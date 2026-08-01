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01. augusta 2026
Hasičom sa podarilo zastaviť šírenie požiaru na juhovýchode Francúzska, na západe je stále mimo kontroly
Tagy: Lesné požiare Lesný požiar
Francúzsko bojuje s lesnými požiarmi už niekoľko týždňov po sérii smrteľných vĺn horúčav, ktoré vysušili korytá riek a vegetáciu. Hasiči v sobotu zastavili šírenie rýchlo sa šíriaceho ...
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1.8.2026 (SITA.sk) - Francúzsko bojuje s lesnými požiarmi už niekoľko týždňov po sérii smrteľných vĺn horúčav, ktoré vysušili korytá riek a vegetáciu.
Hasiči v sobotu zastavili šírenie rýchlo sa šíriaceho požiaru v juhovýchodnom Francúzsku, zatiaľ čo najväčší lesný požiar v krajine za viac ako 70 rokov zostáva na západe stále neovládaný. Francúzsko bojuje s lesnými požiarmi už niekoľko týždňov po sérii smrteľných vĺn horúčav, ktoré vysušili korytá riek a vegetáciu, pričom vedci tieto extrémne poveternostné javy spájajú s ľudskou činnosťou a klimatickou zmenou.
Silné vetry v piatok rozfúkali plamene v regióne Var na juhovýchode, kde oheň za niekoľko hodín zasiahol 1 000 hektárov.
Regionálny prefekt Simon Babre opísal plamene ako „rýchlejšie ako cválajúci kôň“. V sobotu ráno však Babre oznámil, že požiar sa ďalej nerozširuje a „žiadne nové oblasti neboli zasiahnuté“.
Tento požiar je len jedným z viacerých, ktoré v júli zničili celkovo 5 600 hektárov v regióne, pričom jeden z nich prinútil hollywoodsku hviezdu Georgea Clooneyho, jeho manželku Amal a deti utiecť z domu.
Na západe krajiny zostáva lesný požiar viac ako týždeň po jeho vzplanutí. Oheň zničil 42 000 hektárov borovicového lesa a približne 240 domov pozdĺž atlantického pobrežia blízko vinárskeho centra Bordeaux. Obyvatelia tvrdia, že požiar náhodne spustil stroj na čistenie krovinatých porastov, ktorý vyvolal iskru v stredu minulý týždeň.
Regionálny hasičský predstaviteľ Eric Pitault v sobotu ráno uviedol, že požiar stále nie je pod kontrolou, no tímy pracujú na jeho zvládnutí v nasledujúcich dňoch a monitorujú okraje lesa.
Sophie Brocas, prefektka regiónu Gironde na juhozápade, v piatok večer povedala, že región „dýcha po viac ako týždni neúnavného boja hasičov a dobrovoľníkov podporovaných leteckými zásahmi“. Väčšina z 220 000 evakuovaných ľudí sa už vrátila domov.
Zdroj: SITA.sk - Hasičom sa podarilo zastaviť šírenie požiaru na juhovýchode Francúzska, na západe je stále mimo kontroly © SITA Všetky práva vyhradené.
Hasiči v sobotu zastavili šírenie rýchlo sa šíriaceho požiaru v juhovýchodnom Francúzsku, zatiaľ čo najväčší lesný požiar v krajine za viac ako 70 rokov zostáva na západe stále neovládaný. Francúzsko bojuje s lesnými požiarmi už niekoľko týždňov po sérii smrteľných vĺn horúčav, ktoré vysušili korytá riek a vegetáciu, pričom vedci tieto extrémne poveternostné javy spájajú s ľudskou činnosťou a klimatickou zmenou.
Rýchlejšie ako cválajúci kôň
Silné vetry v piatok rozfúkali plamene v regióne Var na juhovýchode, kde oheň za niekoľko hodín zasiahol 1 000 hektárov.
Regionálny prefekt Simon Babre opísal plamene ako „rýchlejšie ako cválajúci kôň“. V sobotu ráno však Babre oznámil, že požiar sa ďalej nerozširuje a „žiadne nové oblasti neboli zasiahnuté“.
Tento požiar je len jedným z viacerých, ktoré v júli zničili celkovo 5 600 hektárov v regióne, pričom jeden z nich prinútil hollywoodsku hviezdu Georgea Clooneyho, jeho manželku Amal a deti utiecť z domu.
Požiar spustila iskra od stroja
Na západe krajiny zostáva lesný požiar viac ako týždeň po jeho vzplanutí. Oheň zničil 42 000 hektárov borovicového lesa a približne 240 domov pozdĺž atlantického pobrežia blízko vinárskeho centra Bordeaux. Obyvatelia tvrdia, že požiar náhodne spustil stroj na čistenie krovinatých porastov, ktorý vyvolal iskru v stredu minulý týždeň.
Regionálny hasičský predstaviteľ Eric Pitault v sobotu ráno uviedol, že požiar stále nie je pod kontrolou, no tímy pracujú na jeho zvládnutí v nasledujúcich dňoch a monitorujú okraje lesa.
Sophie Brocas, prefektka regiónu Gironde na juhozápade, v piatok večer povedala, že región „dýcha po viac ako týždni neúnavného boja hasičov a dobrovoľníkov podporovaných leteckými zásahmi“. Väčšina z 220 000 evakuovaných ľudí sa už vrátila domov.
Zdroj: SITA.sk - Hasičom sa podarilo zastaviť šírenie požiaru na juhovýchode Francúzska, na západe je stále mimo kontroly © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Lesné požiare Lesný požiar
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