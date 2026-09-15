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Čo trápi poistencov vo vzťahu so zdravotnými poisťovňami?
Kým médiá žijú témou spojenia zdravotných poisťovní Dôvera a Union, poistenci riešia úplne iné problémy. V tejto atmosfére sa nezávislý porovnávač benefitov zdravotných poisťovní ...
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15.9.2026 (SITA.sk) - Kým médiá žijú témou spojenia zdravotných poisťovní Dôvera a Union, poistenci riešia úplne iné problémy.
V tejto atmosfére sa nezávislý porovnávač benefitov zdravotných poisťovní Asisto.sk rozhodol zistiť, čo skutočne trápi poistencov v ich vzťahu k zdravotným poisťovniam.
Už od roku 2020 Asisto.sk vo svojich vlastných výskumoch zisťuje, ako sa mení vzťah poistencov k zdravotným poisťovniam a zdraviu. Viac ako 11 000 respondentov počas šiestich rokov vyjadrilo svoj názor a tým umožnilo nezávislému porovnávaču Asisto.sk ako jedinému analyzovať, ako sa vzťah medzi poistencami a zdravotnými poisťovňami vyvíja.
Posledný prieskum Asisto.sk bol realizovaný v auguste 2026 a zúčastnilo sa ho 1 400 respondentov nad 18 rokov, čo predstavuje reprezentatívnu vzorku. Prieskum poukázal na hlavné problémy, ktoré poistencov trápia v slovenskom zdravotníctve. Dominujú predovšetkým tieto štyri témy: dlhé čakanie na vyšetrenie, nedostatok lekárov, poplatky a nedostupnosť liečby. Až 61 % respondentov odpovedalo, že dlhé čakacie doby ich trápia najviac.
Správa o spojení zdravotných poisťovní Dôvera a Union je skutočne dôležitá pre 39 % poistencov. Pritom 15 % túto informáciu vníma ako pozitívnu a 16 % ako negatívnu, zvyšok respondentov ju vníma neutrálne alebo je im to jedno. Prirodzene najpozitívnejšie túto správu prijali poistenci zdravotnej poisťovne Dôvera (23 %), u poistencov ZP Union je to 18 % a vo VšZP 11 %.
Dlhodobo zisťujeme aj zámery poistencov zmeniť zdravotnú poisťovňu. V súčasnosti deklarovalo záujem o prepoistenie 6,3 % respondentov. Je to menej ako v minulosti, kde sa tento údaj hýbal okolo 10 - 12 %. Počas šiestich rokov výskumov pozorujeme klesajúci trend v záujme o prepoistenie. Dôvody zmeny sú rôzne, ale už niekoľko rokov dominuje atraktívnejšia ponuka benefitov (dôvod na zmenu až pre 30 % respondentov) alebo zlá skúsenosť so svojou súčasnou poisťovňou (23 %).
Napriek tomu, že benefity dominujú v dôvodoch pre zmenu poisťovne, aktívne ich v poslednom roku využilo len 38 % respondentov. Najvyužívanejšími už niekoľko rokov zostávajú doplatky za lieky, zubný benefit či zľavy v lekárňach. Medzi benefity sa aktuálne zaraďujú aj služby v oblasti telemedicíny, či už je to spojenie s lekárom na diaľku, konzultácie so špecialistami online či rôzne formy poradenstva. Už 6,3 % uviedlo, že benefity telemedicíny v minulom roku využilo. Najaktívnejší sú v tomto smere poistenci Dôvery, kde je to až 15 %, čo súvisí aj s najširšou a funkčnou ponukou tejto poisťovne v moderných telemedicínskych službách. Naopak u VšZP využilo ponuku benefitov telemedicíny len 1,17 %.
Zaujímavé je aj to, prečo poistenci benefity nad rámec zákona nevyužívajú. Dominujú tri dôvody, ktoré dosiahli takmer rovnaké percento. Sú to obmedzujúce podmienky na uplatnenie benefitu (29 %), zložitý postup uplatnenia benefitu (29 %) a 27 % respondentov uviedlo, že nevie aké benefity ich poisťovňa ponúka.
Pre správne rozhodnutie o prepoistení by jedným z faktorov pre poistencov malo byť aj porovnanie benefitov. Avšak až 66 % respondentov deklarovalo, že je to pre nich komplikované, keďže benefitov je veľa, majú rôzne podmienky a spôsoby uplatnenia. Preto nezávislý porovnávač Asisto.sk pripravil novinku – tzv. Skóre kvality benefitov a ich uplatnenia. Ide o jedno číslo, ktoré objektívne vyjadruje kvalitu samotných benefitov a náročnosť cesty k ich uplatneniu. Tím expertov, aj s podporou AI modulu, na stupnici od 1 do 100 vyhodnotil kvalitu benefitov zdravotných poisťovní a ich uplatnenia poistencami zvlášť pre každú poisťovňu. Zdravotná poisťovňa Dôvera získala skóre 91 zo 100, zdravotná poisťovňa Union 83 a štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa skončila so skóre 82 na treťom mieste. Výsledné Skóre kvality benefitov a ich uplatnenia je významnou pomôckou pre každého, kto si chce čo najobjektívnejšie porovnať benefity zdravotných poisťovní.
Zdravotnú poisťovňu môžu poistenci zmeniť do 30. 9. 2026. Poistencom novej poisťovne sa stanú od 1. 1. 2027. Všetky zdravotné poisťovne ponúkajú možnosť prepoistenia priamo na svojich webových stránkach, mobilných aplikáciách alebo v pobočkách.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Čo trápi poistencov vo vzťahu so zdravotnými poisťovňami? © SITA Všetky práva vyhradené.
V tejto atmosfére sa nezávislý porovnávač benefitov zdravotných poisťovní Asisto.sk rozhodol zistiť, čo skutočne trápi poistencov v ich vzťahu k zdravotným poisťovniam.
Poistencov najviac trápia dlhé čakacie lehoty na vyšetrenia
Už od roku 2020 Asisto.sk vo svojich vlastných výskumoch zisťuje, ako sa mení vzťah poistencov k zdravotným poisťovniam a zdraviu. Viac ako 11 000 respondentov počas šiestich rokov vyjadrilo svoj názor a tým umožnilo nezávislému porovnávaču Asisto.sk ako jedinému analyzovať, ako sa vzťah medzi poistencami a zdravotnými poisťovňami vyvíja.
Posledný prieskum Asisto.sk bol realizovaný v auguste 2026 a zúčastnilo sa ho 1 400 respondentov nad 18 rokov, čo predstavuje reprezentatívnu vzorku. Prieskum poukázal na hlavné problémy, ktoré poistencov trápia v slovenskom zdravotníctve. Dominujú predovšetkým tieto štyri témy: dlhé čakanie na vyšetrenie, nedostatok lekárov, poplatky a nedostupnosť liečby. Až 61 % respondentov odpovedalo, že dlhé čakacie doby ich trápia najviac.
Správa o spojení zdravotných poisťovní Dôvera a Union je skutočne dôležitá pre 39 % poistencov. Pritom 15 % túto informáciu vníma ako pozitívnu a 16 % ako negatívnu, zvyšok respondentov ju vníma neutrálne alebo je im to jedno. Prirodzene najpozitívnejšie túto správu prijali poistenci zdravotnej poisťovne Dôvera (23 %), u poistencov ZP Union je to 18 % a vo VšZP 11 %.
Záujem o prepoistenie klesol
Dlhodobo zisťujeme aj zámery poistencov zmeniť zdravotnú poisťovňu. V súčasnosti deklarovalo záujem o prepoistenie 6,3 % respondentov. Je to menej ako v minulosti, kde sa tento údaj hýbal okolo 10 - 12 %. Počas šiestich rokov výskumov pozorujeme klesajúci trend v záujme o prepoistenie. Dôvody zmeny sú rôzne, ale už niekoľko rokov dominuje atraktívnejšia ponuka benefitov (dôvod na zmenu až pre 30 % respondentov) alebo zlá skúsenosť so svojou súčasnou poisťovňou (23 %).
Benefity nad rámec zdravotného poistenia
Napriek tomu, že benefity dominujú v dôvodoch pre zmenu poisťovne, aktívne ich v poslednom roku využilo len 38 % respondentov. Najvyužívanejšími už niekoľko rokov zostávajú doplatky za lieky, zubný benefit či zľavy v lekárňach. Medzi benefity sa aktuálne zaraďujú aj služby v oblasti telemedicíny, či už je to spojenie s lekárom na diaľku, konzultácie so špecialistami online či rôzne formy poradenstva. Už 6,3 % uviedlo, že benefity telemedicíny v minulom roku využilo. Najaktívnejší sú v tomto smere poistenci Dôvery, kde je to až 15 %, čo súvisí aj s najširšou a funkčnou ponukou tejto poisťovne v moderných telemedicínskych službách. Naopak u VšZP využilo ponuku benefitov telemedicíny len 1,17 %.
Zaujímavé je aj to, prečo poistenci benefity nad rámec zákona nevyužívajú. Dominujú tri dôvody, ktoré dosiahli takmer rovnaké percento. Sú to obmedzujúce podmienky na uplatnenie benefitu (29 %), zložitý postup uplatnenia benefitu (29 %) a 27 % respondentov uviedlo, že nevie aké benefity ich poisťovňa ponúka.
Skóre kvality benefitov a ich uplatnenia
Pre správne rozhodnutie o prepoistení by jedným z faktorov pre poistencov malo byť aj porovnanie benefitov. Avšak až 66 % respondentov deklarovalo, že je to pre nich komplikované, keďže benefitov je veľa, majú rôzne podmienky a spôsoby uplatnenia. Preto nezávislý porovnávač Asisto.sk pripravil novinku – tzv. Skóre kvality benefitov a ich uplatnenia. Ide o jedno číslo, ktoré objektívne vyjadruje kvalitu samotných benefitov a náročnosť cesty k ich uplatneniu. Tím expertov, aj s podporou AI modulu, na stupnici od 1 do 100 vyhodnotil kvalitu benefitov zdravotných poisťovní a ich uplatnenia poistencami zvlášť pre každú poisťovňu. Zdravotná poisťovňa Dôvera získala skóre 91 zo 100, zdravotná poisťovňa Union 83 a štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa skončila so skóre 82 na treťom mieste. Výsledné Skóre kvality benefitov a ich uplatnenia je významnou pomôckou pre každého, kto si chce čo najobjektívnejšie porovnať benefity zdravotných poisťovní.
Zdravotnú poisťovňu môžu poistenci zmeniť do 30. 9. 2026. Poistencom novej poisťovne sa stanú od 1. 1. 2027. Všetky zdravotné poisťovne ponúkajú možnosť prepoistenia priamo na svojich webových stránkach, mobilných aplikáciách alebo v pobočkách.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Čo trápi poistencov vo vzťahu so zdravotnými poisťovňami? © SITA Všetky práva vyhradené.
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