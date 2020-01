Americký Kongres formálne začal proces Trumpovho impeachmentu aj na pôde Senátu

Senát ovládajú republikáni

Dva body obžaloby

16.1.2020 (Webnoviny.sk) - Na pôde Senátu, hornej komory amerického Kongresu, sa vo štvrtok formálne začal takzvaný súd o impeachmente, druhé a finálne dejstvo impeachmentu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Prvým dejstvom bolo decembrové hlasovanie v dolnej komore, Snemovni reprezentantov, ktorá impeachment schválila.V Snemovni reprezentantov majú však väčšinu demokrati, zatiaľ čo v Senáte, ktorý bude mať posledné slovo, dominujú Trumpovi republikáni, čo znamená, že schválenie impeachmentu nie je veľmi pravdepodobné.Poslanci Snemovne reprezentantov vo štvrtok formálne prečítali na pôde Senátu jednotlivé body obvinenia proti Trumpovi. Nasledovať bude oficiálny sľub stovky senátorov, ktorým sa zaviažu, že budú v procese rozhodovať nestranne.K samotnému hlasovaniu sa však senátori ešte vo štvrtok nedostanú. Rokovanie Senátu o impeachmente bude pokračovať v utorok, pričom Senát k hlasovaniu pristúpi až v nasledujúcich dňoch, po tom, čo preskúma argumenty za a proti.Ide len o tretí impeachment v celej americkej histórii, prvé dva neboli úspešné. Richard Nixon impeachmentu v súvislosti s aférou Watergate predišiel len tým, že sám odstúpil.Impeachment Trumpa pozostáva z dvoch bodov obžaloby. Prvým je zneužitie právomocí, ktorého sa Trump podľa demokratov a Snemovne reprezentantov dopustil tým, že v júnovom telefonáte nútil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby Ukrajina naštartovala vyšetrovanie údajných nezrovnalostí okolo pôsobenia Huntera Bidena v tejto krajine.Ide o syna bývalého amerického viceprezidenta Joea Bidena, ktorý je jedným z najnádejnejších adeptov na demokratickú nomináciu do tohtoročného prezidentského súboja.Z toho je podľa demokratov jasne vidieť, že Trump chcel takýmto nekalým spôsobom "zničiť" svojho očakávaného súpera v prezidentských voľbách. Začatím stíhania Huntera Bidena Trump navyše v telefonáte so Zelenským podmieňoval poskytnutie americkej vojenskej pomoci Ukrajine, ktorá bola už predtým odsúhlasená, no neskôr pozastavená.Druhým bodom obžaloby je bránenie Kongresu vo vyšetrovaní. Toho sa mal Trump dopustiť tým, že Biely dom napriek opakovaným žiadostiam odmietol poskytnúť Kongresu akékoľvek informácie k vyšetrovaniu júnového telefonátu medzi Trumpom a Zelenským.