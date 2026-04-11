Sobota 11.4.2026
Meniny má Július
11. apríla 2026
Dankove výroky o Macronovi boli interpretované nepresne, predseda národniarov je pripravený stretnúť sa s veľvyslancom
Predseda SNS Andrej Danko odmietol kritiku zo strany francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku a tvrdí, že jeho výroky o
11.4.2026 (SITA.sk) - Predseda SNS Andrej Danko odmietol kritiku zo strany francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku a tvrdí, že jeho výroky o prezidentovi Emmanuelovi Macronovi boli interpretované nepresne. Zdôraznil, že jeho cieľom nie je eskalácia napätia, ale vecná diskusia o aktuálnych politických otázkach.
Zároveň vyzval na priamu a otvorenú komunikáciu namiesto výmeny stanovísk prostredníctvom médií a deklaroval pripravenosť osobne sa stretnúť s francúzskym veľvyslancom. Predseda SNS zároveň vyjadril rešpekt voči francúzskemu národu, jeho kultúre a historickému významu v Európe.
Zdôraznil, že Francúzsko by malo naďalej zohrávať jednu z kľúčových úloh v rámci Európskej únie, najmä po odchode Spojeného kráľovstva. Vo vzťahu k prezidentovi Macronovi Andrej Danko uviedol, že jeho postoj zostáva kritický, najmä pokiaľ ide o vyjadrenia smerom k slovenskej opozícii.
Zároveň však ocenil nedávne stretnutie prezidenta Francúzska s predsedom vlády Slovenskej republiky. Danko na záver zdôraznil, že SNS podporuje konštruktívny dialóg a považuje Francúzsko spolu s Nemecko za dôležitých partnerov pri hľadaní riešení smerujúcich k mieru na Ukrajine.
Reakcia šéfa národniarov prišla po tom, čo Veľvyslanectvo Francúzska na Slovensku ostro odsúdilo jeho mediálne výroky, v ktorých tvrdil, že Emmanuel Macron „rieši všetko, len Európsku úniu nie“.
Diplomatické zastúpenie označilo tieto tvrdenia za nepodložené a neprijateľné. Veľvyslanectvo vo svojom vyhlásení pripomenulo Macronovu dlhodobú oddanosť obrane a posilňovaniu Európskej únie od roku 2017.
„Prezident Macron si zakladá na tom, aby vždy konal v plnej zhode so všetkými našimi európskymi partnermi, medzi ktorými je na prvom mieste Nemecko. Môžeme len vyjadriť poľutovanie a odsúdiť osobné a karikaturálne útoky, ktoré v žiadnom prípade neprispievajú k serióznej diskusii medzi našimi dvoma krajinami,“ ohradilo sa veľvyslanectvo.
V londýnskom prístave zadržali päť ton kokaínu v hodnote takmer 400 miliónov libier
Americké vojnové lode prešli Hormuzským prielivom, podľa Trumpa začal proces „vyčistenia"
