23. októbra 2025

Americký prezident Trump sa o týždeň stretne s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom


Americký prezident Donald Trump sa budúci štvrtok stretne so svojím čínskym kolegom Si Ťin-pchingom v Južnej Kórei. Oznámil to Biely ...



30125774_10216004533570802_1411587383_o 676x530 23.10.2025 (SITA.sk) - Americký prezident Donald Trump sa budúci štvrtok stretne so svojím čínskym kolegom Si Ťin-pchingom v Južnej Kórei. Oznámil to Biely dom.


„Vo štvrtok ráno miestneho času sa prezident Trump zúčastní bilaterálneho stretnutia s prezidentom Čínskej ľudovej republiky Si Ťin-pchingom,“ povedala novinárom tlačová tajomníčka Bieleho domu Karoline Leavittová.


Zdroj: SITA.sk - Americký prezident Trump sa o týždeň stretne s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom

