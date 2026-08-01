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01. augusta 2026

Americké veľvyslanectvá vyzývajú občanov USA, aby zvážili odchod z Blízkeho východu


Tagy: Napätie na Blízkom východe Veľvyslanectvo USA Vojna na Blízkom východe

Správy vyzývajú občanov, aby si skontrolovali detaily letov a riadili sa bezpečnostnými pokynmi miestnych úradov. Americké veľvyslanectvá v niekoľkých hlavných mestách Blízkeho východu varovali ...



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election_2020_pennsylvania_18197 1210e7ad1c0442a780277df2f7445dce scaled 1 676x451 1.8.2026 (SITA.sk) - Správy vyzývajú občanov, aby si skontrolovali detaily letov a riadili sa bezpečnostnými pokynmi miestnych úradov.


Americké veľvyslanectvá v niekoľkých hlavných mestách Blízkeho východu varovali svojich občanov pred nečakanou eskaláciou regionálneho konfliktu a vyzvali ich, aby boli pripravení na odchod.

„Američania v regióne by mali zvážiť odchod alebo byť pripravení odísť v prípade eskalácie,“ uvádzajú bezpečnostné upozornenia, ktoré zverejnili na sociálnych sieťach misie USA v Ammane, Jeruzaleme a Bagdade. Správy vyzývajú občanov, aby si skontrolovali detaily letov a riadili sa bezpečnostnými pokynmi miestnych úradov.

Nepredvídateľný iránsky režim


„Američania momentálne v Blízkom východe by mali byť opatrní a zvýšiť bdelosť, pričom by mali byť pripravení na zrušenie letov, dočasné uzavretie vzdušného priestoru a možné cestovné obmedzenia,“ uvádza sa v upozornení.

Obyvatelia Jordánska boli vyzvaní, aby nenavštevovali americké vojenské základne, ktoré boli nedávno terčom iránskych raketových útokov, a v Izraeli im bolo odporučené vyhľadať najbližší protiletecký kryt.

„Iránsky režim je nepredvídateľný, čo dokázali nedávne útoky na oblasti v regióne bez varovania alebo provokácie, ako aj rozšírenie útokov na oblasti, ktoré predtým neboli cieľom, napríklad Egypt,“ uvádza sa na stránke amerického veľvyslanectva v Jeruzaleme.

Prímerie sa skončilo


V stredu dron zasiahol americkú plynovú loď kotviacu v egyptskom prístave, čo spôsobilo požiar. Egypt vyšetrovanie vedie, no zatiaľ neobvinil žiadnu skupinu. Iránska armáda obvinila Washington z eskalácie napätia v regióne a varovala, že každá krajina, ktorá slúži ako obranný štít pre zločinnú a agresívnu Ameriku, bude pohltená plameňmi vojny.

Tento týždeň Irán a USA obnovili nočné výmeny paľby po niekoľkodňovom prímerí, hoci počas piatka na sobotu neboli hlásené žiadne útoky. Vojna na Blízkom východe vypukla 28. februára, keď USA a Izrael spustili útoky na Irán, ktorý následne odpovedal raketovými a dronovými útokmi po celom regióne.


Zdroj: SITA.sk - Americké veľvyslanectvá vyzývajú občanov USA, aby zvážili odchod z Blízkeho východu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Napätie na Blízkom východe Veľvyslanectvo USA Vojna na Blízkom východe
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