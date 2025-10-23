Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 23.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Alojzia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Ekonomika

23. októbra 2025

Spor o clá na hranolky medzi EÚ a Kolumbiou pokračuje, WTO podporila Úniu


Tagy: Clá Medzinárodný obchod

Svetová obchodná organizácia (WTO) vo štvrtok podporila Európsku úniu v najnovšej kapitole jej sporu proti Kolumbii ohľadom dovozných ciel uvalených ...



Zdieľať
gettyimages 2207857615 676x451 23.10.2025 (SITA.sk) - Svetová obchodná organizácia (WTO) vo štvrtok podporila Európsku úniu v najnovšej kapitole jej sporu proti Kolumbii ohľadom dovozných ciel uvalených na mrazené hranolky z Belgicka, Nemecka a Holandska. Spor sa v rámci WTO prerokúva od novembra 2019. Rok po tom, čo Kolumbia uvalila antidumpingové clá na mrazené hranolky z týchto troch európskych krajín.


Antidumpingové opatrenia povoľuje WTO so sídlom v Ženeve, ale len za určitých podmienok a často sú predmetom námietok. Brusel argumentoval, že opatrenia oznámené Bogotou v novembri 2018 boli úplne neopodstatnené a poškodili európske spoločnosti.

Kolumbia nedodržala verdikt


EÚ vyhrala spor v decembri 2022, pričom arbitri obvinili Kolumbiu zo spôsobu, akým vypočítala clá, a zo spôsobu, akým stanovila clá, ktoré porušili pravidlá globálneho obchodu.

EÚ však minulý rok požiadala panel WTO pre dodržiavanie predpisov, aby prípad opätovne preskúmala, pričom Kolumbiu obvinila, že pôvodné rozhodnutie nevykonala.

Vo svojej správe zverejnenej vo štvrtok panel WTO zistil, že Kolumbia skutočne úplne nedodržala predchádzajúce rozhodnutie, čo potenciálne otvorilo Bruselu dvere k získaniu práva na odvetu. „Odporúčame, aby Kolumbia zosúladila svoje opatrenia so svojimi záväzkami vyplývajúcimi z antidumpingovej dohody,“ uviedla WTO vo svojom rozhodnutí.

USA zablokovali odvolací orgán


Prípad sa posunul vpred v rámci dočasného systému, ktorý v roku 2020 zaviedlo niekoľko krajín po tom, čo USA vyprovokovali kolaps odvolacieho orgánu WTO.

Washington, ktorý obvinil odvolací panel WTO z prekročenia právomocí, zablokoval vymenovanie nových sudcov, čím ho z dôvodu povinných odchodov do dôchodku nechal bez troch sudcov potrebných na prerokovanie prípadov.

Spor o mrazené hranolky medzi EÚ a Kolumbiou bol prvým obchodným konfliktom, ktorý sa dostal pred dočasný orgán.


Zdroj: SITA.sk - Spor o clá na hranolky medzi EÚ a Kolumbiou pokračuje, WTO podporila Úniu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Clá Medzinárodný obchod
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Americké sankcie podľa Putina výrazne neovplyvnia ekonomickú prosperitu Ruska
<< predchádzajúci článok
Americký prezident Trump sa o týždeň stretne s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 