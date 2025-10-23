|
Štvrtok 23.10.2025
|
23. októbra 2025
Putin sľubuje pokračovanie dialógu aj drvivú reakciu na americké rakety Tomahawk
Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok sľúbil pokračovanie dialógu po tom, čo jeho americký kolega Donald Trump odložil summit. ...
23.10.2025 (SITA.sk) - Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok sľúbil pokračovanie dialógu po tom, čo jeho americký kolega Donald Trump odložil summit. Taktiež sľúbil drvivú reakciu, ak Ukrajina získa a použije americké rakety Tomahawk.
„Dialóg je vždy lepší ako konfrontácia alebo akékoľvek spory, a najmä vojna. Vždy sme podporovali pokračovanie dialógu. Ak by však bolo Rusko napadnuté americkými raketami Tomahawk, o čo sa Ukrajina usiluje, odpoveď by bola veľmi silná, ak nie drvivá,“ konštatoval Putin.
Zdroj: SITA.sk - Putin sľubuje pokračovanie dialógu aj drvivú reakciu na americké rakety Tomahawk © SITA Všetky práva vyhradené.
