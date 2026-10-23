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23. októbra 2026

Strelec v aute zabíjal západne od Paríža, jedného človeka usmrtil a štyroch zranil


Tagy: Francúzska polícia Hrozba teroristického útoku v Európe Páchateľ Streľba

Muž strieľal na ľudí v Trappes a La Verriere, polícia ho zadržala v neďalekom Coignieres. Premiér označil prípad za veľmi vážny. Jeden človek zahynul a ďalší štyria ...



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france_protests_5_193 676x451 23.10.2026 (SITA.sk) - Muž strieľal na ľudí v Trappes a La Verriere, polícia ho zadržala v neďalekom Coignieres. Premiér označil prípad za veľmi vážny.


Jeden človek zahynul a ďalší štyria utrpeli zranenia, keď muž v piatok dopoludnia strieľal z auta na ľudí v uliciach miest Trappes a La Verriere západne od Paríža, oznámila polícia.



Strieľal z auta


Streľba sa začala približne o 10.30 hod. Polícia podozrivého neskôr zadržala v neďalekom meste Coignieres. Miestne úrady upozornili, že počet obetí sa ešte môže zmeniť, keďže záchranné zložky naďalej zasahujú. „Muž strieľal zo svojho vozidla na viacerých ľudí, ktorých míňal v Trappes a La Verriere,“ uviedol starosta Trappes Ali Rabeh.

Premiér Sébastien Lecornu označil prípad za „veľmi vážny“ a zdôraznil, že „všetky prostriedky bezpečnostných zložiek a justície sú plne zmobilizované“. Motív útoku zatiaľ úrady nezverejnili.

Hrozba teroristických útokov


Incident prichádza v čase zvýšeného napätia vo Francúzsku po násilnostiach sprevádzajúcich minulotýždňové masové protesty proti vysokým životným nákladom.

Ďalšie demonštrácie sa očakávajú aj počas víkendu a polícia avizovala posilnenú prítomnosť. Francúzske úrady zároveň dlhodobo upozorňujú, že napriek poklesu počtu islamistických útokov zostáva teroristická hrozba vysoká.


Zdroj: SITA.sk - Strelec v aute zabíjal západne od Paríža, jedného človeka usmrtil a štyroch zranil © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Francúzska polícia Hrozba teroristického útoku v Európe Páchateľ Streľba
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