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15. septembra 2026

PS navrhuje odvolanie Klátika zo Súdnej rady, plagiátorstvo považujú za neprípustné


Tagy: Odvolanie z funkcie Plagiátorstvo

Pedagóg Jaroslav Klátik odmieta plagiátorstvo v súvislosti s vedeckým príspevkom. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) podáva návrh na ...



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665489632cab1719775125 scaled 1 676x451 15.9.2026 (SITA.sk) - Pedagóg Jaroslav Klátik odmieta plagiátorstvo v súvislosti s vedeckým príspevkom.


Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) podáva návrh na odvolanie Jaroslava Klátika zo Súdnej rady SR. Ako progresívci informovali, návrh na jeho odvolanie podajú na prebiehajúcej schôdzi Národnej rady SR.

Denník N zverejnil informácie, podľa ktorých mali byť do vedeckého príspevku pedagógov Jaroslava Klátika a Jozefa Michalka prevzaté celé strany diplomovej práce študentky, rovnako upozornil aj na nezrovnalosti v zozname použitej literatúry. Obaja menovaní plagiátorstvo odmietli, rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vladimír Hiadlovský podľa Denníka N požaduje ich odvolanie. Podľa Progresívneho Slovenska sa Klátik dopustil plagiátorstva.

Dozvedeli sme sa však, že aj naďalej mieni byť členom súdnej rady, do ktorej ho zvolil parlament v roku 2024. A zároveň, že sa chce stať sudcom. Človek, ktorý vydáva prácu iného človeka ako svoju vlastnú. To je z nášho pohľadu škandalózne. Takýto človek nespĺňa morálne ani etické kritériá na to, aby jednak mohol byť v súdnej rade, alebo sa mohol uchádzať o sudcovskú funkciu,“ vraví poslankyňa Zuzana Števulová (PS).

Členka Ústavnoprávného výboru NR SR Lucia Plaváková považuje neprijateľné, aby Klátik zastával funkciu v najvyššom orgáne sudcovskej legitimity. „Súdna rada je práve tým orgánom, ktorý dohliada na dodržiavanie sudcovskej spôsobilosti a etiky,“ zdôraznila, pripomínajúc, že Klátika do funkcie zvolila súčasná koalícia.


Zdroj: SITA.sk - PS navrhuje odvolanie Klátika zo Súdnej rady, plagiátorstvo považujú za neprípustné © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Odvolanie z funkcie Plagiátorstvo
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