Americkí senátori zamietli zablokovať predaj stíhačiek F-16 Turecku a to aj napriek výhradám voči správaniu tohto člena NATO

Prijatie Švédska je dôležitejšie

Spojené námietky s nádejami

1.3.2024 (SITA.sk) - Americkí senátori vo štvrtok zamietli zablokovať predaj stíhačiek F-16 Turecku napriek výhradám voči správaniu tohto člena Organizácie Severoatlantickej zmluv y ( NATO ). Dodržali tak neoficiálnu dohodu, že Ankara dostane stíhačky, ak prestane blokovať švédsky vstup do obrannej aliancie.„Dohoda je dohoda,“ skonštatoval republikánsky senátor Jim Risch zo senátneho výboru pre zahraničné záležitosti. Jeho kolega Rand Paul predložil rezolúciu na zablokovanie predaja, pričom sa vyjadril, že je to skôr „niečo za niečo, to znie lepšie ako vydieranie“. Senát rezolúciu odmietol v pomere hlasov 13 za a 79 proti.Spolu s Rischom pred hlasovaním hovoril aj demokratický senátor Ben Cardin, ktorý predsedá spomenutému výboru. Politici uznali niektoré americké námietky proti vláde tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana , ako je počínanie v oblasti ľudských práv, útoky na amerických spojencov v Sýrii, podpora azerbajdžanskej ofenzívy v Náhornom Karabachu, kde žili etnickí Arméni, a turecké väzby s Ruskom v oblasti obrany a iných záležitostí.Napriek tomu sa poprední predstavitelia Republikánskej aj Demokratickej strany zhodli, že rozšírenie NATO o Švédsko je dôležitejšie pre celkové strategické záujmy aliancie.Turecko namietalo proti švédskemu členstvu v NATO okrem iného preto, že severská krajina ponúkla útočiskom tureckým kritikom v exile. Erdoğan pritom verejne spojil jeho námietky s nádejami, že to pomôže prekonať americkú zdržanlivosť pri predaji stíhačiek.Americké ministerstvo zahraničia upovedomilo Kongres o schválení predaja stíhačiek F-16 za 23 miliárd dolárov Turecku v januári spolu s predajom pokročilejších lietadiel F-35 Grécku za 8,6 miliardy dolárov. Stalo sa tak len niekoľko hodín po tom, čo Turecko uložilo svoj „ratifikačný nástroj“ pre vstup Švédska do NATO vo Washingtone, ktorý je úložiskom aliančných dokumentov.