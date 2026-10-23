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23. októbra 2026
Americkí zákonodarcovia: Rusko sa pred voľbami do Kongresu zameralo na kandidátov podporujúcich Ukrajinu
Podľa dvoch demokratických kongresmanov sa Moskva snaží prostredníctvom sociálnych sietí oslabiť podporu Kyjeva a vyvolať nedôveru vo voľby. Dezinformačné operácie má zefektívňovať aj umelá inteligencia.
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23.10.2026 (SITA.sk) - Podľa dvoch demokratických kongresmanov sa Moskva snaží prostredníctvom sociálnych sietí oslabiť podporu Kyjeva a vyvolať nedôveru vo voľby. Dezinformačné operácie má zefektívňovať aj umelá inteligencia.
Rusko podľa dvoch amerických zákonodarcov vedie skrytú internetovú dezinformačnú kampaň proti politikom, ktorí podporujú Ukrajinu. Jej cieľom má byť oslabenie americkej pomoci Kyjevu pred novembrovými voľbami do Kongresu Spojených štátov.
Na ruské aktivity upozornili demokratický senátor Mark Warner a člen Snemovne reprezentantov Jim Himes po oboznámení sa s utajovanými spravodajskými informáciami. Informoval o tom portál The Kyiv Independent.
Warner a Himes v stredu 21. októbra novinárom povedali, že ruské operácie sa zameriavajú na kandidátov z Demokratickej aj Republikánskej strany, ktorí verejne podporujú Ukrajinu. Podľa zákonodarcov sa Moskva snaží ovplyvňovať politickú diskusiu v Spojených štátoch a podkopávať podporu krajiny brániacej sa ruskej invázii.
Obaja politici sa pred svojimi vyjadreniami zúčastnili na bezpečnostnom brífingu s riaditeľom amerických národných spravodajských služieb Jayom Claytonom. Podrobnosti získaných informácií zostávajú utajené. Zákonodarcovia preto nezverejnili konkrétne mená kandidátov, ktorých mali ruské operácie zasiahnuť, ani rozsah kampane.
Podľa ich vyjadrení Rusko využíva najmä sociálne siete, prostredníctvom ktorých sa snaží vyvolávať nedôveru v integritu amerického volebného procesu. Ako uviedol server Politico, cieľom má byť aj vytváranie atmosféry chaosu a anarchie. Warner a Himes zároveň upozornili, že rozvoj umelej inteligencie umožňuje organizátorom dezinformačných kampaní účinnejšie oslovovať konkrétne skupiny amerických používateľov internetu.
Varovanie prichádza necelé dva týždne pred voľbami do amerického Kongresu, ktoré sa uskutočnia 3. novembra. Výsledky rozhodnú o novom zložení Snemovne reprezentantov a časti Senátu. Podľa zákonodarcov sa zahraničné dezinformačné operácie nesústreďujú výlučne na jednu americkú politickú stranu, ale predovšetkým na postoje jednotlivých kandidátov k podpore Ukrajiny.
Tvrdenia o ruskej kampani zazneli v období zmien americkej politiky voči Moskve. Prezident Donald Trump nedávno oznámil, že Spojené štáty umožnia dovoz ruskej motorovej nafty. Jeho administratíva zároveň 16. októbra udelila výnimky zo sankčných opatrení zameraných na krajiny nakupujúce ruské energetické suroviny. Tieto kroky vyvolali ďalšie otázky o smerovaní americkej podpory Ukrajine.
Zverejnené informácie zatiaľ neumožňujú nezávisle posúdiť rozsah ani účinnosť údajnej ruskej kampane. Warner a Himes však upozorňujú, že kombinácia sociálnych sietí a umelej inteligencie predstavuje pred voľbami významné riziko pre informačné prostredie v Spojených štátoch.
Zdroj: SITA.sk - Americkí zákonodarcovia: Rusko sa pred voľbami do Kongresu zameralo na kandidátov podporujúcich Ukrajinu © SITA Všetky práva vyhradené.
Rusko podľa dvoch amerických zákonodarcov vedie skrytú internetovú dezinformačnú kampaň proti politikom, ktorí podporujú Ukrajinu. Jej cieľom má byť oslabenie americkej pomoci Kyjevu pred novembrovými voľbami do Kongresu Spojených štátov.
Na ruské aktivity upozornili demokratický senátor Mark Warner a člen Snemovne reprezentantov Jim Himes po oboznámení sa s utajovanými spravodajskými informáciami. Informoval o tom portál The Kyiv Independent.
Moskva sa snaží ovplyvňovať politickú diskusiu
Warner a Himes v stredu 21. októbra novinárom povedali, že ruské operácie sa zameriavajú na kandidátov z Demokratickej aj Republikánskej strany, ktorí verejne podporujú Ukrajinu. Podľa zákonodarcov sa Moskva snaží ovplyvňovať politickú diskusiu v Spojených štátoch a podkopávať podporu krajiny brániacej sa ruskej invázii.
Obaja politici sa pred svojimi vyjadreniami zúčastnili na bezpečnostnom brífingu s riaditeľom amerických národných spravodajských služieb Jayom Claytonom. Podrobnosti získaných informácií zostávajú utajené. Zákonodarcovia preto nezverejnili konkrétne mená kandidátov, ktorých mali ruské operácie zasiahnuť, ani rozsah kampane.
Podľa ich vyjadrení Rusko využíva najmä sociálne siete, prostredníctvom ktorých sa snaží vyvolávať nedôveru v integritu amerického volebného procesu. Ako uviedol server Politico, cieľom má byť aj vytváranie atmosféry chaosu a anarchie. Warner a Himes zároveň upozornili, že rozvoj umelej inteligencie umožňuje organizátorom dezinformačných kampaní účinnejšie oslovovať konkrétne skupiny amerických používateľov internetu.
Varovanie prichádza pred voľbami do amerického Kongresu
Varovanie prichádza necelé dva týždne pred voľbami do amerického Kongresu, ktoré sa uskutočnia 3. novembra. Výsledky rozhodnú o novom zložení Snemovne reprezentantov a časti Senátu. Podľa zákonodarcov sa zahraničné dezinformačné operácie nesústreďujú výlučne na jednu americkú politickú stranu, ale predovšetkým na postoje jednotlivých kandidátov k podpore Ukrajiny.
Tvrdenia o ruskej kampani zazneli v období zmien americkej politiky voči Moskve. Prezident Donald Trump nedávno oznámil, že Spojené štáty umožnia dovoz ruskej motorovej nafty. Jeho administratíva zároveň 16. októbra udelila výnimky zo sankčných opatrení zameraných na krajiny nakupujúce ruské energetické suroviny. Tieto kroky vyvolali ďalšie otázky o smerovaní americkej podpory Ukrajine.
Zverejnené informácie zatiaľ neumožňujú nezávisle posúdiť rozsah ani účinnosť údajnej ruskej kampane. Warner a Himes však upozorňujú, že kombinácia sociálnych sietí a umelej inteligencie predstavuje pred voľbami významné riziko pre informačné prostredie v Spojených štátoch.
Zdroj: SITA.sk - Americkí zákonodarcovia: Rusko sa pred voľbami do Kongresu zameralo na kandidátov podporujúcich Ukrajinu © SITA Všetky práva vyhradené.
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