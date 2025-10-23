Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 23.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Alojzia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

23. októbra 2025

Putin sľubuje pokračovanie dialógu aj drvivú reakciu na americké rakety Tomahawk


Tagy: rusko-ukrajinský konflikt

Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok sľúbil pokračovanie dialógu po tom, čo jeho americký kolega Donald Trump odložil summit. ...



Zdieľať
russia_putin_15315 676x450 23.10.2025 (SITA.sk) - Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok sľúbil pokračovanie dialógu po tom, čo jeho americký kolega Donald Trump odložil summit. Taktiež sľúbil drvivú reakciu, ak Ukrajina získa a použije americké rakety Tomahawk.


„Dialóg je vždy lepší ako konfrontácia alebo akékoľvek spory, a najmä vojna. Vždy sme podporovali pokračovanie dialógu. Ak by však bolo Rusko napadnuté americkými raketami Tomahawk, o čo sa Ukrajina usiluje, odpoveď by bola veľmi silná, ak nie drvivá,“ konštatoval Putin.


Zdroj: SITA.sk - Putin sľubuje pokračovanie dialógu aj drvivú reakciu na americké rakety Tomahawk © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: rusko-ukrajinský konflikt
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Americký prezident Trump sa o týždeň stretne s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom
<< predchádzajúci článok
Vláda sa snaží hazard na poslednú chvíľu zachrániť, tvrdí Vallo. Bratislava odmieta novelu zákona

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 