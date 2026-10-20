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20. októbra 2026

Americkí vyslanci Witkoff a Kushner sa zúčastnia na rokovaniach so Zelenským v Osle


Tagy: Mierové rokovania o Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Rokovania sa uskutočnia za účasti lídrov Nórska a Fínska, Kushner sa pripojí na diaľku. Americkí vyslanci Steve Witkoff a Jared ...



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norway_russia_ukraine_war_55422 676x451 20.10.2026 (SITA.sk) - Rokovania sa uskutočnia za účasti lídrov Nórska a Fínska, Kushner sa pripojí na diaľku.


Americkí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner sa v utorok zúčastnia na rokovaniach v Osle s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a lídrami Nórska a Fínska, oznámila nórska vláda.

„Ukrajina požiadala, aby sa na stretnutiach zúčastnili špeciálni vyslanci USA Steve Witkoff a Jared Kushner. Som rád, že sa môžu zúčastniť,“ povedal nórsky premiér Jonas Gahr Störe vo vyhlásení.

Diplomatické snahy


Witkoff pricestuje do Osla a zúčastní sa osobne, zatiaľ čo Kushner sa pripojí na diaľku, uviedlo Nórsko. Na rokovaniach sa zúčastnia aj nórsky premiér Störe a fínsky prezident Alexander Stubb.

„Diplomatické snahy sa už uskutočnili v niekoľkých krajinách a Nórsko a Fínsko sú radi, že môžu v tejto práci pokračovať. Cieľom je nasmerovať diplomatické úsilie na konštruktívnejšiu cestu,“ povedal Störe.

Do Ruska za Putinom


Počas návštevy v Osle sa Zelenskyj stretne aj s nórskym kráľom a navštívi parlament. Spravodajský portál Axios citoval anonymného amerického predstaviteľa, ktorý uviedol, že Witkoff potom plánuje cestu do Ruska, kde dúfa, že sa stretne s prezidentom Vladimirom Putinom a predstaví mu návrhy.

Biely dom na žiadosť AFP o potvrdenie zatiaľ neodpovedal.

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Zdroj: SITA.sk - Americkí vyslanci Witkoff a Kushner sa zúčastnia na rokovaniach so Zelenským v Osle © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Mierové rokovania o Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
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