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20. októbra 2026
Obyvatelia slovensko-poľského pohraničia môžu na mape označiť problémy, ktoré brzdia rozvoj regiónu
Cieľom prieskumu je lepšie porozumieť potrebám miestnych komunít, identifikovať najvýznamnejšie problémy a zistiť, aké príležitosti na rozvoj obyvatelia pohraničia považujú za ...
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20.10.2026 (SITA.sk) - Cieľom prieskumu je lepšie porozumieť potrebám miestnych komunít, identifikovať najvýznamnejšie problémy a zistiť, aké príležitosti na rozvoj obyvatelia pohraničia považujú za dôležité.
Obyvatelia slovensko-poľského pohraničia môžu prostredníctvom interaktívnej internetovej mapy upozorniť na konkrétne problémy vo svojom okolí a navrhnúť možnosti rozvoja regiónu. Výsledky prieskumu majú pomôcť pri príprave spoločných cezhraničných projektov. O iniciatíve informoval poľský okres Gorlice v rámci projektu financovaného z programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027.
Prieskum organizuje Karpatský euroregión v rámci projektu s názvom Veda pre cezhraničné funkčné oblasti. Zameriava sa predovšetkým na dve oblasti rozprestierajúce sa po oboch stranách slovensko-poľskej hranice - Nízke Beskydy a Kremenaros. Ide o územia, ktoré spájajú podobné rozvojové potreby a problémy vyplývajúce z ich cezhraničného charakteru.
Na rozdiel od bežných dotazníkov umožňuje takzvaná geoanketa respondentom vyznačiť konkrétne miesta priamo na digitálnej mape. Obyvatelia tak môžu upozorniť na lokality, v ktorých vnímajú nedostatky, alebo označiť priestory s potenciálom na ďalší rozvoj.
Cieľom prieskumu je lepšie porozumieť potrebám miestnych komunít, identifikovať najvýznamnejšie problémy a zistiť, aké príležitosti na rozvoj obyvatelia pohraničia považujú za dôležité. Organizátori chcú pri plánovaní budúcich aktivít vychádzať aj zo skúseností ľudí, ktorí v dotknutých oblastiach žijú.
Získané informácie majú poslúžiť ako podklad na vypracovanie návrhov spoločných opatrení a cezhraničných projektov. Prieskum tak môže pomôcť určiť, na ktoré problémy by sa mali poľskí a slovenskí partneri pri ďalšej spolupráci sústrediť.
Dôležitou súčasťou iniciatívy je spoločné posudzovanie území na oboch stranách hranice. Organizátori vychádzajú z predpokladu, že niektoré rozvojové problémy nemožno účinne riešiť iba na úrovni jednej obce alebo jedného štátu, ale vyžadujú si koordináciu susediacich regiónov.
Účasť na internetovom prieskume je dobrovoľná a anonymná. Respondenti môžu svoje podnety zaznamenať prostredníctvom verejne dostupnej mapovej aplikácie, na ktorú odkazuje oficiálna stránka poľského okresu Gorlice.
Projekt je spolufinancovaný z programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027, ktorý podporuje spoluprácu partnerov na oboch stranách hranice. Poľskí organizátori zatiaľ neoznámili konkrétne investície, ktoré by z prieskumu mali vzísť. O ich prípadnej príprave rozhodnú až ďalšie kroky projektu.
Zdroj: SITA.sk - Obyvatelia slovensko-poľského pohraničia môžu na mape označiť problémy, ktoré brzdia rozvoj regiónu © SITA Všetky práva vyhradené.
Obyvatelia slovensko-poľského pohraničia môžu prostredníctvom interaktívnej internetovej mapy upozorniť na konkrétne problémy vo svojom okolí a navrhnúť možnosti rozvoja regiónu. Výsledky prieskumu majú pomôcť pri príprave spoločných cezhraničných projektov. O iniciatíve informoval poľský okres Gorlice v rámci projektu financovaného z programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027.
Prieskum organizuje Karpatský euroregión v rámci projektu s názvom Veda pre cezhraničné funkčné oblasti. Zameriava sa predovšetkým na dve oblasti rozprestierajúce sa po oboch stranách slovensko-poľskej hranice - Nízke Beskydy a Kremenaros. Ide o územia, ktoré spájajú podobné rozvojové potreby a problémy vyplývajúce z ich cezhraničného charakteru.
Na rozdiel od bežných dotazníkov umožňuje takzvaná geoanketa respondentom vyznačiť konkrétne miesta priamo na digitálnej mape. Obyvatelia tak môžu upozorniť na lokality, v ktorých vnímajú nedostatky, alebo označiť priestory s potenciálom na ďalší rozvoj.
Cieľom prieskumu je lepšie porozumieť potrebám miestnych komunít, identifikovať najvýznamnejšie problémy a zistiť, aké príležitosti na rozvoj obyvatelia pohraničia považujú za dôležité. Organizátori chcú pri plánovaní budúcich aktivít vychádzať aj zo skúseností ľudí, ktorí v dotknutých oblastiach žijú.
Získané informácie majú poslúžiť ako podklad na vypracovanie návrhov spoločných opatrení a cezhraničných projektov. Prieskum tak môže pomôcť určiť, na ktoré problémy by sa mali poľskí a slovenskí partneri pri ďalšej spolupráci sústrediť.
Dôležitou súčasťou iniciatívy je spoločné posudzovanie území na oboch stranách hranice. Organizátori vychádzajú z predpokladu, že niektoré rozvojové problémy nemožno účinne riešiť iba na úrovni jednej obce alebo jedného štátu, ale vyžadujú si koordináciu susediacich regiónov.
Účasť na internetovom prieskume je dobrovoľná a anonymná. Respondenti môžu svoje podnety zaznamenať prostredníctvom verejne dostupnej mapovej aplikácie, na ktorú odkazuje oficiálna stránka poľského okresu Gorlice.
Projekt je spolufinancovaný z programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027, ktorý podporuje spoluprácu partnerov na oboch stranách hranice. Poľskí organizátori zatiaľ neoznámili konkrétne investície, ktoré by z prieskumu mali vzísť. O ich prípadnej príprave rozhodnú až ďalšie kroky projektu.
Zdroj: SITA.sk - Obyvatelia slovensko-poľského pohraničia môžu na mape označiť problémy, ktoré brzdia rozvoj regiónu © SITA Všetky práva vyhradené.
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