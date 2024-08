Nový riaditeľ SNG chce zosobniť škody za bezplatný vstup, Kusá zostáva v galérii ako kurátorka

Kusá ako kurátorka

Manažérske zlyhania pri rekonštrukcii

9.8.2024 (SITA.sk) - Slovenská národná galéria (SNG) má podľa nového povereného generálneho riaditeľa Antona Bittnera potenciál stať sa lídrom v oblasti kultúry nielen na Slovensku, ale aj v regióne strednej Európy.Bittner počas úvodného stretnutia so zamestnancami predstavil svoju víziu rozvoja, reštrukturalizácie a stabilizácie galérie, pričom za svoje hlavné priority označil finančnú stabilitu, optimalizáciu vnútorných procesov a rozvoj nových aktivít, ktoré zabezpečia ďalšie finančné zdroje pre SNG.„Moje poďakovanie patrí všetkým zamestnancom galérie za ich každodennú prácu. Bude mi cťou spolupracovať s každým, kto má záujem byť prínosom v prospech SNG a má záujem o jej napredovanie,“ uviedol Bittner.Ten zároveň aj potvrdil, že bývalá generálna riaditeľka Alexandra Kusá zostáva v galérii ako senior kurátorka. Poverený generálny riaditeľ tiež zrušil rozhodnutie predchádzajúceho vedenia o bezplatnom vstupe do vybraných prevádzok SNG, pričom označil toto rozhodnutie za nehospodárne a v rozpore s internými predpismi.„Toto rozhodnutie bolo nehospodárne a je v rozpore s internými predpismi. Šiestim zamestnancom, ktorí o tom protiprávne rozhodli, bude zosobnená škoda. SNG nie je súkromná firma, ale hospodári s peniazmi všetkých daňových poplatníkov,“ dodal Bittner.Na záver svojej prezentácie vyjadril presvedčenie, že SNG má obrovský potenciál stať sa významnou kultúrnou inštitúciou v regióne.„Verím, že spoločne budeme pracovať na tom, aby sme tento potenciál naplnili,“ povedal Bittner, ktorý je vedením poverený do riadneho výberového konania.Alexandru Kusú, ktorá viedla národnú galériu od roku 2010 odvolali z funkcie 7. augusta 2024. Rezort kultúry považoval postup generálnej riaditeľky Kusej pri rekonštrukcii budovy SNG za neakceptovateľný. Počas rekonštrukcie došlo podľa rezortu k viacerým manažérskym zlyhaniam.„V tejto súvislosti vyjadruje ministerstvo pochybnosti ohľadom konfliktu záujmov týkajúceho sa priamo generálnej riaditeľky Alexandry Kusej. Tá je blízkou rodinnou príslušníčkou konateľa a spoločníka pôvodného zhotoviteľa projektu na rekonštrukciu SNG. Táto skutočnosť bola známa už pred nástupom Alexandry Kusej na post generálnej riaditeľky SNG. Súčasné vedenie rezortu zastáva názor, že vzhľadom na rodinné prepojenia nemala byť Alexandra Kusá na tento post ani vymenovaná,“ zdôvodnilo personálne zmeny ministerstvo kultúry.