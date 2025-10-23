|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 23.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Alojzia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
23. októbra 2025
Americký prezident Trump sa o týždeň stretne s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom
Americký prezident Donald Trump sa budúci štvrtok stretne so svojím čínskym kolegom Si Ťin-pchingom v Južnej Kórei. Oznámil to Biely ...
Zdieľať
23.10.2025 (SITA.sk) - Americký prezident Donald Trump sa budúci štvrtok stretne so svojím čínskym kolegom Si Ťin-pchingom v Južnej Kórei. Oznámil to Biely dom.
„Vo štvrtok ráno miestneho času sa prezident Trump zúčastní bilaterálneho stretnutia s prezidentom Čínskej ľudovej republiky Si Ťin-pchingom,“ povedala novinárom tlačová tajomníčka Bieleho domu Karoline Leavittová.
Zdroj: SITA.sk - Americký prezident Trump sa o týždeň stretne s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom © SITA Všetky práva vyhradené.
„Vo štvrtok ráno miestneho času sa prezident Trump zúčastní bilaterálneho stretnutia s prezidentom Čínskej ľudovej republiky Si Ťin-pchingom,“ povedala novinárom tlačová tajomníčka Bieleho domu Karoline Leavittová.
Zdroj: SITA.sk - Americký prezident Trump sa o týždeň stretne s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Spor o clá na hranolky medzi EÚ a Kolumbiou pokračuje, WTO podporila Úniu
Spor o clá na hranolky medzi EÚ a Kolumbiou pokračuje, WTO podporila Úniu
<< predchádzajúci článok
Putin sľubuje pokračovanie dialógu aj drvivú reakciu na americké rakety Tomahawk
Putin sľubuje pokračovanie dialógu aj drvivú reakciu na americké rakety Tomahawk