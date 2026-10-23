Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 23.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Alojzia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

23. októbra 2026

Lepšie miesto ťažko vybrať. Kremeľ tvrdí, že trojstranné rokovania o mieri na Ukrajine budú v novembri na bojmi zmietanom Blízkom východe



Podľa kremeľského hovorcu Peskova sa ďalšie kolo rokovaní uskutoční v prvej polovici novembra v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch. Rusko, Ukrajina a USA plánujú v novembri obnoviť



Zdieľať
aptopix_russia_ukraine_war_28359 1 676x451 23.10.2026 (SITA.sk) - Podľa kremeľského hovorcu Peskova sa ďalšie kolo rokovaní uskutoční v prvej polovici novembra v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch.


Rusko, Ukrajina a USA plánujú v novembri obnoviť trojstranné rokovania o ukončení vojny na Ukrajine, oznámil v piatok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov po tohtotýždňovom stretnutí ruského prezidenta Vladimira Putina s osobitným americkým vyslancom Steveom Witkoffom.

Ďalšie kolo rokovaní


Podľa Peskova sa ďalšie kolo rokovaní uskutoční v prvej polovici novembra v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch v trojstrannom formáte.

Oznámenie prichádza po intenzívnej diplomatickej aktivite Washingtonu. Witkoff sa v utorok v Osle stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a európskymi predstaviteľmi, následne v stredu rokoval s Putinom v Petrohrade. Po týchto stretnutiach Moskva aj Kyjev vyjadrili pripravenosť obnoviť priame rokovania sprostredkované Spojenými štátmi, ktoré boli od začiatku roka prakticky pozastavené.

Rusko je pripravené vrátiť sa k rokovaciemu stolu


Putin však vo štvrtok zdôraznil, že Rusko je pripravené vrátiť sa k rokovaciemu stolu, len ak ich cieľom bude dosiahnutie trvalej mierovej dohody vrátane bezpečnostných záruk pre obe krajiny, nielen dočasné prímerie.

Cieľom týchto diskusií bude riešiť otázku zaistenia bezpečnosti pre Ukrajinu aj Rusko v rámci konečnej dohody, nie po nejakej krátkej prestávke v bojoch,“ povedal Putin v rozhovore pre ruskú štátnu televíziu.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine



Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)



Zdroj: SITA.sk - Lepšie miesto ťažko vybrať. Kremeľ tvrdí, že trojstranné rokovania o mieri na Ukrajine budú v novembri na bojmi zmietanom Blízkom východe © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Danko trvá na vymenovaní Kuffu za ministra životného prostredia, prezident podľa Fica nemá právo odmietnuť
<< predchádzajúci článok
Americkí zákonodarcovia: Rusko sa pred voľbami do Kongresu zameralo na kandidátov podporujúcich Ukrajinu

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 