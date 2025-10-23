|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 23.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Alojzia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
23. októbra 2025
Spor o clá na hranolky medzi EÚ a Kolumbiou pokračuje, WTO podporila Úniu
Tagy: Clá Medzinárodný obchod
Svetová obchodná organizácia (WTO) vo štvrtok podporila Európsku úniu v najnovšej kapitole jej sporu proti Kolumbii ohľadom dovozných ciel uvalených ...
Zdieľať
23.10.2025 (SITA.sk) - Svetová obchodná organizácia (WTO) vo štvrtok podporila Európsku úniu v najnovšej kapitole jej sporu proti Kolumbii ohľadom dovozných ciel uvalených na mrazené hranolky z Belgicka, Nemecka a Holandska. Spor sa v rámci WTO prerokúva od novembra 2019. Rok po tom, čo Kolumbia uvalila antidumpingové clá na mrazené hranolky z týchto troch európskych krajín.
Antidumpingové opatrenia povoľuje WTO so sídlom v Ženeve, ale len za určitých podmienok a často sú predmetom námietok. Brusel argumentoval, že opatrenia oznámené Bogotou v novembri 2018 boli úplne neopodstatnené a poškodili európske spoločnosti.
EÚ vyhrala spor v decembri 2022, pričom arbitri obvinili Kolumbiu zo spôsobu, akým vypočítala clá, a zo spôsobu, akým stanovila clá, ktoré porušili pravidlá globálneho obchodu.
EÚ však minulý rok požiadala panel WTO pre dodržiavanie predpisov, aby prípad opätovne preskúmala, pričom Kolumbiu obvinila, že pôvodné rozhodnutie nevykonala.
Vo svojej správe zverejnenej vo štvrtok panel WTO zistil, že Kolumbia skutočne úplne nedodržala predchádzajúce rozhodnutie, čo potenciálne otvorilo Bruselu dvere k získaniu práva na odvetu. „Odporúčame, aby Kolumbia zosúladila svoje opatrenia so svojimi záväzkami vyplývajúcimi z antidumpingovej dohody,“ uviedla WTO vo svojom rozhodnutí.
Prípad sa posunul vpred v rámci dočasného systému, ktorý v roku 2020 zaviedlo niekoľko krajín po tom, čo USA vyprovokovali kolaps odvolacieho orgánu WTO.
Washington, ktorý obvinil odvolací panel WTO z prekročenia právomocí, zablokoval vymenovanie nových sudcov, čím ho z dôvodu povinných odchodov do dôchodku nechal bez troch sudcov potrebných na prerokovanie prípadov.
Spor o mrazené hranolky medzi EÚ a Kolumbiou bol prvým obchodným konfliktom, ktorý sa dostal pred dočasný orgán.
Zdroj: SITA.sk - Spor o clá na hranolky medzi EÚ a Kolumbiou pokračuje, WTO podporila Úniu © SITA Všetky práva vyhradené.
Antidumpingové opatrenia povoľuje WTO so sídlom v Ženeve, ale len za určitých podmienok a často sú predmetom námietok. Brusel argumentoval, že opatrenia oznámené Bogotou v novembri 2018 boli úplne neopodstatnené a poškodili európske spoločnosti.
Kolumbia nedodržala verdikt
EÚ vyhrala spor v decembri 2022, pričom arbitri obvinili Kolumbiu zo spôsobu, akým vypočítala clá, a zo spôsobu, akým stanovila clá, ktoré porušili pravidlá globálneho obchodu.
EÚ však minulý rok požiadala panel WTO pre dodržiavanie predpisov, aby prípad opätovne preskúmala, pričom Kolumbiu obvinila, že pôvodné rozhodnutie nevykonala.
Vo svojej správe zverejnenej vo štvrtok panel WTO zistil, že Kolumbia skutočne úplne nedodržala predchádzajúce rozhodnutie, čo potenciálne otvorilo Bruselu dvere k získaniu práva na odvetu. „Odporúčame, aby Kolumbia zosúladila svoje opatrenia so svojimi záväzkami vyplývajúcimi z antidumpingovej dohody,“ uviedla WTO vo svojom rozhodnutí.
USA zablokovali odvolací orgán
Prípad sa posunul vpred v rámci dočasného systému, ktorý v roku 2020 zaviedlo niekoľko krajín po tom, čo USA vyprovokovali kolaps odvolacieho orgánu WTO.
Washington, ktorý obvinil odvolací panel WTO z prekročenia právomocí, zablokoval vymenovanie nových sudcov, čím ho z dôvodu povinných odchodov do dôchodku nechal bez troch sudcov potrebných na prerokovanie prípadov.
Spor o mrazené hranolky medzi EÚ a Kolumbiou bol prvým obchodným konfliktom, ktorý sa dostal pred dočasný orgán.
Zdroj: SITA.sk - Spor o clá na hranolky medzi EÚ a Kolumbiou pokračuje, WTO podporila Úniu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Clá Medzinárodný obchod
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Americké sankcie podľa Putina výrazne neovplyvnia ekonomickú prosperitu Ruska
Americké sankcie podľa Putina výrazne neovplyvnia ekonomickú prosperitu Ruska
<< predchádzajúci článok
Americký prezident Trump sa o týždeň stretne s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom
Americký prezident Trump sa o týždeň stretne s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom