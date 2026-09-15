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15. septembra 2026
Americký najvyšší súd rozdrvil jeden z prezidentových pokusov o manipuláciu novembrových volieb do Kongresu
Tagy: Americký kongres Americký najvyšší súd Americký prezident Hlasovanie poštou Snemovňa reprezentantov USA voľby v USA
Trump sa dlhodobo snaží sťažiť hlasovanie v novembrových voľbách, v ktorých jeho republikánom hrozí strata kontroly nad Kongresom. Najvyšší súd USA v pondelok ...
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15.9.2026 (SITA.sk) - Trump sa dlhodobo snaží sťažiť hlasovanie v novembrových voľbách, v ktorých jeho republikánom hrozí strata kontroly nad Kongresom.
Najvyšší súd USA v pondelok výrazne oslabil snahu prezidenta Donalda Trumpa obmedziť pred dôležitými novembrovými voľbami do Kongresu hlasovanie poštou, keď zamietol jeho žiadosť o zrušenie predchádzajúceho rozhodnutia, ktoré tento kontroverzný plán zablokovalo.
Len dvaja zo šiestich konzervatívnych sudcov 9-členného najvyššieho súdu bolo proti zamietnutiu.
Sudca Brett Kavanaugh vo svojom súhlasnom stanovisku uviedol, že Trumpov plán môže byť v konečnom dôsledku z dlhodobého hľadiska zákonný, ale „štátni a miestni volební úradníci nemajú dostatok času na jeho primerané zavedenie pred voľbami“.
Líder demokratickej menšiny v Senáte Chuck Schumer v reakcii na rozhodnutie súdu vyhlásil, že prezidentov „plán sťažiť hlasovanie bol očividne protiústavný. Najvyšší súd nemal inú možnosť než prijať správne rozhodnutie“.
Jeho náprotivok v Snemovni reprezentantov Hakeem Jeffries uviedol, že súd zablokoval Trumpov „diabolský plán“ obmedziť hlasovanie. „Demokracia zvíťazila. A krajne pravicoví extrémisti prehrali,“ napísal na platforme X.
Trump v marci podpísal výkonné nariadenie, ktorým sa snažil obmedziť hlasovanie poštou, o ktorom bez dôkazov tvrdil, že ho možno zneužiť na volebné podvody. Nariadenie okamžite vyvolalo sériu právnych sporov.
Štáty vedené demokratmi zažalovali administratívu s odôvodnením, že podľa americkej ústavy patrí kontrola na organizovaním volieb do rúk štátov, nie federálnej vlády.
Republikánsky prezident sa všemožne snaží obmedziť hlasovanie v novembrových voľbách, v ktorých podľa prieskumov hrozí jeho strane vážne riziko, že v Kongrese stratí svoju tesnú kontrolu, najmä nad Snemovňou reprezentantov.
Ak by demokrati zvíťazili, dali najavo, že by blokovali Trumpovu agendu a mohli by dokonca pristúpiť k jeho tretiemu impeachmentu.
Zdroj: SITA.sk - Americký najvyšší súd rozdrvil jeden z prezidentových pokusov o manipuláciu novembrových volieb do Kongresu © SITA Všetky práva vyhradené.
Najvyšší súd USA v pondelok výrazne oslabil snahu prezidenta Donalda Trumpa obmedziť pred dôležitými novembrovými voľbami do Kongresu hlasovanie poštou, keď zamietol jeho žiadosť o zrušenie predchádzajúceho rozhodnutia, ktoré tento kontroverzný plán zablokovalo.
Len dvaja zo šiestich konzervatívnych sudcov 9-členného najvyššieho súdu bolo proti zamietnutiu.
Prezidentov diabolský plán
Sudca Brett Kavanaugh vo svojom súhlasnom stanovisku uviedol, že Trumpov plán môže byť v konečnom dôsledku z dlhodobého hľadiska zákonný, ale „štátni a miestni volební úradníci nemajú dostatok času na jeho primerané zavedenie pred voľbami“.
Líder demokratickej menšiny v Senáte Chuck Schumer v reakcii na rozhodnutie súdu vyhlásil, že prezidentov „plán sťažiť hlasovanie bol očividne protiústavný. Najvyšší súd nemal inú možnosť než prijať správne rozhodnutie“.
Jeho náprotivok v Snemovni reprezentantov Hakeem Jeffries uviedol, že súd zablokoval Trumpov „diabolský plán“ obmedziť hlasovanie. „Demokracia zvíťazila. A krajne pravicoví extrémisti prehrali,“ napísal na platforme X.
Robí, čo môže
Trump v marci podpísal výkonné nariadenie, ktorým sa snažil obmedziť hlasovanie poštou, o ktorom bez dôkazov tvrdil, že ho možno zneužiť na volebné podvody. Nariadenie okamžite vyvolalo sériu právnych sporov.
Štáty vedené demokratmi zažalovali administratívu s odôvodnením, že podľa americkej ústavy patrí kontrola na organizovaním volieb do rúk štátov, nie federálnej vlády.
Republikánsky prezident sa všemožne snaží obmedziť hlasovanie v novembrových voľbách, v ktorých podľa prieskumov hrozí jeho strane vážne riziko, že v Kongrese stratí svoju tesnú kontrolu, najmä nad Snemovňou reprezentantov.
Ak by demokrati zvíťazili, dali najavo, že by blokovali Trumpovu agendu a mohli by dokonca pristúpiť k jeho tretiemu impeachmentu.
Zdroj: SITA.sk - Americký najvyšší súd rozdrvil jeden z prezidentových pokusov o manipuláciu novembrových volieb do Kongresu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Americký kongres Americký najvyšší súd Americký prezident Hlasovanie poštou Snemovňa reprezentantov USA voľby v USA
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