorý neposilňuje vzťahy medzi Ruskom a USA, ktoré sa len prednedávnom začali zotavovať.
Trump sa na začiatku svojho funkčného obdobia pokúsil posilniť vzťahy s Ruskom, ale čoraz viac ho frustruje Putinovo odmietnutie súhlasiť s prímerím a sťažuje sa, že mierové rozhovory s ním nikam nevedú.
Republikánsky prezident mesiace odkladal zavedenie nových obmedzení voči Rusku, ale jeho trpezlivosť sa pretrhla po tom, čo sa plány na nový summit s Putinom v Budapešti zrútili. Napriek tomu, aj po nových sankciách a odložení summitu, sa zdalo, že Putin zostal otvorený dialógu. „Dialóg je vždy lepší ako konfrontácia alebo akékoľvek spory, a najmä vojna. Vždy sme podporovali pokračovanie dialógu,“ povedal Putin novinárom.
„Ak by však bolo Rusko napadnuté americkými raketami Tomahawk, o čo sa Ukrajina usiluje, odpoveď by bola veľmi silná, ak nie drvivá,“ dodal.
Zdroj: SITA.sk - Americké sankcie podľa Putina výrazne neovplyvnia ekonomickú prosperitu Ruska © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Väzňa v Alabame odsúdeného na smrť popravia plynným dusíkom
Väzňa v Alabame odsúdeného na smrť popravia plynným dusíkom
<< predchádzajúci článok
Spor o clá na hranolky medzi EÚ a Kolumbiou pokračuje, WTO podporila Úniu
Spor o clá na hranolky medzi EÚ a Kolumbiou pokračuje, WTO podporila Úniu