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01. augusta 2026
Pellegrini podporuje iniciatívu členských štátov EÚ v súvislosti so situáciou v španielskej Ceute
Hlava štátu zdôraznila, že ochrana vonkajších hraníc EÚ je jedným zo základných predpokladov bezpečnosti občanov a dôvery v spoločný európsky priestor. Prezident
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1.8.2026 (SITA.sk) - Hlava štátu zdôraznila, že ochrana vonkajších hraníc EÚ je jedným zo základných predpokladov bezpečnosti občanov a dôvery v spoločný európsky priestor.
Prezident Peter Pellegrini podporuje iniciatívu členských štátov, ktoré vyzývajú na mimoriadne rokovanie ministrov vnútra EÚ v súvislosti so situáciou v španielskej Ceute. Hlava štátu zdôraznila, že ochrana vonkajších hraníc EÚ je jedným zo základných predpokladov bezpečnosti občanov a dôvery v spoločný európsky priestor.
„Európa musí jasne ukázať, že nelegálne prekračovanie hraníc ani zneužívanie migrácie ako nástroja politického alebo hybridného tlaku nemôžu byť úspešnou cestou k získaniu práva na pobyt v Únii,“ vyhlásil prezident, podľa ktorého je zároveň potrebné, aby EÚ postupovala jednotne, aby rešpektovala medzinárodné právo, chránila ľudskú dôstojnosť a zároveň presadzovala pravidlá, ktoré platia pre všetkých. „Len spoločným postupom dokážeme účinne čeliť výzvam, ktoré presahujú hranice jednotlivých štátov,“ skonštatoval Pellegrini.
Prezident dodal, že bezpečnosť nie je luxusom, ale základným právom. Je podľa neho povinnosťou verejných činiteľov vytvárať podmienky na to, aby sa občania cítili bezpečne a dôverovali v schopnosť štátu a EÚ ochrániť ich záujmy. „Aj preto musíme konať rozhodne, zodpovedne a včas,“ uzavrel Pellegrini s tým, že SR je pripravená podporiť riešenia, ktoré posilnia ochranu vonkajších hraníc, zlepšia spoluprácu medzi krajinami a zabránia, aby sa migrácia stala nástrojom nátlaku voči EÚ.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini podporuje iniciatívu členských štátov EÚ v súvislosti so situáciou v španielskej Ceute © SITA Všetky práva vyhradené.
Prezident Peter Pellegrini podporuje iniciatívu členských štátov, ktoré vyzývajú na mimoriadne rokovanie ministrov vnútra EÚ v súvislosti so situáciou v španielskej Ceute. Hlava štátu zdôraznila, že ochrana vonkajších hraníc EÚ je jedným zo základných predpokladov bezpečnosti občanov a dôvery v spoločný európsky priestor.
„Európa musí jasne ukázať, že nelegálne prekračovanie hraníc ani zneužívanie migrácie ako nástroja politického alebo hybridného tlaku nemôžu byť úspešnou cestou k získaniu práva na pobyt v Únii,“ vyhlásil prezident, podľa ktorého je zároveň potrebné, aby EÚ postupovala jednotne, aby rešpektovala medzinárodné právo, chránila ľudskú dôstojnosť a zároveň presadzovala pravidlá, ktoré platia pre všetkých. „Len spoločným postupom dokážeme účinne čeliť výzvam, ktoré presahujú hranice jednotlivých štátov,“ skonštatoval Pellegrini.
Prezident dodal, že bezpečnosť nie je luxusom, ale základným právom. Je podľa neho povinnosťou verejných činiteľov vytvárať podmienky na to, aby sa občania cítili bezpečne a dôverovali v schopnosť štátu a EÚ ochrániť ich záujmy. „Aj preto musíme konať rozhodne, zodpovedne a včas,“ uzavrel Pellegrini s tým, že SR je pripravená podporiť riešenia, ktoré posilnia ochranu vonkajších hraníc, zlepšia spoluprácu medzi krajinami a zabránia, aby sa migrácia stala nástrojom nátlaku voči EÚ.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini podporuje iniciatívu členských štátov EÚ v súvislosti so situáciou v španielskej Ceute © SITA Všetky práva vyhradené.
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