11. apríla 2026

Dankove výroky o Macronovi boli interpretované nepresne, predseda národniarov je pripravený stretnúť sa s veľvyslancom


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Francúzsky prezident Predseda Slovenskej národnej strany (SNS)

Predseda SNS Andrej Danko odmietol kritiku zo strany francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku a tvrdí, že jeho výroky o



sns9 676x451 11.4.2026 (SITA.sk) - Predseda SNS Andrej Danko odmietol kritiku zo strany francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku a tvrdí, že jeho výroky o prezidentovi Emmanuelovi Macronovi boli interpretované nepresne. Zdôraznil, že jeho cieľom nie je eskalácia napätia, ale vecná diskusia o aktuálnych politických otázkach.

Rešpekt voči francúzskemu národu


Zároveň vyzval na priamu a otvorenú komunikáciu namiesto výmeny stanovísk prostredníctvom médií a deklaroval pripravenosť osobne sa stretnúť s francúzskym veľvyslancom. Predseda SNS zároveň vyjadril rešpekt voči francúzskemu národu, jeho kultúre a historickému významu v Európe.

Zdôraznil, že Francúzsko by malo naďalej zohrávať jednu z kľúčových úloh v rámci Európskej únie, najmä po odchode Spojeného kráľovstva. Vo vzťahu k prezidentovi Macronovi Andrej Danko uviedol, že jeho postoj zostáva kritický, najmä pokiaľ ide o vyjadrenia smerom k slovenskej opozícii.

"Rieši všetko, len úniu nie"


Zároveň však ocenil nedávne stretnutie prezidenta Francúzska s predsedom vlády Slovenskej republiky. Danko na záver zdôraznil, že SNS podporuje konštruktívny dialóg a považuje Francúzsko spolu s Nemecko za dôležitých partnerov pri hľadaní riešení smerujúcich k mieru na Ukrajine.

Reakcia šéfa národniarov prišla po tom, čo Veľvyslanectvo Francúzska na Slovensku ostro odsúdilo jeho mediálne výroky, v ktorých tvrdil, že Emmanuel Macron „rieši všetko, len Európsku úniu nie“.

Posilňovanie Európskej únie


Diplomatické zastúpenie označilo tieto tvrdenia za nepodložené a neprijateľné. Veľvyslanectvo vo svojom vyhlásení pripomenulo Macronovu dlhodobú oddanosť obrane a posilňovaniu Európskej únie od roku 2017.

„Prezident Macron si zakladá na tom, aby vždy konal v plnej zhode so všetkými našimi európskymi partnermi, medzi ktorými je na prvom mieste Nemecko. Môžeme len vyjadriť poľutovanie a odsúdiť osobné a karikaturálne útoky, ktoré v žiadnom prípade neprispievajú k serióznej diskusii medzi našimi dvoma krajinami,“ ohradilo sa veľvyslanectvo.


Zdroj: SITA.sk - Dankove výroky o Macronovi boli interpretované nepresne, predseda národniarov je pripravený stretnúť sa s veľvyslancom © SITA Všetky práva vyhradené.

