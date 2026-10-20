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20. októbra 2026
Drony zasiahli podnik v ruskej Tambovskej oblasti, podľa médií horela stanica ropovodu Družba
Tagy: Ropovod Družba ruská protivzdušná obrana Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské útoky útoky dronmi Vojna na Ukrajine
Gubernátor potvrdil požiar v Mičurinskom okruhu, podľa monitorovacích zdrojov bol cieľom objekt napojený na ropovod Družba. Ukrajinské drony zasiahli v ruskej Tambovskej oblasti ...
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20.10.2026 (SITA.sk) - Gubernátor potvrdil požiar v Mičurinskom okruhu, podľa monitorovacích zdrojov bol cieľom objekt napojený na ropovod Družba.
Oblastný gubernátor Jevgenij Pervyšov uviedol, že požiar vznikol v areáli jedného z podnikov v Mičurinskom okruhu. Podľa neho si útok nevyžiadal nijakých zranených a na likvidáciu požiaru nasadili všetky potrebné sily a prostriedky.
Pervyšov nespresnil, aký podnik bol zasiahnutý. BBC News Russian však s odvolaním sa na monitorovacie zdroje uviedla, že terčom mohla byť líniová výrobno-dispečerská stanica Nikolské neďaleko Mičurinska, ktorá je súčasťou systému ropovodu Družba.
Podľa ruských úradov boli nad Tambovskou oblasťou počas noci a utorkového rána zostrelené štyri ukrajinské drony. Tri z nich mali zničiť mobilné jednotky protivzdušnej obrany BARS Tambov.
Rozsah škôd na zasiahnutom objekte zatiaľ ruské úrady nezverejnili. Nezávisle nebolo možné potvrdiť ani presný cieľ útoku.
Zdroj: SITA.sk - Drony zasiahli podnik v ruskej Tambovskej oblasti, podľa médií horela stanica ropovodu Družba © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajinské drony zasiahli v ruskej Tambovskej oblasti priemyselný podnik, v ktorom vypukol požiar, informovala stanica BBC News Russian.
Oblastný gubernátor Jevgenij Pervyšov uviedol, že požiar vznikol v areáli jedného z podnikov v Mičurinskom okruhu. Podľa neho si útok nevyžiadal nijakých zranených a na likvidáciu požiaru nasadili všetky potrebné sily a prostriedky.
Nič nie je jasné
Pervyšov nespresnil, aký podnik bol zasiahnutý. BBC News Russian však s odvolaním sa na monitorovacie zdroje uviedla, že terčom mohla byť líniová výrobno-dispečerská stanica Nikolské neďaleko Mičurinska, ktorá je súčasťou systému ropovodu Družba.
Ukrajinské drony
Podľa ruských úradov boli nad Tambovskou oblasťou počas noci a utorkového rána zostrelené štyri ukrajinské drony. Tri z nich mali zničiť mobilné jednotky protivzdušnej obrany BARS Tambov.
Rozsah škôd na zasiahnutom objekte zatiaľ ruské úrady nezverejnili. Nezávisle nebolo možné potvrdiť ani presný cieľ útoku.
Zdroj: SITA.sk - Drony zasiahli podnik v ruskej Tambovskej oblasti, podľa médií horela stanica ropovodu Družba © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ropovod Družba ruská protivzdušná obrana Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské útoky útoky dronmi Vojna na Ukrajine
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