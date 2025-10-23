|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 23.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Alojzia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
23. októbra 2025
Väzňa v Alabame odsúdeného na smrť popravia plynným dusíkom
Tagy: Poprava Trest smrti
Väzeň odsúdený na smrť v Alabame bude vo štvrtok v tomto juhoamerickom štáte popravený plynným dusíkom. Anthony Boyd (54), ktorý neochvejne trvá na svojej nevine, bol v roku 1995 odsúdený na trest smrti za ...
Zdieľať
23.10.2025 (SITA.sk) - Väzeň odsúdený na smrť v Alabame bude vo štvrtok v tomto juhoamerickom štáte popravený plynným dusíkom. Anthony Boyd (54), ktorý neochvejne trvá na svojej nevine, bol v roku 1995 odsúdený na trest smrti za vraždu 32-ročného Gregoryho Huguleyho, ku ktorej došlo dva predtým.
Prokurátori na súde uviedli, že Boyd a traja ďalší muži uniesli Huguleyho pod hrozbou zbrane, pretože údajne nezaplatil za kokaín v hodnote 200 dolárov. Huguleyho odviezli na bejzbalové ihrisko, zviazali lepiacou páskou, poliali benzínom a zapálili. Boyd bol odsúdený prevažne na základe svedectva spoluobžalovaného Quintaya Coxa, ktorý bol ušetrený od trestu smrti.
V Spojených štátoch bolo tento rok vykonaných 39 popráv, čo je najviac od roku 2013, keď bolo popravených tiež 39 väzňov. Najviac popráv vykonala Florida (14), nasleduje Texas s piatimi a Južná Karolína a Alabama so štyrmi. Tridsaťtri tohtoročných popráv bolo vykonaných smrtiacou injekciou, dve zastrelením a štyri dusíkovou hypoxiou, čo zahŕňa vháňanie plynného dusíka do masky na tvár, čo spôsobuje udusenie väzňa.
Poprava Anthonyho Boyda je naplánovaná na 18:00 centrálneho času (23:00 GMT) v štátnej väznici v meste Atmore.
Zdroj: SITA.sk - Väzňa v Alabame odsúdeného na smrť popravia plynným dusíkom © SITA Všetky práva vyhradené.
Prokurátori na súde uviedli, že Boyd a traja ďalší muži uniesli Huguleyho pod hrozbou zbrane, pretože údajne nezaplatil za kokaín v hodnote 200 dolárov. Huguleyho odviezli na bejzbalové ihrisko, zviazali lepiacou páskou, poliali benzínom a zapálili. Boyd bol odsúdený prevažne na základe svedectva spoluobžalovaného Quintaya Coxa, ktorý bol ušetrený od trestu smrti.
V Spojených štátoch bolo tento rok vykonaných 39 popráv, čo je najviac od roku 2013, keď bolo popravených tiež 39 väzňov. Najviac popráv vykonala Florida (14), nasleduje Texas s piatimi a Južná Karolína a Alabama so štyrmi. Tridsaťtri tohtoročných popráv bolo vykonaných smrtiacou injekciou, dve zastrelením a štyri dusíkovou hypoxiou, čo zahŕňa vháňanie plynného dusíka do masky na tvár, čo spôsobuje udusenie väzňa.
Poprava Anthonyho Boyda je naplánovaná na 18:00 centrálneho času (23:00 GMT) v štátnej väznici v meste Atmore.
Zdroj: SITA.sk - Väzňa v Alabame odsúdeného na smrť popravia plynným dusíkom © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Poprava Trest smrti
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Americké sankcie podľa Putina výrazne neovplyvnia ekonomickú prosperitu Ruska
Americké sankcie podľa Putina výrazne neovplyvnia ekonomickú prosperitu Ruska