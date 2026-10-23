Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 23.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Alojzia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

23. októbra 2026

Americkí zákonodarcovia: Rusko sa pred voľbami do Kongresu zameralo na kandidátov podporujúcich Ukrajinu


Tagy: Ruská propaganda ruské dezinformácie ruské hrozby ruské zasahovanie

Podľa dvoch demokratických kongresmanov sa Moskva snaží prostredníctvom sociálnych sietí oslabiť podporu Kyjeva a vyvolať nedôveru vo voľby. Dezinformačné operácie má zefektívňovať aj umelá inteligencia.



Zdieľať
gettyimages 2214555278 676x451 23.10.2026 (SITA.sk) - Podľa dvoch demokratických kongresmanov sa Moskva snaží prostredníctvom sociálnych sietí oslabiť podporu Kyjeva a vyvolať nedôveru vo voľby. Dezinformačné operácie má zefektívňovať aj umelá inteligencia.


Rusko podľa dvoch amerických zákonodarcov vedie skrytú internetovú dezinformačnú kampaň proti politikom, ktorí podporujú Ukrajinu. Jej cieľom má byť oslabenie americkej pomoci Kyjevu pred novembrovými voľbami do Kongresu Spojených štátov.

Na ruské aktivity upozornili demokratický senátor Mark Warner a člen Snemovne reprezentantov Jim Himes po oboznámení sa s utajovanými spravodajskými informáciami. Informoval o tom portál The Kyiv Independent.

Moskva sa snaží ovplyvňovať politickú diskusiu


Warner a Himes v stredu 21. októbra novinárom povedali, že ruské operácie sa zameriavajú na kandidátov z Demokratickej aj Republikánskej strany, ktorí verejne podporujú Ukrajinu. Podľa zákonodarcov sa Moskva snaží ovplyvňovať politickú diskusiu v Spojených štátoch a podkopávať podporu krajiny brániacej sa ruskej invázii.

Obaja politici sa pred svojimi vyjadreniami zúčastnili na bezpečnostnom brífingu s riaditeľom amerických národných spravodajských služieb Jayom Claytonom. Podrobnosti získaných informácií zostávajú utajené. Zákonodarcovia preto nezverejnili konkrétne mená kandidátov, ktorých mali ruské operácie zasiahnuť, ani rozsah kampane.

Podľa ich vyjadrení Rusko využíva najmä sociálne siete, prostredníctvom ktorých sa snaží vyvolávať nedôveru v integritu amerického volebného procesu. Ako uviedol server Politico, cieľom má byť aj vytváranie atmosféry chaosu a anarchie. Warner a Himes zároveň upozornili, že rozvoj umelej inteligencie umožňuje organizátorom dezinformačných kampaní účinnejšie oslovovať konkrétne skupiny amerických používateľov internetu.

Varovanie prichádza pred voľbami do amerického Kongresu


Varovanie prichádza necelé dva týždne pred voľbami do amerického Kongresu, ktoré sa uskutočnia 3. novembra. Výsledky rozhodnú o novom zložení Snemovne reprezentantov a časti Senátu. Podľa zákonodarcov sa zahraničné dezinformačné operácie nesústreďujú výlučne na jednu americkú politickú stranu, ale predovšetkým na postoje jednotlivých kandidátov k podpore Ukrajiny.

Tvrdenia o ruskej kampani zazneli v období zmien americkej politiky voči Moskve. Prezident Donald Trump nedávno oznámil, že Spojené štáty umožnia dovoz ruskej motorovej nafty. Jeho administratíva zároveň 16. októbra udelila výnimky zo sankčných opatrení zameraných na krajiny nakupujúce ruské energetické suroviny. Tieto kroky vyvolali ďalšie otázky o smerovaní americkej podpory Ukrajine.

Zverejnené informácie zatiaľ neumožňujú nezávisle posúdiť rozsah ani účinnosť údajnej ruskej kampane. Warner a Himes však upozorňujú, že kombinácia sociálnych sietí a umelej inteligencie predstavuje pred voľbami významné riziko pre informačné prostredie v Spojených štátoch.


Zdroj: SITA.sk - Americkí zákonodarcovia: Rusko sa pred voľbami do Kongresu zameralo na kandidátov podporujúcich Ukrajinu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ruská propaganda ruské dezinformácie ruské hrozby ruské zasahovanie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Lepšie miesto ťažko vybrať. Kremeľ tvrdí, že trojstranné rokovania o mieri na Ukrajine budú v novembri na bojmi zmietanom Blízkom východe
<< predchádzajúci článok
Pri voľbách netreba hľadieť iba na sľuby, ale aj na schopnosti, skúsenosti a výsledky, upozornil Raši – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 