 Zo zahraničia

23. októbra 2025

Väzňa v Alabame odsúdeného na smrť popravia plynným dusíkom


Väzeň odsúdený na smrť v Alabame bude vo štvrtok v tomto juhoamerickom štáte popravený plynným dusíkom. Anthony Boyd (54), ktorý neochvejne trvá na svojej nevine, bol v roku 1995 odsúdený na trest smrti za ...



gettyimages 514916753 676x448 23.10.2025 (SITA.sk) - Väzeň odsúdený na smrť v Alabame bude vo štvrtok v tomto juhoamerickom štáte popravený plynným dusíkom. Anthony Boyd (54), ktorý neochvejne trvá na svojej nevine, bol v roku 1995 odsúdený na trest smrti za vraždu 32-ročného Gregoryho Huguleyho, ku ktorej došlo dva predtým.


Prokurátori na súde uviedli, že Boyd a traja ďalší muži uniesli Huguleyho pod hrozbou zbrane, pretože údajne nezaplatil za kokaín v hodnote 200 dolárov. Huguleyho odviezli na bejzbalové ihrisko, zviazali lepiacou páskou, poliali benzínom a zapálili. Boyd bol odsúdený prevažne na základe svedectva spoluobžalovaného Quintaya Coxa, ktorý bol ušetrený od trestu smrti.

V Spojených štátoch bolo tento rok vykonaných 39 popráv, čo je najviac od roku 2013, keď bolo popravených tiež 39 väzňov. Najviac popráv vykonala Florida (14), nasleduje Texas s piatimi a Južná Karolína a Alabama so štyrmi. Tridsaťtri tohtoročných popráv bolo vykonaných smrtiacou injekciou, dve zastrelením a štyri dusíkovou hypoxiou, čo zahŕňa vháňanie plynného dusíka do masky na tvár, čo spôsobuje udusenie väzňa.

Poprava Anthonyho Boyda je naplánovaná na 18:00 centrálneho času (23:00 GMT) v štátnej väznici v meste Atmore.


Zdroj: SITA.sk - Väzňa v Alabame odsúdeného na smrť popravia plynným dusíkom © SITA Všetky práva vyhradené.

