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23. októbra 2026
Lepšie miesto ťažko vybrať. Kremeľ tvrdí, že trojstranné rokovania o mieri na Ukrajine budú v novembri na bojmi zmietanom Blízkom východe
Podľa kremeľského hovorcu Peskova sa ďalšie kolo rokovaní uskutoční v prvej polovici novembra v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch. Rusko, Ukrajina a USA plánujú v novembri obnoviť
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23.10.2026 (SITA.sk) - Podľa kremeľského hovorcu Peskova sa ďalšie kolo rokovaní uskutoční v prvej polovici novembra v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch.
Rusko, Ukrajina a USA plánujú v novembri obnoviť trojstranné rokovania o ukončení vojny na Ukrajine, oznámil v piatok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov po tohtotýždňovom stretnutí ruského prezidenta Vladimira Putina s osobitným americkým vyslancom Steveom Witkoffom.
Podľa Peskova sa ďalšie kolo rokovaní uskutoční v prvej polovici novembra v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch v trojstrannom formáte.
Oznámenie prichádza po intenzívnej diplomatickej aktivite Washingtonu. Witkoff sa v utorok v Osle stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a európskymi predstaviteľmi, následne v stredu rokoval s Putinom v Petrohrade. Po týchto stretnutiach Moskva aj Kyjev vyjadrili pripravenosť obnoviť priame rokovania sprostredkované Spojenými štátmi, ktoré boli od začiatku roka prakticky pozastavené.
Putin však vo štvrtok zdôraznil, že Rusko je pripravené vrátiť sa k rokovaciemu stolu, len ak ich cieľom bude dosiahnutie trvalej mierovej dohody vrátane bezpečnostných záruk pre obe krajiny, nielen dočasné prímerie.
„Cieľom týchto diskusií bude riešiť otázku zaistenia bezpečnosti pre Ukrajinu aj Rusko v rámci konečnej dohody, nie po nejakej krátkej prestávke v bojoch,“ povedal Putin v rozhovore pre ruskú štátnu televíziu.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Lepšie miesto ťažko vybrať. Kremeľ tvrdí, že trojstranné rokovania o mieri na Ukrajine budú v novembri na bojmi zmietanom Blízkom východe © SITA Všetky práva vyhradené.
Rusko, Ukrajina a USA plánujú v novembri obnoviť trojstranné rokovania o ukončení vojny na Ukrajine, oznámil v piatok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov po tohtotýždňovom stretnutí ruského prezidenta Vladimira Putina s osobitným americkým vyslancom Steveom Witkoffom.
Ďalšie kolo rokovaní
Podľa Peskova sa ďalšie kolo rokovaní uskutoční v prvej polovici novembra v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch v trojstrannom formáte.
Oznámenie prichádza po intenzívnej diplomatickej aktivite Washingtonu. Witkoff sa v utorok v Osle stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a európskymi predstaviteľmi, následne v stredu rokoval s Putinom v Petrohrade. Po týchto stretnutiach Moskva aj Kyjev vyjadrili pripravenosť obnoviť priame rokovania sprostredkované Spojenými štátmi, ktoré boli od začiatku roka prakticky pozastavené.
Rusko je pripravené vrátiť sa k rokovaciemu stolu
Putin však vo štvrtok zdôraznil, že Rusko je pripravené vrátiť sa k rokovaciemu stolu, len ak ich cieľom bude dosiahnutie trvalej mierovej dohody vrátane bezpečnostných záruk pre obe krajiny, nielen dočasné prímerie.
„Cieľom týchto diskusií bude riešiť otázku zaistenia bezpečnosti pre Ukrajinu aj Rusko v rámci konečnej dohody, nie po nejakej krátkej prestávke v bojoch,“ povedal Putin v rozhovore pre ruskú štátnu televíziu.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Lepšie miesto ťažko vybrať. Kremeľ tvrdí, že trojstranné rokovania o mieri na Ukrajine budú v novembri na bojmi zmietanom Blízkom východe © SITA Všetky práva vyhradené.
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